OnePlus Nord ‘en iyi YouTube cihazı’ onayı aldı!

TCL Mobile, TCL 10 Serisi’nin yeni üyeleri TCL 10 Plus ve TCL 10 SE’yi duyurdu. Firmanın ilk cihazından beri “Display Greatness” felsefesini öne çıkaran şirket, yeni cihazlarında da bu felsefeyi sürdürmeye devam ediyor.

TCL 10 Plus ve TCL 10 SE, TCL’in kendi ürettiği ekranların kullanılmasının yanı sıra şirkete ait gelişmiş ekran ve görüntüleme teknolojisi olan TCL NXTVISION sayesinde daha doğru renkleri, netliği ve kontrastı gerçek zamanlı kullanarak görsellere hayat veriyor.

TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, TCL 10 Serisi ve yeni üyeleri hakkında şunları söyledi: “TCL ürünlerimize tüm dünyada önemli bir ilgi gösteriliyor. Bunun da arkasında TCL olarak müşterilerimizin beklentilerini uygun fiyatla karşılıyor olmamız yatıyor. TCL 10 Serisi’ne eklediğimiz 10 Plus ve 10 SE ile müşterilerimize göz alıcı bir tasarım, güçlü performans ve uzun bir kullanım imkanı sunuyoruz. Bu iki yeni ürünle geçen yıl giriş yaptığımız Türkiye pazarındaki varlığımızı artırıyoruz.”

TCL 10 PLUS: NXTVISION’ı ileri taşımayı hedefliyor!

Özel ekran motoru ve çerçevesiz bir ekranla gelen TCL 10 Plus, NXTVISION’ı ileriye taşıyor. 6.47” FHD+ kavisli AMOLED ekran gibi özelliklere sahip TCL 10 Plus, geniş bir görüntüleme deneyimi sunmayı vadediyor. 10 Plus, Netflix içeriklerini HDR10 teknolojisiyle oynatabiliyor.

10 Plus, çok yönlü kullanım sunan dört kameralı kurulumunda, 48MP kamera ve kadraja çok daha fazla ögeyi sığdıran süper geniş açılı kamera barındırıyor. 10 Plus aynı zamanda kullanıcıların “Stop Motion Video” ve süper geniş açılı video gibi modlarla eğlenceli ve yaratıcı videolar oluşturmasını sağlıyor.

10 Plus’ın gelişmiş tasarımı, alttan gelen bir parlamayı mat kaplamayla birleştiriyor. 3.999 TL fiyat etiketine sahip 10 Plus, gümüş ve mavi renk seçeneğiyle piyasada yer alacak.

TCL 10 SE: Temel NXTVISION deneyimi sunuyor!

10 SE’de yüzde 89 ekran gövde oranı ve V şeklinde çentikli 6.52 inç ekranıyla 10 Plus gibi büyük bir ekran deneyimi sunuyor. Ayrıca güç aldığı NXTVISION teknolojisi sayesinde göz alıcı görsel imkanına ve gerçek zamanlı görsel iyileştirmelere de sahip. 10 SE’nin otomatik kontrast ayarlama özelliği de kullanıcıların karanlık olan alanlarda parlak ışık altındaymış gibi üstün parlaklığını deneyimlemelerini sağlıyor. 48MP AI üçlü kamera da kullanıcıların karşılaşabilecekleri anların ortamlarını anında tanıyor.

10 SE‘nin özel tuşları sayesinde kolay erişim imkanına sahip olan Google Assistant ile cihazın kullanımı da kolaylaşıyor.

2.999 TL fiyatla piyasaya çıkan 10 SE, buzullardan ilham alınan Kar Gümüşü ve Buz Siyahı renk seçeneğiyle geliyor.

4500mAh değerinde bataryası bulunan 10 Plus ve 4000mAh büyüklüğündeki bataryasıyla 10 SE, hızlı şarj ve ters şarj özellikleriyle de uzun süreli bir kullanım sağlıyor. İki akıllı cihazda da yüz tanıma ve parmak izi sensörü gibi akıllı güvenlik özellikleri bulunuyor. Parmak izi okuyucu 10 Plus’ta ekranın altında, 10 SE’de ise arka panelde yer alıyor.