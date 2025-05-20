iPadOS 17.7.8 güncellemesi, Apple tarafından daha eski iPad modellerine özel olarak yayınlandı. Özellikle iPadOS 17.7.7 sürümünün kullanıcıları uygulamalardan otomatik çıkış sorunuyla karşılaştırmasının ardından Apple, bu sürümü geri çekmişti. Yeni sürüm, bu sorunları ortadan kaldırmak için hızlı bir şekilde yayımlandı. İşte gelen yenilikler.

iPadOS 17.7.8 hangi modeller için çıktı?

Apple’ın bu güncellemesi, iOS 18 güncellemesini alamayacak kadar eski olan, ancak son güvenlik güncellemelerini destekleyen bazı iPad modellerini hedefliyor.

Güncelleme şu anda aşağıdaki modeller için kullanılabilir durumda:

2017 iPad Pro (10.5 inç)

2017 iPad Pro (12.9 inç)

2018 iPad (6. nesil)

Güncellemenin odak noktasında ise sistem güvenliğini tehdit edebilecek çeşitli açıklar yer alıyor. Apple, bellek bozulması ve disk erişim izinleri gibi konularda kritik güvenlik açıklarını kapattığını belirtiyor. Ayrıca uygulamaların oturumlarının kapatılmasına neden olan önceki sürümdeki hata da bu güncellemeyle birlikte çözülmüş durumda.

iPadOS 17.7.8 yenilikler neler?

iPadOS 17.7.8 yenilikleri arasında, sistem güvenliğini etkileyen ciddi hataların giderilmesi öne çıkıyor. Bu sürüm, daha yeni iPad modelleri için yayınlanan iPadOS 18.5 güncellemesinin ardından, destek süresi dolmak üzere olan cihazlara yönelik kritik bir adım niteliğinde. Bu nedenle Apple, uyumlu cihaz sahiplerine iPadOS 17.7.8 güncellemesini en kısa sürede yüklemelerini öneriyor.

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Eğer siz de bu modellerden birine sahipseniz, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünü takip ederek yeni sürümü indirip kurabilirsiniz.

Sizce Apple’ın eski cihazlara yönelik güncelleme politikası yeterince tatmin edici mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.