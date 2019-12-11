Akıllı Telefonlar
OnePlus, kendi Airpods alternatifi kulaklığını tanıtabilir!
OnePlus, yeni bir proje üzerinde çalışmalara başladı. Güncel akımlara uyarak, kendi Airpods benzeri kulaklığını üretmeyi planlıyor.
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Şu an piyasada olan kulaklıkların birçoğu kendi tasarım çizgisini, Apple’ın seneler önce çıkarmış olduğu dünyanın ilk tam kablosuz kulaklıklarından biri olan Airpods’a özenerek tasarlıyorlar. Aslında bunu yaparken düşündükleri başlıca sebep; insanların Apple mühendisleri tarafından en ergonomik kullanımın, Airpods dizaynı olmasından kaynaklanıyor.
Huawei’de Freebuds serisinde bu tasarım anlayışını kullamıştı. Bu sene tanıttıkları; Apple’ın başlı başına rakibi olarak konumlandırılan, Freebuds 3 tam kablosuz kulaklığında görmüştük. Yakın zamanda çıkan haberlere bakacak olursak da Samsung’un S11 ailesiyle duyuracakları yeni Buds kulaklığın Pro versiyonu, yine Airpods alternatifi olarak belirlenmiş.
Haberin kaynağı Twitter iddiacılarından Tipster Max J. ait. Son attığı twette belirttiği üzere OnePlus kanadından yepyeni bir kulaklık gelecek. Gelecek kulaklıkla ilgili herhangi bir detay, sızdırılan haberde belirtilmiyor. Sadece gelecek ürünle ilgili ipucu alabileceğimiz konsept görüntülere yer verilmiş.
Oppo’nun alt firması aslında uzun sürelerdir kablosuz kulaklık geliştiriyor. Fakat birkaç yıldır, spor tipi kulaklıklar üzerinde yarışını sürdürmeye devam ediyordu. Peki sizce, şu an piyasada olan kulaklıklarla ve yeni çıkacak Pixel Buds 2 ile rekabet edebilecek mi? Hep birlikte bekleyip durumun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Apple, iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemesini çıkardı!
Apple, güncellemelerine devam ediyor. Amerikalı şirket, birtakım hata düzeltmeleri ve yeni özellikler içeren iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemelerini yayınladı.
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Yeni güncelleme, hata düzeltmeleri ve bazı yenilikleri beraberinde getiriyor. Haftalarca süren geliştirici betalarından sonra gelen bu güncelleme, WWDC 2019 konferansında tanıtılan ve uzun süredir beklenen ‘Ekran Süresi’ özelliğinin geliştirmelerini içeriyor.
iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemeleri çeşitli iyileştirmeler, sorun gidermeler ve Ekran Süresi için ek ebeveyn denetimlerini beraberinde getiriyor.
Apple güncellemesi neler sunuyor
- Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar
- Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar
- İlgili yazılara veya aynı yayındaki daha fazla yazıya giden bağlantılarla okumayı sürdürün
- Fotoğraflar’da video kısaltırken yeni bir video yaratma
- Safari’de NFC, USB, ve Lightning FIDO2-uyumlu güvenlik anahtarları için destek ekler
- Mail’de yeni iletilerin indirilmemesine neden olan sorunları giderir
- Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorunu ele alır
- Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunları çözer
- Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorunu çözer
- Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorunu giderir
- Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorununu çözer
- Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorununu giderir
- Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorunu ele alır
- Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorunu giderir
- Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorunu giderir
- Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorunu ele alır
Apple, bu sayede iOS 13’ü çok daha istikrarlı bir hâle getirmek istiyor. iOS 13.3 güncellemesini indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi sırasını takip edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung giriş ve orta sınıf telefonlarına yeni işlemci: MediaTek 5G
Tayvanlı teknoloji üreticisi MediaTek, amiral modeller için ürettiği son teknoloji ürünü Dimensity 1000 5G yonga setini kısa süre önce tanıtmıştı. Şirket şimdi ise bütçe dostu işlemcisi MediaTek 5G ile Samsung’un giriş ve orta sınıf telefonlarında yer alacak gibi gözüküyor.
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MediaTek 5G işlemci hangi Samsung modellerinde yer alacak?
Görünüşe göre bu modellerin giriş seviyesi Galaxy M ve orta seviye Galaxy A serileri olduğunu söylemek mümkün. Son zamanların en büyük gelişmesi olarak nitelendirilen 5G teknolojisini her seviyede telefonda sunmayı amaçlayan Samsung, bütçe dostu bu işlemci ile piyasadaki sağlam yerini korumayı amaçlıyor. Tabii ki Samsung‘un akıllı telefon pazarındaki payı düşünülürse, bu işten MediaTek‘in de büyük bir pay elde etmesi pek muhtemel gözüküyor.
Şu an için netlik kazanılmış bir durum yok. Fakat her iki şirket de pazarlığa devam ediyorlar. Tüm bu gelişmeler düşünüldüğünde, 2020 yılı telefon üretici ve kullanıcı kitleleri için 5G yılı olacak gibi gözüküyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno3 Pro 5G özellikleri detaylarıyla açıklandı
Oppo Reno3 Pro 5G, 2020 yılı sona ermeden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji üreticisi Oppo, telefona ait tüm teknik detayları açıkladı. Bakalım model ne gibi özellikler ile karşımıza çıkıyor?
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Şirket bu ay içerisinde Reno3 Pro 5G modelini satışa sunacağını açıkladı. Model, PCRM00 ve PCRT00 adında iki adet sürümle piyasaya sürülecek. Her iki sürümün de aynı özellikleri paylaştığını belirtelim.
Oppo Reno3 Pro 5G ne gibi özellikler sunuyor?
Ekran tasarımından başlarsak, telefon 6.5′ büyüklüğünde FHD bir AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise delik formda bir ön kameraya yer verilmiş. Fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunmayan modelde, parmak izi sensörü ekran üzerinde konumlandırılmış.
Performans tarafında ise telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 765G işlemci setinden alıyor. Telefonun kutusundan 8 GB RAM/128 GB depolama sürümü ve Android 10 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor.
Dörtlü kamera sistemi
Oppo‘nun modeli arkada 4 ayrı kamera sistemi ile desteklediğini görüyoruz. Telefonda 48MP bir ana kamera, 5x optik zoom yapabilen 13 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açı lens ile birlikte 2 MP’lik derinlik sensörü ünitesi bulunuyor. Ön tarafta ise ekran üzerinde delik formda 32 MP selfie kamerasına yer verilmiş.
Oppo Reno3 Pro 5G, beyaz, mavi, kırmızı ve siyah renklerinde satışa sunulacak ve modelde 3.935 mAh değerinde bir batarya olacak. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almıyor. Bu ay içerisinde resmi tanıtımının yapılarak satışa sunulması beklenen telefona ait bir de video yayınlandı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.