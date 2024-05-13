WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artırmak ve profil fotoğraflarının izinsiz ekran görüntüsünün alınmasını engellemek amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre, bu özellik şu anda Android beta kullanıcıları için test aşamasında ve yakın zamanda iOS kullanıcılarına da sunulması planlanıyor. WhatsApp ekran görüntüsü alarak başkalarını taklit etmenin önünü kesiyor.

WhatsApp, Profil Fotoğraflarının Ekran Görüntüsünün Alınmasını Engelleyecek

Son WhatsApp beta güncellemesi olan iOS 24.10.10.70 ile birlikte, profil fotoğraflarının izinsiz ekran görüntüsünün alınmasını engellemeyi amaçlayan bu yeni özellik iOS platformunda deneniyor. Bu güncelleme, WhatsApp’ın kullanıcı gizliliği konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği devreye alındığında, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almaya çalışan kullanıcılar uygulamada bunun engellendiğine dair bir bildirim alacaklar. Bu bildirim, profil fotoğraflarının izinsiz ele geçirilmesine karşı bir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Bildirim, herkesin gizliliğini korumak için bu tür eylemlerin engellendiğini bildirecek.

Bu hamle, WhatsApp’ın kullanıcılara kişisel bilgileri üzerinde daha fazla kontrol sağlama ve profil fotoğraflarının potansiyel kötüye kullanımını önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ancak, bu özellik izinsiz görüntü yakalama riskini tamamen ortadan kaldırmayabilir, ancak gizlilik önlemlerinin güçlendirilmesinde önemli bir adımı temsil ediyor.

WhatsApp, profil fotoğraflarının izinsiz ele geçirilmesini engellemek için uygulama içinde ekran görüntülerinin alınmasını engelleyerek bu görüntülerin izinsiz olarak kullanılma veya yayılma riskini azaltmayı hedefliyor. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde profil fotoğraflarının izinsiz paylaşılması riskini önemli ölçüde azaltacaklar.

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