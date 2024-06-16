Elektrikli araç şarj kampanyaları neler sorusu çok sık merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı‘nda indirimli elektrikli araç şarjı mümkün mü? Elektrikli araç şarj kampanyaları bayramın gelişi ile bir bir açıklanmaya başladı. İşte bayramda elektrikli araçlarınızı indirimli şarj edebileceğiniz noktalar.
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Kurban Bayramı’nda Elektrikli Araç Şarj Kampanyaları
Kurban Bayramı başlangıcı ile herkes yollara dökülmüş durumda. Elektrikli araçların ülkemizde yaygınlaşmasıyla beraber, bayramın gelişiyle elektrikli araç şarj kampanyaları açıklanmaya başlandı. Elektrikli araç şarj ağlarında bayrama özel indirimler var. Trugo bayram indirimi gibi kampanyalara burada.
Elektrikli Araç Şarj Kampanyaları (Kurban Bayramı 2024)
Bayram boyunca elektrikli araç sahiplerine çeşitli elektrikli araç şarj istasyonları tarafından sunulan indirim ve kampanyalar şu şekilde:
|İstasyon Adı
|Elektrikli Araç Şarj Kampanyaları
|BeeFull
|14-16 Haziran tarihleri arasında DC şarj istasyonlarında 1kWh = 1 TL
|Ecobox
|15-19 Haziran tarihleri arasında %25 indirim
|EnerTürk
|Bayram tatili boyunca %25 indirim
|Epsis
|15-19 Haziran tarihleri arasında %20 indirim
|Lumicle
|15-19 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda %50 indirim
|OnCharge
|16-17 Haziran tarihleri arasında tüm istasyonlarda %25 indirim
|OtoPriz
|Bayramın ilk günü ücretsiz şarj (16.06.2024)
|Togg Trugo
|Bayram boyunca tüm elektrikli araçlara %50’ye varan indirim
|Volta
|1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Voltla’dan yapacağınız şarj ödemelerinde 500 TL’ye varan %20 indirim (Axess, Free, Wings bireysel ve ticari kartlar)
|Voltrun
|15-23 Haziran tarihleri arasında aracınızı tüm Voltrun şarj istasyonlarında sabit 4,95TL/kWh tek fiyat uygulaması
En Ucuz DC ve AC Şarj Fiyatları
Elektrikli araç sahipleri için en uygun fiyatlı şarj istasyonları:
|Şarj İstasyonu
|DC Şarj (60kW üstü) Fiyatı
|DC Şarj (60kW altı) Fiyatı
|AC Şarj Fiyatı
|Astor
|8,99 TL
|8,99 TL
|6,49 TL
|BeeFull
|8,79 TL
|7,99 TL
|6,99 TL
|Epsis
|8,08 TL (DC80 ve üzeri)
|6,70 TL (AC22)
|Eşarj
|9.00 TL
|8,53 TL
|7,10 TL
|EnerTürk
|6,15 TL
|4,88 TL
|OtoPriz
|8,50 TL (DC120kW)
|6,50 TL
|Tesla SuperCharger
|7,8 TL (Tesla sahiplerine)
|8,6 TL (Diğer araçlar)
|Trugo
|7,99 TL
|7,99 TL
|5,95 TL
|Voltrun
|8,25 TL
|7,95 TL
|4,95 TL
|ZES
|9,99 TL
|8,49 TL
|6,49 TL
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İndirimlerde aracınızı ne kadar doldurdunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!
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