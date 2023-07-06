OnePlus, Nord markası altında üç yeni ürünü duyurduğu Nord Summer Launch etkinliğini gerçekleştirdi. Bu yeni ürünler arasında OnePlus Nord 3 5G ve Nord 3 CE 5G akıllı telefonlar ile OnePlus Nord Buds 2r TWS kulaklıklar yer alıyor. Tanıtımın yıldızı olan OnePlus Nord 3 ise amiral gemisi tokatlayan özellikleriyle dikkat çekti! İşte Nord 3 hakkındaki her şey!

OnePlus Nord 3 Amiral Gemilerine Kök Söktürüyor!

Nord 3 5G, 6.73 inç boyutlu devasa AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, 1.5K çözünürlük, 1.450 nit tepe parlaklık ve 120Hz yenileme hızı gibi özellikler sunuyor. Bu özellikleri genelde üst seviyede görmeye alışmışıtık, OnePlus sayesinde bunlar artık amiral gemisi katili sınıfında da standart olacak.

Telefonun tasarımında, kili tuşuna entegre parmak izi tarayıcısı ve OnePlus’ın imzası haline gelen sessize almat tuşu bulunuyor. Önceki Nord’larda bu tuştan vazgeçilmiş ve firmanın bu kararı tepki çekmişti. Sessize alma tuşunu yeniden Nord serisinde görmek sevindirici. Arka tasarımıyla sade bir yol izleyen cihazın arkasında iki kamera modülü bulunuyor.

OnePlus Nord 3 5G’nin kameraları ise üçlü bir kurulumdan oluşuyor. 50MP OIS destekli Sony IMX890 ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro birimi ile birlikte çalışıyor. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası yer alıyor. Cihaz ayrıca TurboRAW ve 4K video kaydı için 30 fps desteği sunuyor.

Yeni canavar gücünü MediaTek Dimensity 9000 işlemcisinden alıyor. Bu yonga setine 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256GB’a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu sayede Nord 3 kullanıcılara geniş bir depolama seçeneği sunuyor. OnePlus Nord 3 5G, 5.000mAh pil kapasitesi ve 80W VOOC hızlı şarj desteğiyle güçlendiriliyor. Yazılım tarafında ise Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

OnePlus Nord 3 5G, Dolby Atmos, X-Axis Lineer Motor, IR Blaster ve NFC gibi özelliklerle donatılmış şekilde geliyor. Telefonun Temptest Grey ve Misty Green olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Nord 3, ilk etapta Hindistan’da Amazon, OnePlus web sitesi ve deneyim mağazalarında satışa sunulacak. Fiyatları ise 8GB + 128GB için 412 dolar ve 16GB + 256GB için 460 dolar olarak belirlendi. OnePlus, ayrıca Nord 3 5G satın alan müşterilere ücretsiz Nord Buds hediye edecek.

OnePlus Nord 3, özellikleri ve nispeten uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi ve çok işlevli kamera sistemi, kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve geniş depolama seçeneği gibi detaylar da dikkat çekiyor. Nord 3, kullanıcıların beklentilerini karşılamak adına iddialı bir seçenek olarak piyasada yerini alacak gibi görünüyor.

Yeni Nord 3 serisinin duyurulması, OnePlus kullanıcıları ve teknoloji tutkunları için heyecan verici bir gelişme. OnePlus’ın kalitesi ve yenilikçi yaklaşımı, bu yeni cihazların başarılı satış rakamlarına ulaşmasını sağlayabilir. Kullanıcılar, yüksek performans, çekici tasarım ve gelişmiş özelliklerle OnePlus ruhunu tam anlamıyla yaşayacaklar.

Bu lansman, OnePlus’ın akıllı telefon pazarındaki rekabet gücünü artırmasına ve kullanıcılar için daha da ilgi çekici seçenekler sunmasına katkı sağlayabilir. OnePlus Nord 3’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte, kullanıcıların nasıl bir tepki vereceğini ve bu yeni cihazın başarılı olup olmayacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!