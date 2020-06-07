Akıllı Telefonlar
OnePlus Z, teknik özellikleri ve lansman tarihiyle sızdırıldı!
Daha önce Snapdragon 765G yonga seti ile geleceği ortaya çıkan OnePlus Z, bugün teknik özellikleri ve lansman tarihiyle birlikte sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın resmi sunum tarihi Temmuz ayının ikinci haftası olacak. Yani 6-12 Temmuz arasında bu telefonunun lansmanını görebiliriz.
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OnePlus Z hangi teknik özelliklere sahip olacak?
OnePlus Z, yeniden düzenlenmiş ve üzerinde çalışılmış bir kamera yapılandırması ile gelecek. Ekranın üst tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise lazer oto focus sensörünün yanında 48 MP + 13 MP + 12 MP olmak üzere üçlü kamera dizilimi mevcut. Bu kameraların teknik detaylarını henüz tam olarak bilmiyoruz. Ekran tarafında ise 6.4 – 6.5 inç arasında 90 Hz ekran tazeleme hızı sunan AMOLED bir ekran bulunacak.
OnePlus Z, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB modelleri bulunacak. Telefon, USB-C bağlantı noktası üzerinden 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Batarya olarak ise OnePlus 8 serisine göre daha düşük bir kapasite olan 4.000 mAh pil ile geliyor. Yazılım olarak Android 10 tabanlı OxygenOS 10 arayüzü bulunacak. Cihaz, siyah, beyaz, mavi ve bazı farklı renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet modeline 3 yeni renk eklendi!
LG ailesinin hem tasarımı hem de donanımı ile dikkat çekmeyi başaran Velvet modeli yeni renk seçenekleri ile yeniden karşımızda. Şirketin iddialı cihazı şuan için toplamda 7 renk seçeneğine sahip.
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Güney Koreli teknoloji devi, bir süredir merakla beklenen ve G serisinin yerini alacak olan yeni akıllı telefon modeli Velvet’i duyurmuştu. Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemciyle karşımıza çıkan LG Velvet Premium tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmişti. 8GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanı bulunan telefon, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68/MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.
LG Velvet, bilindiği üzere Aurora Beyazı, Aurora Grisi, Güneş Batımı ve Aurora Yeşili olmak üzere 4 renk seçeneği ile karşımıza çıkmıştı. Bu renk seçeneklerine Aurora Pembesi, Aurora Kırmızısı ve Aurora Mavisi renklerinin de eklenmesi ile cihaz toplamda 7 renk seçeneği ile kullanıcılara sunulmuş olacak. Ancak yeni renkler şimdilik sadece Güney Kore pazarında satışa sunulan modellerde olacak.
LG Velvet modelinin teknik özellikleri
- Boyut: 6.8 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 765G 7nm EUV Yonga seti Octa Core (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPU)
- Adreno 620 GPU
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB dahili depolama birimi (microSD ile 1 TB’a kadar hafıza arttırım imkanı)
- İşletim Sistemi: Android 10 işletim sistemi
- Arka Kamera: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 27w wireless şarj desteki 4.300 mAh kapasiteli batarya
Akıllı Telefonlar
OPPO ColorOS 7.2 arayüzünü duyurdu!
Oppo, dün online olarak gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil ürünlerinin yanında ColorOS 7.2 işletim sistemi ve özellikleri de duyurdu. ColorOS 7.2 ile gelen birçok yenilik, Oppo telefonlarını çok daha işlevsel bir hale getirmeyi hedefliyor.
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Çinli teknoloji devinin yapmış olduğu etkinlikte yeni Reno 4 serisi ile birlikte Enco W51 ve Oppo Band gibi cihazlarının yanında ColorOS 7.2’yi de duyurdu. Söz konusu güncelleme, iyileştirmelerin yanında bir çok yenilik ile beraber geliyor.
OPPO ColorOS 7.2
ColorOS 7.2 şimdilik sadece Reno 4 ve Reno 4 Pro‘ya önceden yüklenmiş olarak geliyor. Bu özel sürüm ise yalnızca lansman telefonlarında ve Oppo Ace 2‘de mevcut olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu sürümün kısa süre içerisinde de birçok cihaza dağıtılması bekleniyor. Şirket, birkaç ay önce Find X2 ve Find X2 Pro modelleri ile ColorOS 7.1’i duyurmuştu.
Moonlight Night View Video Algoritması
İlk kez Reno4 serisiyle birlikte ortaya çıkan bu özellik ile düşük ışıkta veya gece koşullarında daha kaliteli videolar çekmenize olanak tanıyor. Oppo’nun açıklamış olduğu verilere göre bu özellikle birlikte düşük ışık koşullarında kaydedilen videolarda parlaklık %74,4, netlik ise %33,7 oranında artacak.
