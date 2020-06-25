Akıllı Telefonlar
OnePlus Z/Nord ile alakalı yeni belgesel fragmanı yayınlandı!
OnePlus firması yeni cihazı Z/Nord için geri sayıma geçti. Firma YouTube üzerinden cihazın tasarım sürecinin anlatıldığı bir belgeselin fragmanı yayınladı.
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OnePlus Z/Nord tasarımı ile alakalı belgeselin fragmanı yayınlandı!
OnePlus orta seviye cihaz ile akıllı telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Firmanın yeni cihazı OnePlus Z/Nord ile alakalı belgesel çektiği öğrenildi. YouTube üzerinden ilk fragmanı yayınlanan belgeselin, cihazın yapılış süreci ve firmanın bugünlere nasıl geldiği gibi konuları ele aldığı gözlemlendi. “Yeni Başlangıçlar” sloganı ile bizleri karşılayan videoda firma tarafından sansürlenen bir cihaz hakkında tasarım ekibinin yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor. Yapılan yorumlara göre bu sansürlenen telefonun OnePlus Z/Nord olduğu düşünülüyor.
Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ve lansman tarihi sızdırılan cihaz, henüz hangi isimle piyasa çıkacak bilinmiyor. Neredeyse her hafta ismi değişen cihaz bizleri orta üst seviyede karşılıyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alan akıllı telefon, 8/12 GB ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip. 6.5 inç AMOLED ekran boyutlu cihaz, 90 Hz yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılıyor. Toplamda dört adet kamera bulunan akıllı telefon, 16 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta yer alan üçlü kamera sistemi ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens olarak belirlenmiş. Temmuz ayının ikinci haftasında tanıtılması beklenen cihazın belgeseli, 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.
Akıllı Telefonlar
Realme X3, resmi olarak tanıtıldı!
Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X3 Superzoom‘un ardından bugün, periskop kamerası bulunmayan taban model Realme X3 resmi olarak tanıtıldı. Cihazların arasındaki en belirgin fark taban modelde periskop kamera yerine telefoto kamera bulunuyor olması. Diğer fark ise ön kamera tarafında Superzoom 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamera bulundururken, taban modelde 16 MP olarak belirlenmiş.
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Realme X3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
X3, 6.6 inçlik FHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta çift nokta delik tasarımlı 16 MP ana selfie kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihaz, geçtiğimiz yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 855+‘ten gücünü alıyor. Telefonun 6 GB veya 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ve 128 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca cihaz, UFS 3.0 depolama birimini kullanacak.
X3, yazılım tarafında Android 10 destekli Realme UI ile birlikte geliyor. Batarya olarak ise 30W hızlı şarj desteği sunan 4.200 mAh pili bulunuyor. Cihazın mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefonun fiyatlandırması 6/128 GB için 24,999 INR(330$), 8/128 GB için 25,999 INR(343$) olacak. X3, Realme’nin web sitesi üzerinden 30 Haziran tarihinden itibaren satın alınabilir duruma gelecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA’da görüntülendi!
Samsung firmasının yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Flip 5G, TENAA üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Galaxy Z Flip 5G, Samsung sitesinde de listelendi!
Samsung, katlanabilir telefon konusunda yeni cihazlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma yeni cihazı Galaxy Z Flip 5G‘yi geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, TENAA üzerinde görüntülendi. Çin’de piyasaya çıkmadan önce cihazlara sertifika veren kurum olarak bilinen TENAA‘da görüntülenen Galaxy Z Flip 5G‘nin, bazı teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu. Sertifikada iki farklı batarya olduğu ortaya çıkarken, bunlar sırasıyla 2500 mAh ve 704 mAh olarak belirlenmiş. İki adet ekranı olan cihazın küçük ekranının aynı şekilde küçük olan bataryadan güç alacağı düşünülüyor. Ayrıca ikinci küçük ekranın 1.05 inç değerinde olduğu da ortaya çıktı.
Teknik özellik olarak amiral gemisi donanıma sahip olması beklenen Galaxy Z Flip 5G bizleri, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile karşılamakta. SM-F707N koduyla Samsung resmi internet sitesinde de listelenen cihaz, 8 GB RAM ile geliyor. Ekranın 6.7inçFullHD+ Dinamik AMOLED ile geleceği daha önceden ortaya çıkarken, cihaz ayrıca 15W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Cihazı 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından yapılacak Unpacked etkinliği ile birlikte ilk kez görme şansını yakalayacağız. Bakalım Samsung, katlanabilir telefonlarda istediği hedeflere ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8 Pro – Huawei P40 lite | Pil Düellosu
Pil Düellosu serimizin bugünkü konukları Redmi Note 8 Pro vs. Huawei P40 Lite modeli olacak. Bugünkü videomuzda, Mert bize eşlik edecek ve cihazların pil durumlarını birlikte yorumlayacağız.
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Redmi Note 8 Pro ve Huawei P40 Lite pil kapasiteleri neler?
Note 9S modelinde 4.500 mAh’lik bir batarya kapasitesi yer alırken, P40 Lite’da 4.200 mAh’lik bir batarya kapasitesi mevcut.
Pil Düellosu tüm istatistikleri
%100 pil durumlarıyla başladığımız teste, ilk önce bir saat boyunca video izliyoruz. P40 Lite’da izlediğimiz bir saatlik video sonrasında, %88’e düştü. Yine aynı şekilde Note 8 Pro, bir saatin sonunda pil durumumuz %88 değerlerine kadar geriledi. Toplamda %12’lik pil yüzdesi kaybederken, mAh cinsinden P40 lite’da 504, Redmi Note 8 Pro’da 540 sayısını elde ettik.
Ses ve parlaklığı sonuna kadar açık vaziyette, bir saat boyunca test ettiğimiz müzik dinleme aşamasında, pil yüzdelerimiz P40 lite’da %8’lik güç kaybederek %80’e, Note 8 Pro’da ise %5’lik güç kaybı ile %83’e düştü. mAh cinsinden değerlerimiz, P40 lite’da 336 olurken, Note 8 Pro’da 225 sayısına tekabül ediyor.
Ardından, yine bir saat boyunca iki cihazla da video kaydına başlıyoruz. İki cihaza da bu esnada dokunmuyoruz. P40 Lite’da değerimiz %68’e inerken, Note 8 Pro’da %71’e kadar geriliyor. mAh cinsinden kaybımız, video izleme testinde olduğu gibi her iki cihazda da %12 düşüş mevcut.
Son olarak, her iki akıllı telefonumuzda da en yüksek çözünürlük değerlerinde PUGB oynuyoruz. Oyun testinde ortaya çıkan sayısal değerlerimiz sırasıyla, P40 Lite’da %58, Note 8 Pro’da %58 oluyor. Yani test sonunda, aynı pil yüzdesine sahip oluyorlar. mAh cinsinden ise değerlerimiz, P40 Lite’da 420, Redmi Note 8 Pro’da 585 olarak sonlanıyor.
Testimizin sonunda, yüzdelik pil düşüşü her iki cihaz için %42 olurken, harcanan mAh’imiz P40 Lite’da 1764, Redmi Note 8 Pro’da 1890 değerleriyle tamamlanıyor.