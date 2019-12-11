OnePlus, kendi Airpods alternatifi kulaklığını tanıtabilir!

OnePlus, yeni bir proje üzerinde çalışmalara başladı. Güncel akımlara uyarak, kendi Airpods benzeri kulaklığını üretmeyi planlıyor.

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Şu an piyasada olan kulaklıkların birçoğu kendi tasarım çizgisini, Apple’ın seneler önce çıkarmış olduğu dünyanın ilk tam kablosuz kulaklıklarından biri olan Airpods’a özenerek tasarlıyorlar. Aslında bunu yaparken düşündükleri başlıca sebep; insanların Apple mühendisleri tarafından en ergonomik kullanımın, Airpods dizaynı olmasından kaynaklanıyor.

Huawei’de Freebuds serisinde bu tasarım anlayışını kullamıştı. Bu sene tanıttıkları; Apple’ın başlı başına rakibi olarak konumlandırılan, Freebuds 3 tam kablosuz kulaklığında görmüştük. Yakın zamanda çıkan haberlere bakacak olursak da Samsung’un S11 ailesiyle duyuracakları yeni Buds kulaklığın Pro versiyonu, yine Airpods alternatifi olarak belirlenmiş.

Haberin kaynağı Twitter iddiacılarından Tipster Max J. ait. Son attığı twette belirttiği üzere OnePlus kanadından yepyeni bir kulaklık gelecek. Gelecek kulaklıkla ilgili herhangi bir detay, sızdırılan haberde belirtilmiyor. Sadece gelecek ürünle ilgili ipucu alabileceğimiz konsept görüntülere yer verilmiş.

Oppo’nun alt firması aslında uzun sürelerdir kablosuz kulaklık geliştiriyor. Fakat birkaç yıldır, spor tipi kulaklıklar üzerinde yarışını sürdürmeye devam ediyordu. Peki sizce, şu an piyasada olan kulaklıklarla ve yeni çıkacak Pixel Buds 2 ile rekabet edebilecek mi? Hep birlikte bekleyip durumun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz.