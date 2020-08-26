Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord ‘en iyi YouTube cihazı’ onayı aldı!
OnePlus Nord, Google tarafından düzenli olarak güncellenen YouTube Signature Devices (YouTube İmzalı Cihazlar) programının yeni üyesi oldu. Böylelikle Nord, YouTube’un onayladığı 50′den fazla cihazın arasına katılarak rakiplerine bir noktada daha fark atmış oldu.
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Google, kısa süre önce Android kullanıcılarıyla buluşturulan OnePlus Nord modelini YouTube İmzalı Cihazlar listesine aldı. İlk defa duyanlar için bu listeden bahsedecek olursak; Google, bu listeye YouTube için en iyi izleme deneyimini sunan akıllı telefonları ekliyor. Bu ilk bakışta kafa karışıklığı yaratabilir, sonuçta çoğu akıllı telefonun YouTube videolarını gayet güzel ve akıcı bir şekilde oynatabildiğini biliyoruz.
Ancak YouTube biz farkında olmasak da, platformdaki çoğu videonun özelliklerini bütün akıllı telefonlarda kullanıma sunamıyor. Buradaki temel sebep ise, ilgili telefonun YouTube’daki tüm videoları kusursuz oynatabilecek donanımsal özelliklere sahip olmaması.
OnePlus Nord için YouTube onayı!
İşte YouTube İmzalı Cihazlar programı ise, YouTube deneyimini bu kısıtlamalardan arındırılmış bir şekilde en iyi yaşatabilecek özelliklere sahip akıllı telefonları içeriyor. Google’ın bu noktada önemsediği temel kritlerin; HDR, 4K, 360° video desteği, yüksek FPS desteği, DRM performansı ve VP9 video çözümleme desteği olduğunu da ekleyelim.
OnePlus Nord da, bu gereksinimleri karşıladığından dolayı Google tarafından sertifika almaya hak kazanarak listenin yeni üyesi oldu. Aslında bu OnePlus için bir ilk değil; şirketin OnePlus 6T, 7 / 7T / 7 Pro ve 8 / 8 Pro modelleri de daha önce YouTube İmzalı Cihazlar programına dahil edilmişti.
Google’ın yanı sıra Netflix de HD ve HDR destekli içerikleri kendi sertifika programı kapsamında akıllı telefonlarda kullanıma sunuyor. Yalnız Netflix şu an için OnePlus Nord’u özel olarak kendi sertifika programına eklememiş olsa da, cihazın sahip olduğu özellikler, yüksek kaliteli HDR10 videoları rahatlıkla oynatabileceğini gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, çıkış tarihi belli oldu!
Oppo, yeni cihazı F17 Pro için geri sayıma geçti. Firmanın yeni en pürüzsüz akıllı telefonu 2 Eylül 2020 tarihinde özel bir etkinlik ile tanıtılacak.
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2020 yılının en ince telefonu Oppo F17 Pro!
Akıllı telefon dünyasının önemli rekabetçi firmalarından biri olan Oppo, yeni cihazları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son dönemde artan alternatiflere yenisini ekleyen firma, F17 serisi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oppo F17 Pro modelinin tanıtım tarihini internet sitesinden duyuran akıllı telefon üreticisi, müzikli bir etkinlik ile birlikte telefonlarını tanıtmayı amaçlıyor. Serinin dikkat çeken telefonu F17 Pro modeli de bu yıl çıkmış en pürüzsüz telefon olmaya hazırlanıyor.
Tasarım detaylarının netleştiği cihaz, 7.48 mm inceliğe ve 163 gramlık bir ağırlığa sahip olacak. 6.48 inç boyutunda delikli ekran teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıkan akıllı telefon da, iki adet ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise kare içerisine alınmış dört kamera bizleri karşılarken, kameraların yetenekleri henüz bilinmiyor. Batarya kapasitesi belli olmayan akıllı telefon, 30 W VOOC 4.0 hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunuyor. Tüm bu bilgiler dışında cihazın detaylı teknik özellikleri bilinmezken, lansman ile birlikte cihazın yeteneklerini öğrenme fırsatı bulacağız. 2 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile duyurulacak akıllı telefonun, yaklaşık 340 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım firma yeni nesil akıllı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Mark II özellikleri belli oldu!
Son dönemde başarılı telefon modelleri sunmayı başaran Sony, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi cihazını duyurmaya hazırlanıyor. IFA 2020 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan Sony Xperia 5 Mark II modelinin tasarımı ve teknik detayları belli oldu!
Kamerada iddialı Sony Xperia 5 Mark II ortaya çıktı!
Akıllı telefon sızıntıları ile ünlü Evan Blass’ın paylaştığı Xperia 5 Mark II, tasarım tarafında büyük bir yenilik barındırmıyor. Markanın güncel tasarım felsefesi olan uzun ve ince ekran korunurken, kenar çerçeveleri en düşük seviyede tutuluyor. Bunun yanında arka tarafta da üst seviye bir hissiyat sunan malzeme kalitesi kullanıldığı belirtiliyor.
Teknik detay tarafında ise iddialı bir donanım birlikteliği göze çarpıyor. 6.1 inç boyutunda Full HD+ OLED ekran taşıdığı ifade edilen telefonun 21:9’luk ekran formatı dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Sony Xperia 5 Mark II modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunulacak. Bunun dışında microSD kart desteği de telefonun kullanıcıları ile buluşacak.
