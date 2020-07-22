OnePlus Nord, fiyat/performans iddiasıyla tanıtıldı!

OnePlus, uzun süredir merakla beklenen orta-üst seviye akıllı telefon modeli Nord 5G’yi resmi olarak duyurdu. OnePlus Nord, 5G desteğinin yanı sıra ekran ve kamera detaylarıyla da ön plana çıkmayı başarıyor.

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OnePlus Nord tanıtıldı: Orta seviye fiyatına üst seviye performans!

OnePlus, COVID-19 salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlediği lansman için ilginç bir konsept uyguladı. Artırılmış gerçeklik (AR) destekli telefonları destekleyen mobil uygulama sayesinde katılımcılar, lansmanı ve telefonu 3 boyutlu olarak deneyimleme fırsatı buldu. Etkinliğin yıldızı OnePlus Nord ise teknik özellikleri nedeniyle amiral gemisi bir telefon olmasa da kullanıcısına üst seviye performans sunmayı vadediyor.

6.44 inçlik Full HD+ Fluid AMOLED ekrana sahip olan OnePlus Nord, 90Hz tazeleme ve 180Hz tepkime hızı sayesinde farklılaşmayı başarıyor. Gücünü orta seviyenin güçlü işlemcileri arasındaki Qualcomm Snapdragon 765G’den alan telefonun dahili 5G modem desteği göze çarpıyor. 6/8/12 GB RAM ve 64/128/256 GB UFS 2.1 depolama ise kullanıcılara pek çok alternatif sunuyor. Ayrıca OnePlus, amiral gemisi cihazlarında olduğu gibi yeni modelinde de microSD kart desteği sunmuyor.

OnePlus Nord’un öne çıkan özellikleri arasında üstün kamera yetenekleri de dikkat çekiyor. Arka yüzünde dörtlü kamera paketi barındıran telefon, 48 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX586 sensörünü OnePlus 8 modelinden ödünç alıyor. Bu sensör, aynı zamanda 2x optik zoom özelliğini de bünyesinde barındırıyor. 8 megapiksel ultra geniş açı, 5 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro sensörü ise ana kameraya eşlik ediyor. Video konusunda 4K/30 FPS kayıt desteği unutulmazken, OIS ve EIS desteği ise sarsıntı giderici sabitleme çözümleri arasında yer alıyor.

Arka kamera haricinde cihazın ön kamerasına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü 32 megapiksel çözünürlüklü ön kameranın yanında 8 megapiksellik bir ultra geniş açı sensörü daha bulunuyor. Selfie modunda 105 derece açıya sahip fotoğraflar çekmek mümkün olurken, arka kamerada bulunmayan 4K/60 FPS desteği ise ön kamerada sunuluyor.

OnePlus Nord, 4.115 mAh kapasiteli büyük bataryasını Warp Charge 30T teknolojisi ile hızlı şekilde dolduruyor. Marka yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, 30W şarj cihazı ile yarım saat içerisinde %70’lik dolum oranına ulaşılabiliyor. Android 10 işletim sistemi, ekran içi optik parmak izi okuyucu ve NFC desteği de Nord’un başlıca özellikleri arasında yer alıyor.

OnePlus Nord, Avrupa pazarında 8 GB RAM+128 GB depolama ve 12 GB RAM+256 GB depolama versiyonları ile sunulacak. 6 GB RAM’e sahip başlangıç versiyonunun ise yalnızca Hindistan için geliştirildiği belirtiliyor. Türkiye’de de satışa sunulacağını tahmin ettiğimiz cihazların RAM ve depolama miktarına bağlı olarak 399 ve 499 Euro fiyat etiketiyle alıcı bulacağını belirtelim.