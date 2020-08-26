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YouTube, 2020’nin ikinci çeyreğinde 11,4 milyon video kaldırdı
YouTube, Nisan ve Haziran ayları arasında büyük çoğunluğu algoritmalar tarafından olmak suretiyle 11 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıkladı.
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YouTube, dün yaptığı duyuruda 2020′nin ikinci çeyreğinde kaldırılan videolarla alakalı bilgiler paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgiler, sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 11.401.696 videonun platformdan kaldırıldığını gösteriyor. Ayrıca bu 11.4 milyon videonun ortalama 10.85 milyon kadarının ise sadece otomatik sistemler tarafından bir şekilde topluluk kuralı ihlali olarak işaretlenip kaldırıldığı belirtiliyor. Platformdan kaldırılan videoların 343.854′lük kısmını ise Türkiye merkezli içerikler kapsıyor.
YouTube yetkilileri, aynı zamanda 2020′nin ikinci çeyreğinde kaldırılan video sayısının, ilk çeyreğe oranla 2 kat daha fazla olduğunu; bunu takiben içerik üreticileri tarafından gelen itirazlarda da azımsanamayacak bir artış yaşandığını söyledi.
Belki de otomatik sistemler ön planda olmasa YouTube’un kaldırdığı videolar bu kadar fazla olmayacaktı ancak şirket, COVID-19 nedeniyle evden çalışma sistemine geçtiklerinden bu yana videoların gerçek kişiler tarafından incelenme imkanının azaldığını; bundan dolayı ise algoritmalara mecburen daha fazla güvenmek zorunda olduklarını belirtiyor.
YouTube, videoların kaldırılmasına neye göre karar veriyor?
YouTube, kaldırılan videoların hangilerinin neye göre kaldırıldığını açıklayan bir grafik de paylaştı. Buna göre; toplam kaldırılan videoların 3.8 milyon (%33.5) kısmı çocukların güvenliğini tehdit ettiği için, 3.2 milyon (%28.3) kısmı spam ve yanıltıcı içerik olduğu için, 1.6 milyon (%14.6) kısmı cinsellik içerdiği için, 1.2 milyon (%10.6) kısmı ise sansürlenmemiş şiddet içeriği barındırdığı için kaldırılmış. Geriye kalan kısmı ise algoritmalar tarafından çeşitli sebeplerle topluluk kuralı ihlali olarak işaretlenip, sonucunda platformdan siliniyor.
Ayrıca YouTube videoları kaldırırken sadece algoritmalara değil, kullanıcılardan gelen şikayetleri de önemsediğini ifade etti. Açıklanan raporda da bunu doğrular nitelikte bilgiler görüyoruz. Rapora göre YouTube, 382.499 videoyu kullanıcı şikayetleri, 167.318 videoyu kendi güvenilir kaynakları, 25 videoyu ise devletlerin talebiyle kaldırmış durumda.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, çıkış tarihi belli oldu!
Oppo, yeni cihazı F17 Pro için geri sayıma geçti. Firmanın yeni en pürüzsüz akıllı telefonu 2 Eylül 2020 tarihinde özel bir etkinlik ile tanıtılacak.
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2020 yılının en ince telefonu Oppo F17 Pro!
Akıllı telefon dünyasının önemli rekabetçi firmalarından biri olan Oppo, yeni cihazları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son dönemde artan alternatiflere yenisini ekleyen firma, F17 serisi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oppo F17 Pro modelinin tanıtım tarihini internet sitesinden duyuran akıllı telefon üreticisi, müzikli bir etkinlik ile birlikte telefonlarını tanıtmayı amaçlıyor. Serinin dikkat çeken telefonu F17 Pro modeli de bu yıl çıkmış en pürüzsüz telefon olmaya hazırlanıyor.
Tasarım detaylarının netleştiği cihaz, 7.48 mm inceliğe ve 163 gramlık bir ağırlığa sahip olacak. 6.48 inç boyutunda delikli ekran teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıkan akıllı telefon da, iki adet ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise kare içerisine alınmış dört kamera bizleri karşılarken, kameraların yetenekleri henüz bilinmiyor. Batarya kapasitesi belli olmayan akıllı telefon, 30 W VOOC 4.0 hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunuyor. Tüm bu bilgiler dışında cihazın detaylı teknik özellikleri bilinmezken, lansman ile birlikte cihazın yeteneklerini öğrenme fırsatı bulacağız. 2 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile duyurulacak akıllı telefonun, yaklaşık 340 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım firma yeni nesil akıllı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Mark II özellikleri belli oldu!
