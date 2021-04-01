OnePlus Watch, her zaman açık ekran güncellemesini alacak!

Her zaman açık ekran modu, birkaç yıl önce akıllı telefonlara ardından ise akıllı saatlere entegre edilen yenilikçi özelliklerden biridir. Bu sistemin ilk kullanıldığı cihaz, Motorola Moto X adlı akıllı telefondu. Bu cihaz, LCD ekrana sahipti ve yeni teknolojinin öncüsü konumundaydı. Şirket bu teknolojiyi, “Active Display” olarak adlandırıyordu. Ardından Samsung, mevcut teknolojiyi OLED paneller için optimize hale getirdi. Ayrıca diğer şirketlerin de bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ile AMOLED panellerde de aktif şekilde bu teknolojinin kullanımı başladı.

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OnePlus Watch, her zaman açık ekran güncellemesini ne zaman alacak?

Günümüzde her zaman açık ekran özelliği, Huawei ve Xiaomi telefonlarda olmazsa olmaz özellikler arasında. OnePlus da son zamanlarda yaptığı geliştirmeler ile birlikte cihazlarında bu özelliği bulundurmaya başladı. Firma, en son OxygenOS 11 güncellemesinde AOD‘ye geçiş yaptı. AMOLED panel kullanan hemen hemen her cihazda bu teknoloji kullanılacak gibi gözüküyor. OnePlus Watch çıkış yaptığında her zaman açık ekran özelliğine sahip değildi. Kullanıcılar bu duruma oldukça şaşırmıştı ve ilginç gelmişti. Hatta bazıları bu durumla ilgili hoşnutsuzluğunu firmaya bildirdi. Ardından şirket, kullanıcılara bir açıklama yapmaya karar verdi. OnePlus, OnePlus Watch’un gelecekte bir yazılım güncellemesi ile her zaman açık ekran özelliğine sahip olacağını duyurdu.

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OnePlus Watch, geçtiğimiz hafta tanıtıldığında batarya özellikleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Firma, bu akıllı saatin bir hafta boyunca şarj gerekmeksizin kullanılabileceğini belirtti. Cihazın tam şarjı ise 20 dakika sürüyor. Şirket, OnePlus Watch’un geliştirilmesi sırasında pil ömrüne öncelik verdiğini açıladı. Bu nedenle, pil tüketiminde artışa sebep olacağı için her zaman açık ekran özelliği cihazda mevcut değil. Firma, batarya konusuna yoğunlaşacağına oy birliği ile karar vermiş. Bununla birlikte fazladan güç tüketecek her özellik cihazda kısılmış durumda.

OnePlus, yaptığı açıklamada “Birçok kullanıcının her zaman açık ekran özelliğini istediğini duyduk. Şu anda güç tüketimini nasıl etkilediğini hesaplamaya çalışıyoruz. Bu özelliği, gelecekteki bir OTA güncellemesi ile cihazlara getirmeyi planlıyoruz.” dedi. Şirkete göre bu özellik güç tüketimini neredeyse %50 arttıracak. Apple Watch Series 6’da bulunan bu özellikle birlikte cihazın batarya ömrü 1-2 gün gitmekte. Bu nedenle, şirketin bu yönde manevra yapması kullanıcıları sevindirebilir de üzebilir de. Şimdilik yalnızca OnePlus’ın bu temel özelliği OnePlus Watch’da sunup sunmayacağı konusundaki kararını bekliyoruz.

OnePlus Watch, hangi teknik özelliklere sahip?

OnePlus Watch, yan tarafta iki adet fiziksel düğme bulunduran 46 mm’lik bir kadran ile geliyor. Birkaç çalışma modu desteğinin yanı sıra kalp atış hızı ve SpO2 sensörü de cihazda mevcut. Ayrıca kullanıcılar uyku takibini de saat ve uygulama aracılığı ile kontrol edebilecekler. Bununla birlikte arama yanıtlama, bildirim görüntüleme ve medya oynatma kontrolü de cihazda bulunmakta. OnePlus, akıllı saati RTOS’a dayalı özel bir işletim sistemi ile piyasaya sürecek. Ayrıca cihaz, spor tarafında da 110 adet farklı spor moduna sahiptir. Önümüzdeki günlerde gelecek olan güncellemeler ile akıllı saatin yeni özellikler kazanmasını bekliyoruz.

OnePlus Watch ile birlikte entegre olarak çalışan OnePlus 9 serisi de akıllı saatle birlikte güncelleme alacaktır. Bu güncelleme yüksek ihtimalle, OnePlus Watch’u çalıştıran uygulama özelinde olacaktır.

OnePlus 9 teknik özellikleri

Ekran : 6,55 inç FHD+ 120 Hz AMOLED

6,55 inç FHD+ 120 Hz AMOLED İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 Ram: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP+ 50 MP + 2 MP

48 MP+ 50 MP + 2 MP Pil Kapasitesi: 4.500 mAh

4.500 mAh Kablosuz Şarj: 15 W

15 W Kablolu Şarj: 65 W

OnePlus 9 Pro teknik özellikleri