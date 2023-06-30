Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Nubia, yeni canavarı olan Red Magic 8S Pro modelini 5 Temmuz’da piyasaya süreceğini açıkladı. Bu model, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasaya sürülen Red Magic 7S Pro’nun yerini alacak. Yeni canavarın Snapdragon 8 Plus Gen 2 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacağı kesinleşmişti. Şimdiyse Nubia’nın yeni performans avcısı, AnTuTu performans testinde rekor kırdı ve Vivo X90S’in tahtını elinden aldı!



Android’in Yeni Peformans Kralı Red Magic 8S Pro Oldu!

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaklaşmakta olan Red Magic 8S Pro’nun RAM ve işlemci ayrıntılarını duyurdu. Bu duyuruyla beraber telefonda sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version yonga setinin kullanılacağı ve 24GB RAM ile geleceği doğrulanmıştı. Yani cihazdan beklentiler zaten yüksekti.



Cihaz, yeni işlemcisiyle AnTuTu’da boy gösterdi ve 1.704.020 puan alarak 1.700.000 barajını geçen ilk Android telefon olarak tarihe adını yazdırdı. Bu işlemci, Samsung Galaxy S23 serisinde gördüğümüz Snapdragon for Galaxy platformuyla birebir aynı özelliklere sahip olacak. Yani bu yonga seti için basitçe Snapdragon 8 Gen 2’nin hız aşırtmalı versiyonu diyebiliriz.

Puanlara bakıldığında işlemcinin değerlendirildiği CPU skoru 454.470, grafik biriminin değerlendirildiği GPU skoru 642.562, bellek gücünün değerlendirildiği MEM skoru 313.386 ve arayüz akıcılığının değerlendirildiği UX skoru ise 288.602 puan olarak karşımıza çıkıyor.

Burada en son rekor 1.657.772 puan ile Vivo’nun Dimensity 9200+ işlemcisiyle donatılan canavarı Vivo X90S’e aitti. Görünen o ki MediaTek ve Qualcomm savaşına Dimensity 9200+ ile öne geçen MediaTek’in sevinci çok uzun sürmemiş. Zira Qualcomm cephesi Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version ile yeniden kral tahtını eline aldı.

24GB RAM seçeneğiyle öne çıkan Red Magic 8S Pro’nun dahili depolama alanı ise 1TB UFS 4.0 olarak raporlanıyor. Zaten Red Magic 8 Pro modelinde 16GB + 1TB seçeneği bulunuyor. Yani bu Nubia cephesi için alışılmış bir şey. Ancak 1TB çok sık gördüğümüz bir şey değil. Nubia’nın bu seçeneği sunması cihazın güçlü özelliklerini daha da öne çıkarıyor. Ancak AnTuTu’da teste giren modelin 16GB RAM ve 512GB dahili depolamaya sahip olduğunu görüyoruz.

Telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç Full HD+ OLED ekranla donatılması bekleniyor. Cihaz bir oyun telefonu olacağı için ASUS ROG Phone’lardaki gibi 144Hz veya 165Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanılabilirdi. Ancak 120Hz bile fazlasıyla yeterli olacaktır.

Red Magic 8S Pro’da üçlü arka kamera sistemi bulunacağı söyleniyor. Bu kamera kurulumunad 50 megapiksel çözünürlüklü Samsung GN5 sensörü ana kamera olarak kullanılacak. Bu ana kameraya ultra geniş açılı 8 megapiksel sensör ve makro kamera lensli 2 megapiksel sensör eşlik edecek.

Ön kameranın ise ekranın altına yerleştirilmiş 16 megapiksellik bir sensörle geleceği belirtiliyor. Yani cihazın ön tarafında nokta çentik şekilde bir kamera yerleşimi görmeyeceğiz. Nubia bu modelle beraber tamamen çentiksiz ekran geçişini başlatabilir.

Cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. Red Magic 7S Pro 12GB + 256GB sürümüyle 729 dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Halefinin de benzer bir fiyatlandırmaya sahip olması muhtemel. Ancak ekran altı kamera, tamamen yeni işlemci ve yüksek depolama ve RAM ile birleşince fiyat artışı da kaçınılmaz olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nubia’nın yeni canavarının özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!