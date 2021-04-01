Aksesuar
OnePlus Watch, her zaman açık ekran güncellemesini alacak!
Her zaman açık ekran modu, birkaç yıl önce akıllı telefonlara ardından ise akıllı saatlere entegre edilen yenilikçi özelliklerden biridir. Bu sistemin ilk kullanıldığı cihaz, Motorola Moto X adlı akıllı telefondu. Bu cihaz, LCD ekrana sahipti ve yeni teknolojinin öncüsü konumundaydı. Şirket bu teknolojiyi, “Active Display” olarak adlandırıyordu. Ardından Samsung, mevcut teknolojiyi OLED paneller için optimize hale getirdi. Ayrıca diğer şirketlerin de bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ile AMOLED panellerde de aktif şekilde bu teknolojinin kullanımı başladı.
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OnePlus Watch, her zaman açık ekran güncellemesini ne zaman alacak?
Günümüzde her zaman açık ekran özelliği, Huawei ve Xiaomi telefonlarda olmazsa olmaz özellikler arasında. OnePlus da son zamanlarda yaptığı geliştirmeler ile birlikte cihazlarında bu özelliği bulundurmaya başladı. Firma, en son OxygenOS 11 güncellemesinde AOD‘ye geçiş yaptı. AMOLED panel kullanan hemen hemen her cihazda bu teknoloji kullanılacak gibi gözüküyor. OnePlus Watch çıkış yaptığında her zaman açık ekran özelliğine sahip değildi. Kullanıcılar bu duruma oldukça şaşırmıştı ve ilginç gelmişti. Hatta bazıları bu durumla ilgili hoşnutsuzluğunu firmaya bildirdi. Ardından şirket, kullanıcılara bir açıklama yapmaya karar verdi. OnePlus, OnePlus Watch’un gelecekte bir yazılım güncellemesi ile her zaman açık ekran özelliğine sahip olacağını duyurdu.
OnePlus Watch, geçtiğimiz hafta tanıtıldığında batarya özellikleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Firma, bu akıllı saatin bir hafta boyunca şarj gerekmeksizin kullanılabileceğini belirtti. Cihazın tam şarjı ise 20 dakika sürüyor. Şirket, OnePlus Watch’un geliştirilmesi sırasında pil ömrüne öncelik verdiğini açıladı. Bu nedenle, pil tüketiminde artışa sebep olacağı için her zaman açık ekran özelliği cihazda mevcut değil. Firma, batarya konusuna yoğunlaşacağına oy birliği ile karar vermiş. Bununla birlikte fazladan güç tüketecek her özellik cihazda kısılmış durumda.
OnePlus, yaptığı açıklamada “Birçok kullanıcının her zaman açık ekran özelliğini istediğini duyduk. Şu anda güç tüketimini nasıl etkilediğini hesaplamaya çalışıyoruz. Bu özelliği, gelecekteki bir OTA güncellemesi ile cihazlara getirmeyi planlıyoruz.” dedi. Şirkete göre bu özellik güç tüketimini neredeyse %50 arttıracak. Apple Watch Series 6’da bulunan bu özellikle birlikte cihazın batarya ömrü 1-2 gün gitmekte. Bu nedenle, şirketin bu yönde manevra yapması kullanıcıları sevindirebilir de üzebilir de. Şimdilik yalnızca OnePlus’ın bu temel özelliği OnePlus Watch’da sunup sunmayacağı konusundaki kararını bekliyoruz.
OnePlus Watch, hangi teknik özelliklere sahip?
OnePlus Watch, yan tarafta iki adet fiziksel düğme bulunduran 46 mm’lik bir kadran ile geliyor. Birkaç çalışma modu desteğinin yanı sıra kalp atış hızı ve SpO2 sensörü de cihazda mevcut. Ayrıca kullanıcılar uyku takibini de saat ve uygulama aracılığı ile kontrol edebilecekler. Bununla birlikte arama yanıtlama, bildirim görüntüleme ve medya oynatma kontrolü de cihazda bulunmakta. OnePlus, akıllı saati RTOS’a dayalı özel bir işletim sistemi ile piyasaya sürecek. Ayrıca cihaz, spor tarafında da 110 adet farklı spor moduna sahiptir. Önümüzdeki günlerde gelecek olan güncellemeler ile akıllı saatin yeni özellikler kazanmasını bekliyoruz.
OnePlus Watch ile birlikte entegre olarak çalışan OnePlus 9 serisi de akıllı saatle birlikte güncelleme alacaktır. Bu güncelleme yüksek ihtimalle, OnePlus Watch’u çalıştıran uygulama özelinde olacaktır.