Yeni Soloop Video Editörü
Soloop video editörü, ColorOS kullanıcılarının aşina olduğu bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellik sayesinde Oppo cihaz kullanıcıları çektikleri görüntüleri çok daha etkileyici ve sinematik hissettirmek için çeşitli filtreler ile yeniden dizayn edebiliyor. Yeni Soloop video editörü, akıllı sahne tanıma göre müziğinizi öneriyor ve bu sayede verimliliğinizi de arttırıyor.
3 Aşamalı Güncellenmiş Süper Güç Tasarruf Modu
Süper Güç Tasarrufu Modu ile birlikte ColorOS 7.2 kullanıcıları arka ışık ve CPU ayarı gibi özellikleri akıllıca ayarlayarak pilden tasarruf edebilecek. Paylaşılan bilgiye göre güç tasarrufu önlemleri, sistem güç tüketimini azaltarak telefonun ömrünü uzatıyor.
Yeni Yapay Zeka
Oppo ColorOS 7.2, güç tüketimini kontrol etmek için tüm günlük alışkanlıklarınızı otomatik olarak öğrenen bir özelliği de beraberinde getiriyor. Yeni yazılım güncellemesi kamera, video ve pil iyileştirmelerinin yanında kullanıcılara ayrıca, daha akıllı bir yapay zeka sunuyor. Henüz final sürümü yayınlanmayan bu yazılım, uygulamaların açılış hızını azaltmak ve gecikmeyi düşürmek için kullanılabilir.
Akıllı Albüm
ColorOS 7.2‘de sunulan bu yeni Akıllı Albüm özelliği, sahneleri ve videolardaki kişileri tek bir yerde gruplandırmaya yarıyor. Ayrıca tek tıklamayla video araması yapabilir veya doğrudan Soloop video editörüne bağlanabilir.
AI Onarımı
Oppo Lab kullanıcılara “Sizin Seçiminiz” ve “Yapay Zeka Onarım” gibi özellikler sunuluyor. “Yapay Zeka Onarım” özelliği ile eski fotoğrafları üçüncü taraf bir uygulama ile indirmelerine gerek kalmadan otomatik olarak düzenleyebiliyor. Yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılar daha net fotoğraflar elde edilebilecek.
Oppo Kamera SDK’sı
Oppo’nun yeni yazılım güncellemesi ColorOS 7.2 sayesinde artık kullanıcılar üçüncü parti kamera uygulamalarını kullanabilir. Video sabitleme, video HDR ya da ColorOS 7.2 ile birlikte sunulan “Süper Geniş Açı” gibi özelliklere de erişim sağlayabilirler.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9 teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, önümüzdeki günlerde 9 serisinin yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Markanın giriş-orta segment telefonları arasında yer alacak olan Redmi 9 modelinin özellikleri ve fiyatlandırması, tanıtımına kısa süre kala ortaya çıktı!
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Redmi 9 serisi, fiyat/performans seviyesini karıştırmaya geliyor!
Redmi 9 modelinin tasarımı, daha önce yayınlanan birkaç sızıntıda net şekilde görüntülenmişti. Teknik özellik tarafı ise şimdi daha da netleşti. Kısaca hatırlamak gerekirse, plastik bir gövdeye sahip olacak cihaz tasarımsal olarak Redmi Note 8 Pro ile benzerlik gösteriyor. Renk seçeneği olarak ise siyah, mavi ve mor olmak üzere 3 alternatifin sunulacağı belirtiliyor.
6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi 9, gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alacak. 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ise telefonun ait olduğu segmente göre makul görünüyor. Artık pek çok yeni telefonda göremediğimiz microSD kart desteği de Redmi 9’da yer alıyor.
Redmi 9’un kamera alanı ise cihazın en zayıf noktalarından biri gibi görünüyor. Dörtlü arka kamera dizilimine sahip olan telefon, 13+8+5+2 megapiksel çözünürlük sunuyor. 75/118 derecelik iki ayrı geniş açı modu, makro ve derinlik sensörü ise arka kamera yetenekleri arasında bulunuyor. Bunun yanında ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlükte bir sensör barındrıyor.
5.020 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip telefon, USB-C girişi sayesinde 18W hızlı şarj desteğini unutmuyor. 25 Haziran’da tanıtılacak telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 125 Euro fiyat ile sunulacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı sürüm ise 135 Euro’dan alıcı bulacak.