OnePlus 12’nin teknik özellikleri, Temmuz ayında sızan bilgilere göre şekilleniyor. Özellikle kameralar dikkat çekiyor. OnePlus 11’den farklı olarak, 64MP telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma sunacak gibi görünüyor, bu da OPPO Reno 10 Pro+’da bulunan benzer bir özellik diyebiliriz. Gelin OnePlus 12 modelinin sızdırılan kamera özelliklerine yakından bir bakalım.

Canavarın sızdırılan kamera özellikleri ise şu şekilde:

Ana Kamera: 50MP IMX966, OIS, 23mm, 1/1,4″, f/1,7 diyafram açıklığı

Ultra Geniş Açı Kamera: 48MP, 14mm, 1/2″, f/2,2 diyafram açıklığı

Periskop Telefoto Kamera: 64MP OV64B, OIS, 70mm, 1/2″, f/2,5 diyafram açıklığı

Ayrıca, OnePlus 12’nin beyaz camlı bir versiyonu da satışa sunulacak. Saat benzeri tasarımın çift katmanlı tasarımı, lens modülü ile entegre edilmiş. OnePlus 12’nin teknik özelliklerine baktığımızda, 6,7 inç büyüklüğünde 2K+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli AMOLED ekranın yanı sıra yeni nesil Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24GB’a kadar RAM ve muazzam 5400mAh pil gibi etkileyici özellikler görülüyor. Ayrıca, OnePlus’ın 50W kablosuz şarj özelliğini geri ekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

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OnePlus 12, güçlü kamera yetenekleri ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Teknik detayları tam olarak açıklandığında, daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak. OnePlus 12, teknoloji meraklılarının ve telefon tutkunlarının merakla beklediği bir model olarak öne çıkacak. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu canavar bakalım rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?