OnePlus 9 teknik özellikleri
- Ekran: 6,55 inç FHD+ 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888
- Ram: 8/12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP+ 50 MP + 2 MP
- Pil Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablosuz Şarj: 15 W
- Kablolu Şarj: 65 W
OnePlus 9 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6,78 inç QHD+ 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888
- Ram: 12 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 50 MP+ 8 MP + 2 MP
- Pil Kapasitesi: 4.500 mAh
- Kablosuz Şarj: 50 W
- Kablolu Şarj: 65W
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Akıllı Ev
Xiaomi, Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu tanıttı!
Birkaç yıl önce Xiaomi ilk elektrikli süpürgesini piyasaya sürdüğünde, kimse sektörde lider olacağını düşünmüyordu. Ancak şu anda Xiaomi, Çin’deki en güçlü akıllı ev ekosistemine sahip marka ünvanını elinde bulunduruyor. Bu başarıda Xiaomi’nin robot süpürgeleri ciddi bir rol oynadı. Üretici bugün, en güçlü süpürge robotu olan Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu duyurdu. Ürünün fiyatı 456$ olarak belirtildi.
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Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun özellikleri neler?
Günümüzde bir çok akıllı süpürge farklı özellikler sergiliyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu engellerden kaçınma özelliğini destekliyor. Bu elektrik süpürgesi otomatik olarak kablolardan, terliklerden, masa ayaklarından ve halılardan kaçabiliyor. Aynı zamanda bir LDS lazer navigasyonu ve AI otonom öğrenme yeteneğine sahip. Yani onu ne kadar çok kullanırsanız o kadar fazla akıllanıyor.
Akıllı süpürgelerde sensör sayısı ve paspas gibi özellikler kadar, ürünün hangi zeminlerde temizlik yapabildiği de önemli. Kullanıcılar akıllı süpürge seçerken bunları da göz önünde bulunduruyorlar. Örneğin bazı modeller sadece halı veya sert zemin temizliği yapabilirken, her ikisini yapan seçenekler de bulunuyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu da bu ikisini barındıran akıllı süpürgeler arasında yerini almayı başarıyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, AI (yapay zeka) zemin tanıma desteği sayesinde, verimli temizlik için farklı zemin malzemelerine göre farklı su çıkışı ve süpürme şemaları geliştirebiliyor. 550 ml büyüklüğündeki toz haznesi hem süpürme hem de paspas için ideal şekilde görevini yerine getirebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu neden farklı?
Bilindiği üzere akıllı süpürgelerde de işlemci bulunuyor. Bu işlemciler süpürgelerin fiyat ve performanslarına göre farklılıklar gösteriyor. İşlemcinin yüksek performans sergilemesi aslında otomatik olarak akıllı süpürgenin de performansının yükselmesi anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse akıllı bir ev robotu evi temizlediği sırada evin haritasını da oluşturur. Harita oluşturduktan sonra bir rota belirler ve bu rota dahilinde temizliğine devam eder. Bu esnada işlemci performansı ne kadar yüksek olursa, robotun bu işlem sırasındaki hızı da o kadar artmış olur.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, endüstrinin ilk AIoT amiral gemisi çift işlemcisini (4 çekirdekli CPU + 2 çekirdekli NPU) kullanıyor. Bundan dolayı bu süpürme ve paspas robotu, bütün bir ev haritası oluşturmayı ve rotaları akıllıca planlamayı daha hızlı şekilde yapabiliyor.
Bir önceki Xiaomi süpürme robotu farklı odaların haritalarını çizebilse de hangi oda olduğunu belirleyemiyordu. Bu sebeple kullanıcıların, oda isimlerini el ile teker teker girip robota tanıtması gerekiyordu. Ancak Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, herhangi bir odayı akıllı bir şekilde doğrudan tanımlayabiliyor. Örneğin, yatağı tanırsa, otomatik olarak bir yatak odası olduğunu belirleyebiliyor.
Tanımlama konusunda ne kadar kararlılık sağladığı veya kesin sonuçlar üretip üretemediği henüz son kullanıcı tarafından denenmedi. Bilindiği üzere çoğu zaman firmaların deneysel olarak uyguladığı özellikler kağıt üstünde işe yarasa da ürün son kullanıcıya ulaştığında aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Fakat yine de bu özelliğin, eskiden kullanıcıdan beklenen işi azaltıp, akıllı teknolojileri daha da otonom hale getireceği aşikar.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun performansı nasıl?
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, performans açısından 4000Pa güçlü emişi destekliyor. Bu seviyede bir emiş gücü akıllı süpürgeler için oldukça ideal. Bu emiş yeteneği sayesinde robot, hem büyük hem de küçük parçacıklarla kolayca başa çıkabiliyor. Batarya konusunda ise 5200mAh pil ile donatılmış. Özellikle geniş bir evde yaşıyorsanız, robotun tek bir şarj ile ne kadar süre çalışabildiği ve ne kadar sürede şarj olduğu kritik öneme sahip. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, barındırdığı bu büyük pil sayesinde, 250 metrekareyi tek bir şarjla temizleyebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun fiyatı nedir?
