OnePlus, kısa bir süre önce ilk tableti olan OnePus Pad modelinin Nisan 2023’te piyasaya sürüleceğini açıklamıştı Dimensity 9000 yonga seti ve ince çerçeveli devasa ekranı ile tablet pazarını sallayan cihazın ön siparişleri için geri sayım başladı!

OnePlus Pad Ön Siparişleri 10 Nisan’da Başlıyor!

Firma, yeni tablet modelinin ön siparişlerinin 10 Nisan 2023 tarihinde başlayacağını duyurarak cihazı bekleyenleri sevindirdi. Ancak bunun yalnızca ön sipariş tarihi olduğunu, teslim tarihi olmadığını söyleyelim.

Eğer talep çok yoğun olursa, cihazın teslim tarihi biraz gecikebilir. Yine de en geç Haziran ayına kadar teslimatların başlaması bekleniyor. Ayrıca OnePlus’ın cihazı erken sipariş verenlere bazı hediyeleri olduğunu da görüyoruz.

Şirket, OnePlus Pad için ön sipariş vermeniz halinde “çok seveceğiniz harika bir hediye” alacağınızı vaat ediyor. Ne yazık ki, hediyenin ne olduğunu söylenmemiş, fakat bunun cihaza özel klavye ve kalem gibi aksesuarlar olduğu düşünülüyor.

Hediyeleri almaya hak kazanmak için 10 Nisan’dan itibaren depozito ödeyerek OnePlus Pad’i ön sipariş vermeniz gerekiyor. Fiyatın geri kalanını daha sonra, muhtemelen cihaz size gönderilmeden hemen önce ödeyeceksiniz.

OnePlus’ın web sitesine gidip “Beni Haberdar Et” formunu doldurursanız, bir OnePlus Pad veya bir çift OnePlus Buds Z2 gerçek kablosuz kulaklık kazanma şansına sahip olacaksınız. Ayrıca tabii ki lansmanla ilgili e-postalar da alacaksınız.

OnePlus Pad, 11,61 inç boyutlu 144Hz tazeleme hızına sahip ince çerçeveli ekranı, MediaTek Dimensity 9000 yonga seti, 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı, 13 MP arka kamera, 8 MP özçekim kamerası ve 67W kablolu şarj destekli 9.510 mAh bataryasıyla tablet pazarına çok güçlü bir giriş yapmıştı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Pad’in hediyeleri ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!