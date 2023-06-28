OnePlus, bu yılın ilerleyen günlerinde ilk katlanabilir telefonu OnePlus V Fold ile karşımıza çıkacak. Katlanabilir cihazın renderleri geçen hafta ortaya çıktı ve şimdi @OnLeaks sayesinde temel özellikler ortaya çıktı. OnePlus, katlanabilir telefonun 2023’ün ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini zaten doğruladı ve söylentiler Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Telefonun ana ekranı 7.8 inç büyüklüğünde 3200 x 1440 çözünürlüğünde olacak. Dış ekran ise 6.3 inç büyüklüğünde olacak. Her iki ekranın da 120 Hz tazelemeli ekranı destekleyeceğini belirtelim. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden gücünü alacak olan telefon 16 GB RAM ile akıcı bir deneyim sunacak.

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Telefonun arkasında 48MP birincil sensör, 48MP ultra geniş lens ve 64MP telefoto lens yer alacak. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 67W hızlı şarj destekli 4.800 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan bu telefonun 1.500 dolar bandında olacağı söyleniyor.

İçindekiler OnePlus V Fold özellikleri

OnePlus V Fold özellikleri

7.8 inç 2K katlanabilir AMOLED ekran, 3200 x 1440 piksel çözünürlük.

6.3 inç dış AMOLED ekran.

Her iki ekran da 120Hz yenileme hızı sunar.

Kapak ekranında 32MP ön kamera, iç ekranda 20MP ön kamera.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti.

16 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı.

Arkada dairesel bir modüle sahip üçlü kamera kurulumu: 48MP birincil sensör, 48MP ultra geniş lens ve 64MP telefoto lens.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı Oxygen OS 13.1 işletim sistemi.

4800mAh pil kapasitesi, 67W SUPERVOOC 2.0 Flash Charge teknolojisi ile desteklenir.