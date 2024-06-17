OnePlus’ın yeni tableti OnePlus Pad 2’nin küresel pazara yakında sunulması beklenirken, Çin’de aynı cihazın OPPO Pad 3 adıyla piyasaya çıkacağı öngörülüyor. Ancak asıl dikkat çeken OnePlus Pad Pro.

OnePlus Pad Pro nasıl olacak?

“OPD2401” model numarasına sahip bir cihaz, Çin’in 3C web sitesinde sertifika aldı. 3C listesi, yakında çıkacak olan bu tabletin, 67W hızlı şarjı destekleyen “VCB70ACH” model numaralı bir şarj adaptörüyle birlikte geleceğini gösteriyor. TheTechOutlook ekibine göre, bu cihaz OnePlus Pad Pro olacak.

Bu oldukça heyecan verici bir gelişme, çünkü OnePlus daha önce hiç “Pro” serisinde bir tablet tanıtmamıştı. Şu anda OnePlus’ın dünya çapında mevcut olan iki farklı tableti bulunuyor: OnePlus Pad ve OnePlus Pad Go. OnePlus Pad’in de 67W şarj desteği sunduğunu belirtmekte fayda var. OnePlus Pad Pro, şarj hızında büyük bir artış sağlamasa da, “Pro” tablet genellikle daha iyi hoparlörler ve üstün bir ekran sunar, bu da onu üretkenlik ve medya tüketimi için mükemmel bir cihaz haline getirir.

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Tabletin resmi pazarlama adı henüz doğrulanmadı, ancak Çin kaynakları onun OnePlus Pad Pro olduğunu iddia ediyor. Pad Pro hakkında bilinen bir diğer detay ise Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacağı. Bu da, bu tabletin gerçekten güçlü bir performans sunacağını garanti ediyor.