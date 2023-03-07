OPPO, geçtiğimiz yıl ilk tablet modeli olan OPPO Pad ile pazara güçlü bir giriş yapmıştı. Tablet pazarında şansı yaver giden firma, aynı yıl içerisinde OPPO Pad Air modelini de tanıtarak tabletlerini çeşitlendirmişti. Şimdiyse firmanın bu yılki üst seviye tablet modeli olan OPPO Pad 2 Geekbench’te ortaya çıktI!

OPPO Pad 2 Snadragon 888 ile Geliyor!

OPPO Pad 2, lansman öncesinde tabletin bazı temel özelliklerini ortaya koyan performans testi platformu Geekbench’te görüldü. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, özellikler OnePlus Pad’e benzer görünüyor.

Geekbench veritabanı, cihazın Qualcomm Snapdragon işlemci ile güçlendirilmiş olarak geleceğini ortaya koyuyor. İşlemcinin tam modeli gösterilmemiş olsa da, çekirdek saat hızlarına bakıldığında bu işlemcinin Snapdragon 888 olması kuvvetle muhtemel.

Geekbench 6’da cihaz tek çekirdek testinde 1160, çok çekirdek testinde ise 3186 puan almayı başardı. Bu skorlar, diğer Snapdragon 888’li cihazlara oldukça benziyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon 888 tanıtıldığı vakit ısınma sorunlarıyla gündeme gelmişti. Tabletler yüzey alanı büyük cihazlar olduğu için, Snapdragon 888’in ısınmayla ilgili sorunlarından daha az etkileneceklerdir.

Ayrıca, listeleme OPPO Pad 2’nin Android 13 işletim sistemini, büyük olasılıkla ColorOS özel arayüzü ile kutudan çıkar çıkmaz çalıştıracağını da gösteriyor. Geekbench’te test edilen cihazın 8 GB bellek kapasitesine sahip olduğunu da ekleyelim.

Önceki sızıntılarda, tabletin 2800 x 2000 çözünürlüklü, 144Hz yenileme hızına sahip, HDR10+ ve Dolby Vision destekli 11 inç boyutlu bir LCD ekrana sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca cihazın 67W hızlı şarj desteğine sahip 9.500mAh pil ile güçlendirileceği de söyleniyor.

Lansman tarihi henüz açıklanmasa da OPPO Pad 2’nin bu ayın sonlarında OPPO Find X6 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarla birlikte resmiyet kazanması bekleniyor.

Her geçen gün yeni modellerin katıldığı tablet pazarında OPPO Pad 2 ile rekabet iyice sertleşebilir. OPPO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren OnePlus da ilk tablet modeli olan OnePlus Pad’i kısa bir süre önce duyurdu. OPPO’nun yeni tabletinin OnePlus Pad’e kıyasla nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO Pad 2 ülkemize gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!