Telefonun kamera tarafında da markanın diğer bir amiral gemisi modeli olan Xperia 1 Mark II referans alınmış. Üçlü arka kamera Zeiss desteği ile oluşturulurken, sensör tarafında büyük olasılıkla 12+12+12 megapiksellik bir paket taşıyacak. Ayrıca telefonun sağ alt kısmında hızlı video ve fotoğraf çekimi sağlamak için iki adet deklanşör tuşu bulunuyor.
Pil kapasitesi hakkında henüz somut bilgi bulunmayan telefonun selefinde kullanılmayan 3.5 mm kulaklık girişinin döneceği ifade ediliyor. Bu yönden Sony’nin kullanıcı isteklerini tasarım tarafında ön planda tuttuğunu görüyoruz. Son olarak Eylül ayının ilk haftasında tanıtılacak telefon için 1.000 dolar düzeyinde bir fiyat etiketinin beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
TCL 10 Plus ve TCL 10 SE modelleri Türkiye’de tanıtıldı!
TCL Mobile, TCL 10 Serisi’nin yeni üyeleri TCL 10 Plus ve TCL 10 SE’yi duyurdu. Firmanın ilk cihazından beri “Display Greatness” felsefesini öne çıkaran şirket, yeni cihazlarında da bu felsefeyi sürdürmeye devam ediyor.
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TCL 10 Plus ve TCL 10 SE, TCL’in kendi ürettiği ekranların kullanılmasının yanı sıra şirkete ait gelişmiş ekran ve görüntüleme teknolojisi olan TCL NXTVISION sayesinde daha doğru renkleri, netliği ve kontrastı gerçek zamanlı kullanarak görsellere hayat veriyor.
TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, TCL 10 Serisi ve yeni üyeleri hakkında şunları söyledi: “TCL ürünlerimize tüm dünyada önemli bir ilgi gösteriliyor. Bunun da arkasında TCL olarak müşterilerimizin beklentilerini uygun fiyatla karşılıyor olmamız yatıyor. TCL 10 Serisi’ne eklediğimiz 10 Plus ve 10 SE ile müşterilerimize göz alıcı bir tasarım, güçlü performans ve uzun bir kullanım imkanı sunuyoruz. Bu iki yeni ürünle geçen yıl giriş yaptığımız Türkiye pazarındaki varlığımızı artırıyoruz.”
TCL 10 PLUS: NXTVISION’ı ileri taşımayı hedefliyor!
Özel ekran motoru ve çerçevesiz bir ekranla gelen TCL 10 Plus, NXTVISION’ı ileriye taşıyor. 6.47” FHD+ kavisli AMOLED ekran gibi özelliklere sahip TCL 10 Plus, geniş bir görüntüleme deneyimi sunmayı vadediyor. 10 Plus, Netflix içeriklerini HDR10 teknolojisiyle oynatabiliyor.
10 Plus, çok yönlü kullanım sunan dört kameralı kurulumunda, 48MP kamera ve kadraja çok daha fazla ögeyi sığdıran süper geniş açılı kamera barındırıyor. 10 Plus aynı zamanda kullanıcıların “Stop Motion Video” ve süper geniş açılı video gibi modlarla eğlenceli ve yaratıcı videolar oluşturmasını sağlıyor.
10 Plus’ın gelişmiş tasarımı, alttan gelen bir parlamayı mat kaplamayla birleştiriyor. 3.999 TL fiyat etiketine sahip 10 Plus, gümüş ve mavi renk seçeneğiyle piyasada yer alacak.
TCL 10 SE: Temel NXTVISION deneyimi sunuyor!
10 SE’de yüzde 89 ekran gövde oranı ve V şeklinde çentikli 6.52 inç ekranıyla 10 Plus gibi büyük bir ekran deneyimi sunuyor. Ayrıca güç aldığı NXTVISION teknolojisi sayesinde göz alıcı görsel imkanına ve gerçek zamanlı görsel iyileştirmelere de sahip. 10 SE’nin otomatik kontrast ayarlama özelliği de kullanıcıların karanlık olan alanlarda parlak ışık altındaymış gibi üstün parlaklığını deneyimlemelerini sağlıyor. 48MP AI üçlü kamera da kullanıcıların karşılaşabilecekleri anların ortamlarını anında tanıyor.
10 SE‘nin özel tuşları sayesinde kolay erişim imkanına sahip olan Google Assistant ile cihazın kullanımı da kolaylaşıyor.
2.999 TL fiyatla piyasaya çıkan 10 SE, buzullardan ilham alınan Kar Gümüşü ve Buz Siyahı renk seçeneğiyle geliyor.
4500mAh değerinde bataryası bulunan 10 Plus ve 4000mAh büyüklüğündeki bataryasıyla 10 SE, hızlı şarj ve ters şarj özellikleriyle de uzun süreli bir kullanım sağlıyor. İki akıllı cihazda da yüz tanıma ve parmak izi sensörü gibi akıllı güvenlik özellikleri bulunuyor. Parmak izi okuyucu 10 Plus’ta ekranın altında, 10 SE’de ise arka panelde yer alıyor.