Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda birçok oyuncu bulunuyor. Ancak pazarı domine eden marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çinli markalar da kendi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürerek nispeten yeni olan bu pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda OnePlus, yeni katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefonun görselleri sızdırıldı. Bunun yanı sıra katlanabilir akıllı telefonun isminin OnePlus Open olacağı gün yüzüne çıktı.

OnePlus Open, yatay katlanabilir bir forma sahip olacak. Dış kapakta bizleri devasa bir kamera modülü karşılayacak. Bu kamera modülünün içerisinde üç adet kamera lensi bulunacak. Kamera modülünün altında ise bizleri OnePlus logosu karşılıyor. Dış ekran delikli bir tasarıma sahip. Ekranın üst orta kısmında kamera deliğini görmek mümkün. İç ekranda ise herhangi bir kamera bulunmuyor.

Bundan önceki sızıntılara göre OnePlus Open, iki adet ekrana sahip olacak. Dış ekran 6.3 inç büyüklüğünde iken iç ekran 7.8 inç büyüklüğünde olacak. Her iki ekranda da AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

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OnePlus Open kaputun altında bu senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama eşlik edecek.