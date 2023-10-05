OnePlus cephesi, kısa bir süre önce uygun fiyatlı tableti olan OnePlus Pad Go modelini doğruladı ve hatta cihazın bazı özellikleri şirketin başkanı Kinder Lie tarafından doğrulandı. Uygun fiyatlı ve güçlü tablet arayışında olanların bu arayışına bir son verecek olan tabletin diğer özellikleri de şirket tarafından doğrulanıyor! Yarın tanıtılacak olan cihazın son kilit özellikleri de ortaya çıktı!



OnePlus Pad Go Çok Güçlü Geliyor! Bütçe Dostu Tablet Pazarı Karışacak!



OnePlus’ın ikinci tableti olan ve bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekeceği söylenen OnePlus Pad Go, geçtiğimiz haftalarda şirketin başkanı Kinder Liu tarafından doğrulanmıştı. Ayrıca, OnePlus Hindistan da X (Twitter) üzerinden bir paylaşım yaparak cihaz hakkındaki heyecanı artırdı.

Geçtiğimiz günlerde ise yeni tablet Hindistan’ın Amazon’u diyebileceğimiz Flipkart üzerinde listelendi. OnePlus Pad Go’nun Flipkart uygulamasında bulunan mikrosites cihazın tasarımını da doğruladı. Bu site, ayrıca şirketin 6 Ekim’e kadar tabletin temel özelliklerini açıklamaya devam edeceğini de doğruluyor. Dolayısıyla tabletin Ekim ayının ilk haftasında resmiyet kazanacağı görülüyor.

Cihaz hakkında yayınlanan son raporlar ve resmi açıklamalar ise teknik özellikleri ortaya çıkarmış durumda. OnePlus cephesi, Pad Go’nun kullanıcılara 2.4K çözünürlük sunan 11,35 inçlik bir LCD ekran ve 7:5 en boy oranı sunacağını resmen duyurdu. Ses konusunda ise, cihaz Dolby Atmos destekli dört hoparlör ile donatılacak.

OnePlus ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Pad Go’un diğer teknik özelliklerini de tanıtarak heyecanı artırdı. Son tanıtım videosunda marka, tabletin büyük bir 8000mAh batarya ile 33W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyeceğini doğruladı. Bu, tabletin batarya konusunda iddialı olduğunu gösteriyor.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı ise, yaptığı paylaşımda OnePlus Pad Go’nun bir MediaTek Helio G99 işlemci ile güçlendirileceğini ve 4G LTE bağlantı desteği ile geleceğini belirtti. Bu, cihazın Wi-Fi ve Wi-Fi + hücresel bağlantı sürümlerinin sunulabileceği anlamına geliyor.

Tabletin bellek kapasitesi de etkileyici. OnePlus Pad Go, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak ve ayrıca daha fazla depolama için bir microSD kart yuvası sunacak. Cihaz, ColorOS 13.2 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile çalışacak.

OnePlus Pad Go, büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen oldukça hafif olacak. OnePlus Pad’in 552 gram ağırlığına karşılık, Pad Go 523 gram ağırlığında olacak.

Ayrıca cihaz piyasaya sürülür sürülmez OxygenOS 14 ile uyumlu hale getirilecek. Ayrıca, birden fazla cihaz arasında içerik senkronizasyonunu kolaylaştırmak için yeni özellikler de bu tablete eklenmiş. Örneğin, OnePlus telefonunuzdaki fotoğrafları, bir hesapta oturum açmanıza gerek kalmadan OnePlus Pad Go’ya aktarabileceksiniz.

Ayrıca, OnePlus’ın Ekim ayında katlanabilir telefonu OnePlus Fold’u da piyasaya sürmeye hazırlandığı da söyleniyor. Bu katlanabilir telefonun öne çıkan özellikleri arasında 2K katlanabilir ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 50MP ana kamera ve periskop zoom lensini içeren üçlü kamera sistemi ve 67W hızlı şarj özellikli 4.800mAh pil bulunuyor.

OnePlus’ın yeni ürünleri, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırırken, OnePlus Pad Go’nun Hindistan’daki lansmanı, tablet dünyasında da büyük bir ilgi uyandırmış gibi görünüyor. Beklentiler yüksek ve 6 Ekim’de resmi tanıtım ile tüm detaylar gün yüzüne çıkacak.

Kısıtlı bir bütçeye sahipseniz, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir tablet arıyorsanız, OnePlus Pad Go’yu takip etmeyi düşünebilirsiniz. Bugünden itibaren OnePlus Pad Go’un lansmanı için geri sayım başladı. Resmi lansmanın 6 Ekim’de gerçekleşmesi beklenirken, canlı satışın ise 7 veya 8 Ekim’de başlaması tahmin ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus Pad Go’nun özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!