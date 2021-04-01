Huawei HarmonyOS Beta 3.0 sürümü yayınlandı!

Huawei, uzun zamandır geliştirmeye devam ettiği HarmonyOS işletim sistemini yakın zaman içerisinde akıllı telefonlar için piyasaya sürecek. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei HarmonyOS Beta 3.0 indirmeye hazır halde. Ancak, şu anda yalnızca kapalı betaya erişim sağlayabilen kullanıcılar aktif olarak kullanabiliyor. HarmonyOS 2.0 ise akıllı telefonlar ve tabletler için yakın zaman içerisinde aktif hale gelecek. Böylece, test yeterliliklerine sahip olan geliştiriciler bu sürüme erişebilecekler.

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Huawei HarmonyOS Beta 3.0, hangi yenilikleri getiriyor?

Huawei HarmonyOS Beta 3.0 güncellemesi, işletim sistemine yeni bir özellik katmıyor. Ancak bu güncelleme, bazı önemli yükseltmeler ile kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor. Huawei HarmonyOS API optimize hale geldi ve geliştiriciler için daha fazla özellik aktifleşti. Bununla birlikte sistem yetenekleri de geliştirildi. Güncelleme notlarına göz atacak olursak;

1000’den fazla HarmonyOS API’sı aktif hale geldi.

aktif hale geldi. Artık FA için ücretsiz kurulum özelliği mevcut. Ayrıca ücretsiz kurulum özelliğini destekleyen FA hizmetleri, kurulum olmadan da çalışacak.

için özelliği mevcut. Ayrıca ücretsiz kurulum özelliğini destekleyen kurulum olmadan da çalışacak. Cihazlar arası dolaşımı arttıran yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile cep telefonu ve tabletlerdeki içerikler büyük ekranlara, saatlere ve diğer cihazlar kolayca aktarılabilecek.

yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile cep telefonu ve tabletlerdeki içerikler büyük ekranlara, saatlere ve diğer cihazlar kolayca aktarılabilecek. Etkili bellek yönetim mekanizması

mekanizması Animasyon geliştirme platformu ile ilgili yenilikler

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Yazı tipi ve arayüzü ayarlamak için JAVA kontrolü aktif hale geldi.

aktif hale geldi. Bağlantı yönetiminde optimizasyonu sağlamak için saat, tablet ve diğer cihazlarda yönetim desteği etkinleşti.

etkinleşti. Dağıtılmış ağ API’sı

Sürücü arızası teşhisi ve kurtarma mekanizması ile ilgili yeni özellikler

Yu Chendong’a göre, Huawei‘nin amiral gemisi cep telefonları HarmonyOS işletim sistemine nisan ayında geçmeye başlayacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan spekülasyonlar, HarmonyOS ile ilgili sunumun 24 Nisan’da gerçekleşeceğini gösteriyor.

Huawei, yeni amiral gemisi serisini ne zaman tanıtacak?

“FoxSister” takma adıyla bilinen bir Huawei personeli, Huawei’nin önümüzdeki ay iki etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlikler, 22 Nisan – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Şirketin gerçekleştireceği ilk etkinlik büyük ihtimalle HarmonyOS 2.0 ile alakalı olacak. Bununla birlikte paylaşımı yapan kişi bu konuda net bir bilgi vermiyor. Huawei’nin 24-26 Nisan tarihleri arasında Huawei Geliştirici Konferansı düzenleme planı bulunmakta. Bu nedenle, bu konferansta HarmonyOS’un resmi çıkışını yapması mümkün.

24 Nisan’da tanıtılması beklenen HarmonyOS’un ardından 27 Nisan’da P50 serisi kullanıcılarla buluşacak. Bununla birlikte bazı tahminlere göre P50 serisi şimdilik sadece Çin’e özel olacak. Önümüzdeki mayıs ayında ise cihazların global olarak satışa çıkması muhtemel gözüküyor. P50 serisi, Kirin 9000 yonga setinin farklı varyasyonları ile piyasaya çıkacak. Ayrıca HarmonyOS 2.0’ın piyasaya sürüldüğü ilk cihazlar da muhtemelen P50 serisine ait olacak.

Ortaya çıkan son raporlar, Huawei MatePad Pro 2’nin de HarmonOS işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Bu cihaz, Huawei’nin HarmonyOS’u kullanan ilk tableti olacak. Tablet, aynı zamanda Huawei’nin amiral gemisi yonga seti olan Kirin 9000 ile birlikte gelecek. MatePad Pro 2‘nin 12.2 inç ve 12.6 inç olmak üzere iki farklı modeli mevcut. Sonuç olarak HarmonyOS’un çıkışı ile Huawei ekosistemi büyük bir değişimin içine girecek.