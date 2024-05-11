Xiaomi, yeni Android tabanlı işletim sistemi HyperOS için vites artırdı. Şirket ilk başta başlangıç ve orta seviye cihazlara odaklanmasına rağmen, güncelleme artık belirli eski üst seviye modellere de ulaşıyor. Xiaomi cephesinin sevilen bütçe dostu telefonu POCO F3 HyperOS güncellemesi aldı. 2021 yılının amiral gemisi katili akıllı telefonu POCO F3 Android 14 tabanlı HyperOS ile yenilendi.

POCO F3 HyperOS Güncellemesi Geldi: Xiaomi HyperOS Güncellemesi Son Hız Devam Ediyor!

POCO F3 modeli Hindistan’da Xiaomi Mi 11X, Çin’de ise Redmi K40 adı altında satılsa da cihaz ülkemizde POCO F3 olarak satıldı. POCO’nun sevilen telefonu şimdi bu güncellemeyi alarak kullanıcılarını sevindiriyor. Bu güncelleme, daha önce benzer cihazlar için sunulan özelliklerle geldi ve POCO F3 sahipleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

POCO F3 HyperOS güncellemesi, özellikle kilit ekranında daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lar gibi özelliklerle daha geniş bir kişiselleştirme yelpazesi bekleyebilirler. Ayrıca, kontrol merkezi de önemli bir güncelleme alarak MIUI 14’e kıyasla daha modern bir tasarıma kavuşacak.

POCO F3 HyperOS güncellemesi alacak kadar güçlü bir cihaz. 2021 yılında satışa çıkan amiral gemisi katili akıllı telefon, şu zamanda bile güçlü bir cihaz olma özelliğini koruyor. Qualcomm Snapdragon 870 işlemciyle güçlendirilen cihaz, 7nm üretim sürecine sahip ve 3,2 GHz saat hızında akıcı bir performans sunuyor. Adreno 650 GPU ise grafik yeteneklerini artırarak oyuncular için çekici bir seçenek haline getiriyor.

Cihaz, kullanıcılara geniş depolama seçenekleri sunuyor. 128GB depolama kapasitesine sahip olan cihaz, 6GB RAM kapasitesine sahipken 256GB depolama kapasiteli modelde 8GB RAM ile harika bir performans sunuluyor. Eğer şu an bile Pubg performansı yüksek telefonlar arıyorsanız bu model size göre olabilir.

Cihazın 6,67 inçlik bir E4 AMOLED ekranı bulunuyor. Bu ekran, 900 nitlik en yüksek parlaklığıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, sorunsuz kaydırma için 120Hz yenileme hızı ve canlı renkler için HDR10+ desteği sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ise çizilmelere ve kazara düşmelere karşı bir koruma katmanı sağlıyor.

POCO F3 HyperOS güncellemesi, Xiaomi’nin kullanıcılarına en son yazılım deneyimini sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu güncelleme, estetik ve kişiselleştirmeye odaklanırken, cihazın temel donanım özellikleri orta-üst segmentte rekabetçi bir model olarak kalmasını sağlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızda HyperOS güncellemesi aldınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!