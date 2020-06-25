OnePlus Z/Nord ile alakalı yeni belgesel fragmanı yayınlandı!

OnePlus firması yeni cihazı Z/Nord için geri sayıma geçti. Firma YouTube üzerinden cihazın tasarım sürecinin anlatıldığı bir belgeselin fragmanı yayınladı.

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OnePlus Z/Nord tasarımı ile alakalı belgeselin fragmanı yayınlandı!

OnePlus orta seviye cihaz ile akıllı telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Firmanın yeni cihazı OnePlus Z/Nord ile alakalı belgesel çektiği öğrenildi. YouTube üzerinden ilk fragmanı yayınlanan belgeselin, cihazın yapılış süreci ve firmanın bugünlere nasıl geldiği gibi konuları ele aldığı gözlemlendi. “Yeni Başlangıçlar” sloganı ile bizleri karşılayan videoda firma tarafından sansürlenen bir cihaz hakkında tasarım ekibinin yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor. Yapılan yorumlara göre bu sansürlenen telefonun OnePlus Z/Nord olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ve lansman tarihi sızdırılan cihaz, henüz hangi isimle piyasa çıkacak bilinmiyor. Neredeyse her hafta ismi değişen cihaz bizleri orta üst seviyede karşılıyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alan akıllı telefon, 8/12 GB ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip. 6.5 inç AMOLED ekran boyutlu cihaz, 90 Hz yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılıyor. Toplamda dört adet kamera bulunan akıllı telefon, 16 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta yer alan üçlü kamera sistemi ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens olarak belirlenmiş. Temmuz ayının ikinci haftasında tanıtılması beklenen cihazın belgeseli, 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.