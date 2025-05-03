Akıllı telefon pazarındaki rekabet kızışırken, Honor markasının yeni amiral gemisi modeli Honor 400 Pro hakkında sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak, merakla beklenen bu cihaz popüler performans testi platformu Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Peki Honor 400 Pro özellikleri neler olacak?

Honor 400 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Geekbench listelemesi, daha önceki söylentileri doğrulayarak Honor 400 Pro modelinin gücünü Qualcomm’un en yeni ve en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacağını kesinleştirdi. Test edilen prototipte bu güçlü işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyor. Bu donanım kombinasyonu, Honor 400 Pro’nun çoklu görev performansı ve üst düzey oyun deneyimi konusunda iddialı olacağını gösteriyor.

Ayrıca cihazın kutudan en güncel mobil işletim sistemi olan Android 15 ile çıkacağı da netleşen bilgiler arasında yer alıyor.

Performans tarafında beklentileri yükselten Honor 400 Pro, kamera ve diğer donanım özellikleriyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre telefonun arka kısmında 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu yüksek çözünürlüklü sensöre, 50 MP çözünürlüğünde bir telefoto kameranın eşlik etmesi bekleniyor, bu da zoom yetenekleri konusunda iddialı bir yapı sunacak gibi görünüyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü görüşmeler için yine 50 MP çözünürlüğünde bir kamera konumlandırılacağı konuşuluyor.

Honor 400 Pro modelinin ekran özellikleri de amiral gemisi seviyesinde olacak gibi duruyor. Cihazda 6.7 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük sunan bir OLED panel kullanılacağı iddia ediliyor. Ekranın 120 Hz yenileme hızı desteği sunması, akıcı bir görsel deneyim ve pürüzsüz animasyonlar vaat ediyor. Bu ekran, canlı renkler ve derin siyahlar sunarak multimedya tüketimi için ideal bir ortam sağlayacaktır. Honor 400 Pro kullanıcıları için görsel şölen kapıda.

Batarya ve şarj teknolojileri konusunda da Honor 400 Pro geri kalmayacak. Cihazın 5.300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı ve bu bataryanın 100W hızlı kablolu şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Bu yüksek şarj hızı, kullanıcıların telefonlarını kısa sürede tamamen şarj edebilmelerini sağlayacak.

Fiziksel boyutlar açısından ise Honor 400 Pro‘nun yaklaşık 8.1 mm kalınlığında ve 205 gram ağırlığında olması bekleniyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, Honor 400 Pro modelinin piyasaya çıktığında ciddi bir rakip olacağı anlaşılıyor.

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Siz Honor 400 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.