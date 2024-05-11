ŞOK iPhone 15 ve PlayStation 5 Slim satıyor. Apple’ın mevcut iPhone 15 serisi, perakende marketlerinde kendisine sık sık yer buluyor. Bu hafta ise ŞOK marketlerinde boy gösteriyor. iPhone 15 256 GB ŞOK 11 Mayıs kataloğunda kendine yer buldu.

ŞOK iPhone 15 ve PS5 Slim satıyor, şok fiyatlarla!

11 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. Telefonun özellikleri arasında 6.1 inç OLED Dynamic Island ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256 GB depolama, 48MP ana kamera ve 3.349mAh batarya bulunuyor. Bu özelliklere sahip olan telefon modeli, 53.999 TL fiyat etiketiyle satılacak. ŞOK iPhone 15 cihazı 5 farklı renk seçeneği ile satışa sunuyor.

Aynı ürün için A101 kataloğuna da bakabilirsiniz, zira renkler sizin için önemli değilse A101 iPhone 15 modelini 53.499 TL fiyatla satışa sunuyor. ŞOK iPhone 15 fiyatı oldukça uygun olsa da, A101 iPhone 15 fiyatı 500 TL kadar daha uygun. Bu da oldukça yüksek bir rakam.

Ayrıca, ŞOK aktüel kataloğunda başka teknoloji ürünleri de yer alıyor. Bu ürünler arasında geçtiğimiz aylarda daha önce satışa çıkan tek kol ve 1 TB kapasiteli PS5 Slim konsolu da bulunuyor. Ancak, Mart ayına göre cihazın fiyatında bir artış yaşandığı görülüyor. Orijinal PlayStation 5 konsolu ile donanım açısından bu cihaz arasında bir farklılık bulunmuyor. Bu cihazın dijital sürüm olduğunu da belirtelim. ŞOK PS5 Slim fiyatı ise 21.4999 TL.

Teknoloji severler için bu aktüel fırsatlar, uygun fiyatlarla aradıkları ürünlere sahip olma şansı sunuyor. ŞOK marketlerinde bu ürünlerin yanı sıra birçok diğer teknolojik ürün de yer alıyor olacak. Her hafta değişen aktüel ürünlerle, tüketicilere farklı seçenekler sunuluyor.

iPhone 15’in ŞOK marketlerinde satışa sunulması, kullanıcıların bu üst düzey telefonu daha erişilebilir fiyatlarla alma fırsatını arttırıyor. Ayrıca, PS5 konsolu gibi popüler teknoloji ürünlerinin de bu marketlerde satılması, oyuncuların ve teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Bu hafta ŞOK marketlerine uğrayarak, teknoloji dünyasının en güncel ürünlerine uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Ancak, stokların sınırlı olabileceğini unutmayın.

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