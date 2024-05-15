Akıllı telefonlar güncellendikçe hayatına devam eden cihazlar. Amiral gemisi akıllı telefonlar kanadında ise birçok marka amiral gemileri için uzun güncelleme destekleri sunuyor. OnePlus da bu markalardan birisi. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus 12 Android 15 güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

OnePlus 12 Android 15 güncellemesi neler sunuyor?

OnePlus, OnePlus 12 Android 15 Beta 1 güncellemesini yayınladı. Marka güncelleme detaylarını OnePlus Topluluğu web sitesinde duyurdu. Android 15 Beta 1 güncellemesi şu an için günlük kullanım için pek de uygun değil zira güncellemenin şimdilik birçok problemi var. İlerleyen zamanlarda OnePlus 12 Android 15 güncellemesinin stabil versiyonu piyasaya sürüldüğünde bu sorunlar düzelecektir.

OnePlus 12 neler sunuyor?

OnePlus 12 karşımıza 1440×3168 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.82 inç büyüklükte 510 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

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OnePlus 12 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB / 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 12, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 64 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.