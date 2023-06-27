Bugün OnePlus, yaklaşmakta olan OnePlus Nord 3’ün tasarımını resmi olarak duyurdu. Şirket Başkanı ve COO’su Kinder Liu, Twitter’da paylaştığı bir görsel ile kullanıcılara ilk bakışı sunuyor. OnePlus Nord 3 çok can yakmaya geliyor!

OnePlus Nord 3 Tasarımıyla Çok Konuşulur!

OnePlus Nord 3’ün arka tarafında üçlü kamera sistemi yer alacak. Telefon, parlak yeşil ve saten siyah olmak üzere iki farklı renk ve yüzey seçeneğiyle piyasaya sunulacak. Parlak yeşil renk çok şık ve renkli görünse de, cihazın arkası muhtemelen plastik olacağı için bu renk seçeneğinin tutuş hissi üst seviye cihazları aratabilir.

Saten siyah renk seçeneğinde kullanılması beklenen mat arka yüzey, tutuşu kolaylaştırmanın yanında buzlu cam benzeri yapısıyla daha üst seviye bir cihaz kullanıyormuş hissiyatı yaşatabilir. Ancak paylaşımlardan cihazın arkasında kullanılacak materyali öğrenemiyoruz. Bunlar yalnızca cihazın segmenti göz önünde bulundurularak yapılan tahminler.

Görselde ayrıca, OnePlus’ın önceki Nord telefonlarında eksik olan ve OnePlus’ın imzası haline gelen sessize alma tuşunun varlığı da gözlemleniyor. Ayrıca, yakın zamanda Nord CE 3 Lite modelinde yer alan ve cihazı uzaktan kumanda olarak kullanmaya yarayan kızılötesi alıcının da telefonun üst kısmında bulunduğunu görüyoruz.

Şirket başkanı Liu, Twitter’da “İşte OnePlus Nord 3 5G’ye ilk bakışınız!” diyerek duyuruyu paylaştı. Liu, paylaşımında “OnePlus Nord, kullanıcılarımıza neredeyse tüm istediklerini sunmak için burada. Bu harika OnePlus tasarımıyla başlıyoruz. Yaz Lansman Etkinliğimiz 5 Temmuz’da gerçekleşecek ve yakında daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

OnePlus Nord 3, 5 Temmuz’da düzenlenecek olan OnePlus Nord Yaz Lansman Etkinliği’nde tanıtılacak ve etkinlikte Nord CE 3, Nord Buds 2r ve OnePlus BWZ2 ANC gibi diğer ürünler de yer alacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus’ın yeni amiral gemisi katilinin tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!