Xiaomi’nin en yeni ve en yüksek donanıma sahip Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun dolar bazlı çıkış fiyatı 456$ olarak belirlenmiş. Ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı fakat dolar kuru baz alındığında fiyatın 3500-4000 TL bandında seyredeceğini tahmin edebiliriz.
Akıllı süpürge, Xiaomi tarafından bugün ön siparişe açılmış durumda.
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Aksesuar
Xiaomi Mi Band 6, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği lansman ile Xiaomi Mi 11 ailesinin Pro, Ultra ve Lite olmak üzere üç yeni modelini resmi olarak tanıttı. Şirket, Mi 11 ailesi ile birlikte Xiaomi Mi Band 5‘in halefi olan Mi Band 6’yı da piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Band 6 lansmanı sırasında firma, bugüne kadar 120 milyon Mi Band satışı gerçekleştiğini hatırlattı.
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Xiaomi Mi Band 6, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi Band 6, 1.56 inçlik AMOLED bir ekran ile geliyor. Xiaomi’ye göre bu ekran, önceki nesile göre daha fazla görüntüleme alanına sahip. Ayrıca ekran, 326 PPI piksel yoğunluğu ile oldukça kaliteli bir deneyim sunmakta. Bununla birikte Mi Band 6, 30 adet profesyonel spor modunun otomatik olarak tanınmasını destekliyor. Cihaz, 130 adet farklı kadran çeşidine sahiptir. Ayrıca kullanıcılar kendi özel kadranlarını da oluşturabilirler. Şirket, kullanıcıların kadranları sorunsuz ve dilediği şekilde değiştirebileceklerini iddia ediyor.
Sağlık özelliklerine geldiğimizde ise Mi Band 6, önemli yükseltmeler ile geliyor. Cihaz, kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir kan/oksijen oranı sensörüne sahip olacak. Ayrıca bu akıllı bileklik, kalp atışı sensörünü de içinde barındırıyor. Bununla birlikte Xiaomi, bileklikte birinci sınıf kalp atış hızı izleme özelliği bulunduğunu belirtiyor. Mi Band 6‘nın 14 güne varan pil süresi bulunmakta. Şirket, bu sürenin parametrelerini lansmanda açıklamadı. Son olarak her akıllı bileklikte görmeye alıştığımız 50 metre boyunca su geçirmezlik sertifikası ve NFC desteği, bu cihazda da mevcut.
Mi Band 6, bu gece Çin’de ön satışa çıkacak. Resmi satışlar ise 2 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Cihazın standart versiyonu 229 Yuan(35$), NFC’li versiyonu ise 279 Yuan(43$) üzerinden fiyatlandırılacak.
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Aksesuar
Xiaomi Mi Band 6, 29 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak!
Bugün Xiaomi, yeni akıllı bilekliği olan Xiaomi Mi Band 6‘nın lansman tarihini 29 Mart olarak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Pazartesi günü gerçekleşecek lansmanın odak noktası, şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 11 Ultra olacak. Bununla birlikte sunumda, Mi NoteBook Pro 2021‘in tanıtılmasını da bekliyoruz. Kaynağa göre Mi Band 6 da bu sunumda önemli bir yer tutacak.
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Xiaomi Mi Band 6 hakkında neler biliyoruz?
Xiaomi Mi Band 6, gelişmiş özellikleri ile seleflerinden çok daha yetenekli bir akıllı bileklik olacak. Yeni akıllı bileklikte, kandaki oksijen oranını ölçmeye yarayan yeni bir sensör ve GPS alıcısı bulunmakta. Ayrıca cihazın NFC desteği bulunan bir modeli de mevcut. Bununla birlikte cihaz, yaklaşık 30 adet spor modu ile gelecek. Ayrıca pek çok kullanıcının ihtiyacı olan WhatsApp ve Telegram entegrasyonu da yeni model ile birlikte kullanıma hazır olacak. Akıllı bilekliğin görünümü açısından seleflerinden pek farklı bir yanı olmayacak. Ancak ekran çözünürlüğü artacağı için görüntü kalitesi de artacak.
Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili beklenen en önemli detaylardan biri de fiyatlandırması. Cihazın satış fiyatında, önceki nesile göre bir artış olmayacağı bazı sızıntılarda ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı bileklikler, düşük maliyetli olduğu için ekran kartı veya oyun konsollarındaki gibi bir kıtlık yaşanması da beklenmiyor.
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