Son dönemde başarılı telefon modelleri sunmayı başaran Sony, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi cihazını duyurmaya hazırlanıyor. IFA 2020 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan Sony Xperia 5 Mark II modelinin tasarımı ve teknik detayları belli oldu!
Kamerada iddialı Sony Xperia 5 Mark II ortaya çıktı!
Akıllı telefon sızıntıları ile ünlü Evan Blass’ın paylaştığı Xperia 5 Mark II, tasarım tarafında büyük bir yenilik barındırmıyor. Markanın güncel tasarım felsefesi olan uzun ve ince ekran korunurken, kenar çerçeveleri en düşük seviyede tutuluyor. Bunun yanında arka tarafta da üst seviye bir hissiyat sunan malzeme kalitesi kullanıldığı belirtiliyor.
Teknik detay tarafında ise iddialı bir donanım birlikteliği göze çarpıyor. 6.1 inç boyutunda Full HD+ OLED ekran taşıdığı ifade edilen telefonun 21:9’luk ekran formatı dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Sony Xperia 5 Mark II modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunulacak. Bunun dışında microSD kart desteği de telefonun kullanıcıları ile buluşacak.
Telefonun kamera tarafında da markanın diğer bir amiral gemisi modeli olan Xperia 1 Mark II referans alınmış. Üçlü arka kamera Zeiss desteği ile oluşturulurken, sensör tarafında büyük olasılıkla 12+12+12 megapiksellik bir paket taşıyacak. Ayrıca telefonun sağ alt kısmında hızlı video ve fotoğraf çekimi sağlamak için iki adet deklanşör tuşu bulunuyor.
Pil kapasitesi hakkında henüz somut bilgi bulunmayan telefonun selefinde kullanılmayan 3.5 mm kulaklık girişinin döneceği ifade ediliyor. Bu yönden Sony’nin kullanıcı isteklerini tasarım tarafında ön planda tuttuğunu görüyoruz. Son olarak Eylül ayının ilk haftasında tanıtılacak telefon için 1.000 dolar düzeyinde bir fiyat etiketinin beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord ‘en iyi YouTube cihazı’ onayı aldı!
OnePlus Nord, Google tarafından düzenli olarak güncellenen YouTube Signature Devices (YouTube İmzalı Cihazlar) programının yeni üyesi oldu. Böylelikle Nord, YouTube’un onayladığı 50′den fazla cihazın arasına katılarak rakiplerine bir noktada daha fark atmış oldu.
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Google, kısa süre önce Android kullanıcılarıyla buluşturulan OnePlus Nord modelini YouTube İmzalı Cihazlar listesine aldı. İlk defa duyanlar için bu listeden bahsedecek olursak; Google, bu listeye YouTube için en iyi izleme deneyimini sunan akıllı telefonları ekliyor. Bu ilk bakışta kafa karışıklığı yaratabilir, sonuçta çoğu akıllı telefonun YouTube videolarını gayet güzel ve akıcı bir şekilde oynatabildiğini biliyoruz.
Ancak YouTube biz farkında olmasak da, platformdaki çoğu videonun özelliklerini bütün akıllı telefonlarda kullanıma sunamıyor. Buradaki temel sebep ise, ilgili telefonun YouTube’daki tüm videoları kusursuz oynatabilecek donanımsal özelliklere sahip olmaması.
OnePlus Nord için YouTube onayı!
İşte YouTube İmzalı Cihazlar programı ise, YouTube deneyimini bu kısıtlamalardan arındırılmış bir şekilde en iyi yaşatabilecek özelliklere sahip akıllı telefonları içeriyor. Google’ın bu noktada önemsediği temel kritlerin; HDR, 4K, 360° video desteği, yüksek FPS desteği, DRM performansı ve VP9 video çözümleme desteği olduğunu da ekleyelim.
OnePlus Nord da, bu gereksinimleri karşıladığından dolayı Google tarafından sertifika almaya hak kazanarak listenin yeni üyesi oldu. Aslında bu OnePlus için bir ilk değil; şirketin OnePlus 6T, 7 / 7T / 7 Pro ve 8 / 8 Pro modelleri de daha önce YouTube İmzalı Cihazlar programına dahil edilmişti.
Google’ın yanı sıra Netflix de HD ve HDR destekli içerikleri kendi sertifika programı kapsamında akıllı telefonlarda kullanıma sunuyor. Yalnız Netflix şu an için OnePlus Nord’u özel olarak kendi sertifika programına eklememiş olsa da, cihazın sahip olduğu özellikler, yüksek kaliteli HDR10 videoları rahatlıkla oynatabileceğini gösteriyor.