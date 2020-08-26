YouTube, 2020’nin ikinci çeyreğinde 11,4 milyon video kaldırdı

YouTube, Nisan ve Haziran ayları arasında büyük çoğunluğu algoritmalar tarafından olmak suretiyle 11 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıkladı.

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YouTube, dün yaptığı duyuruda 2020′nin ikinci çeyreğinde kaldırılan videolarla alakalı bilgiler paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgiler, sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 11.401.696 videonun platformdan kaldırıldığını gösteriyor. Ayrıca bu 11.4 milyon videonun ortalama 10.85 milyon kadarının ise sadece otomatik sistemler tarafından bir şekilde topluluk kuralı ihlali olarak işaretlenip kaldırıldığı belirtiliyor. Platformdan kaldırılan videoların 343.854′lük kısmını ise Türkiye merkezli içerikler kapsıyor.

YouTube yetkilileri, aynı zamanda 2020′nin ikinci çeyreğinde kaldırılan video sayısının, ilk çeyreğe oranla 2 kat daha fazla olduğunu; bunu takiben içerik üreticileri tarafından gelen itirazlarda da azımsanamayacak bir artış yaşandığını söyledi.

Belki de otomatik sistemler ön planda olmasa YouTube’un kaldırdığı videolar bu kadar fazla olmayacaktı ancak şirket, COVID-19 nedeniyle evden çalışma sistemine geçtiklerinden bu yana videoların gerçek kişiler tarafından incelenme imkanının azaldığını; bundan dolayı ise algoritmalara mecburen daha fazla güvenmek zorunda olduklarını belirtiyor.

YouTube, videoların kaldırılmasına neye göre karar veriyor?

YouTube, kaldırılan videoların hangilerinin neye göre kaldırıldığını açıklayan bir grafik de paylaştı. Buna göre; toplam kaldırılan videoların 3.8 milyon (%33.5) kısmı çocukların güvenliğini tehdit ettiği için, 3.2 milyon (%28.3) kısmı spam ve yanıltıcı içerik olduğu için, 1.6 milyon (%14.6) kısmı cinsellik içerdiği için, 1.2 milyon (%10.6) kısmı ise sansürlenmemiş şiddet içeriği barındırdığı için kaldırılmış. Geriye kalan kısmı ise algoritmalar tarafından çeşitli sebeplerle topluluk kuralı ihlali olarak işaretlenip, sonucunda platformdan siliniyor.

Ayrıca YouTube videoları kaldırırken sadece algoritmalara değil, kullanıcılardan gelen şikayetleri de önemsediğini ifade etti. Açıklanan raporda da bunu doğrular nitelikte bilgiler görüyoruz. Rapora göre YouTube, 382.499 videoyu kullanıcı şikayetleri, 167.318 videoyu kendi güvenilir kaynakları, 25 videoyu ise devletlerin talebiyle kaldırmış durumda.