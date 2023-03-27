Çinli teknoloji şirketi OnePlus, 4 Nisan’da birden fazla pazarda OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ve OnePlus Nord Buds 2’yi duyuracak. Şirket, Nord CE 3 Lite’ın tasarımını resmi web sitesinde açıkladı. Geldiğimiz noktada bugün akıllı telefonun birçok özelliği lansmandan önce sızdırıldı.

Sızıntılara göre OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bunun yanı sıra ekran 6.72 inç büyüklükte olacak. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih edilecek.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

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Kamera tarafında ise OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılayacak. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik edecek. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak.

Söylentilere göre OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 329 euroluk bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı telefonun lansmanı 4 Nisan tarihinde yapılacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği ise merak konusu.