Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Pro, 120Hz ekranla tanıtılabilir!
OnePlus firması, geçtiğimiz Mayıs aylarında 90Hz tazeleme oranına sahip modelin tanıtımını yapmıştı. Lansman üzerinden uzun bir süre geçmeden OnePlus 8 Pro ile ilgili detaylar basına yansımaya başladı.
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Geçtiğimiz ay ise Çin’de OnePlus 7T lansmanıyla karşımıza çıkan şirket, gelecekte tüm cihazların ekranının 90Hz standart yenileme hızıyla piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Fakat, sızıntılar doğruysa OnePlus 8 Pro’da 90Hz panel yerine 120Hz panel kullanılma olasılığı yüksek gözüküyor.
Endüstri içerisinden Max J. yaptığı Twitter paylaşımıyla akıllara bu teknolojinin kullanılma ihtimalini daha da arttırdı. Galaxy S11’in 120Hz ekranla geleceğini daha önce belirten yazar, bu durumun kafa karışıklığı yarattığını aslında daha sonra OnePlus tarafından donanıma ekleneceğini ekledi.
Be a "pro". pic.twitter.com/h4UwnOXn8H
— Max J. (@Samsung_News_) November 7, 2019
Eğer iddialar doğruysa, OnePlus 8 Pro Çinli telefon üreticileri tarafından üretilen ilk 120Hz panele sahip cihaz olarak tarihe geçecek. Birkaç aydır ortada dolaşan bir diğer iddia ise, OnePlus 8 ve 8 Pro’nun teknik detaylarının her sene ürettiği modellerle aynı olacağı kamera tarafında standart versiyonun üç kameraya sahip 8 Pro’nun 4 kamera barındıracağını belirtiyor. İki cihazda da kamera çıkıntısı ekran üzerinde damla çentik halinde tasarlanmış olarak gelecek.
Akıllı Telefonlar
MIUI 11 stabil versiyonu, 12 telefona daha geliyor!
Xiaomi, 12 telefonuna daha güncelleme göndermeye başladı. Bununla birlikte güncelleme takviminin büyük bir kısmını tamamlaşmış oluyor. Fakat üzücü haber şu ki her cihaz Android 10 tabanlı bir yükseltmeye sahip değil.
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Çinli telefon üreticisi, Android 10 hakkında hiçbir şey söylemedi. Bu nedenle, sadece kullanıcı arayüzünde temel bir değişiklik olduğundan bahsetmemiz daha mantıklı olabilir.
Bu güncelleme paketi henüz global pazara dağıtımı mevcut değil. Şu an sadece Çin tarafındaki kullanıcılara açılan stabil versiyon, bu ayın sonunda en kötü ihtimalle ise Aralık ayının başında sevenleriyle buluşacak.
Güncellemenin mevcut olduğu cihazlar şu şekilde:
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Redmi S2
- Xiaomi Redmi Note 5A
- Xiaomi Redmi 7A
İkinci grup, güncellemeleri alacak cihazlarda, şanslıysak onları da ilk olarak Çin’deki kullanıcı testlerinde görme şansımız olacak:
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Explorer
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Redmi 7
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi K20
İki yılı aşkındır piyasada gördüğümüz telefonların güncelleme aldığını görmek açıkçası firmanın üretkenliğinin ne derece yüksek kulvarlarda olduğunu gösteriyor. MIUI 11’le yeni materyal tasarım anlayışı, kalın yazı fontları, yeni doğal efektler ve alarmlar, sistemsel karanlık mod, yeni arayüz teması, değişen animasyonlar ve duvar kağıtlarını barındırıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y9s, üç kamera ve çentiksiz tasarımla geleceği doğrulandı!
Huawei, yeni orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonu Y9s‘u çentiksiz ekran tasarımı ve cihazın arka tarafında yer alan üçlü kamera kurulumuyla birlikte resmi olarak duyurusunu gerçekleştirdi.
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Çinli Telekom Devi, fiyat/performans bakımından orta düzeyde konumlandırdığı yeni akıllı telefonu Huawei Y9s’i duyurdu. Aslında Honor markası altında bildiğimiz Honor 9x’inden temel alan bir tasarım anlayışı sergilediğini söyleyebiliriz.
Tek fark, duyurulan cihazda çok daha güçlü işlemci mimarisine yer verilmesi. Kirin 810 yerine Kirin 710F yonga setini kullanan telefon, 6.59 inç, 1080P çözünürlüğünde bir panel kullanılıyor. Bu panel, %91 ekran gövde oranı sunmakla beraber detayları çok daha temiz görüntüleyebileceğiniz, 391ppi piksel yoğunluğu barındırıyor.
Gövdesinin altında, Kirin 710F’e 6GB RAM desteği eşlik ediyor. Telefon, Android Pie tabanlı EMUI 9.1 ile kutudan çıkıyor ve 128GB dahili depolama desteği sunuluyor. Bu hafiza, SD Card girişiyle birlikte 512GB’a kadar çıkabiliyor.
Fotoğrafçılık için ise, Y9s 16MP ön kamera “POP-UP” mekanizmasına gömülmüş. Böylece ekranda herhangi bir yer kaplamıyor. Arka tarafta, 48MP ana kamera, 8MP ulta geniş ve 2MP geniş olarak konumlandırılıyor.
Parmak izi sensörü, cihazın sağ tarafında yer alan güç tuşu üzerinde belirlenmiş. Ses tuşları ise hemen üzerinde yer alıyor. Gece Yarısı Siyah ve Parlak Kristal olmak üzere iki renk seçeneği ve USB-C çıkış portu sunan 4.000mAh güç kapasitesi bulunuyor.
Y9s fiyat itibariyle, 239 dolarla Irak’ta satışa çıkıyor. Satış tarihi ve diğer ülkelerdeki pazara çıkışı henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 11 Pro Max için Dxomark sonuçları açıklandı
Dxomark tarafından yapılan testler sonucunda iPhone 11 Pro Max‘in test sonuçları açıklandı. Bu testten iPhone 11 Pro Max 117 puan aldı.
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Dxomark testlerinden 117 puan alan iPhone 11 Pro Max, bu sonuçla birlikte Xiaomi Mi CC9 Pro ve Huawei Mate 30 Pro‘nun gerisinde kaldı. Samsung‘un yeni amiral gemisi Note 10+ ile aynı sonucu alan iPhone 11 Pro Max, video testlerinde zirveyi Xiaomi Mi CC9 Pro ile paylaştı.
Fotoğraf kısmında Autofocus ve pozlamada yüksek puanlar alan cihaz, video kısmında ise sabitleme kısmında oldukça başarı oldu. Bu testin ardından değişen sıralamaya aşağıdan göz atabilirsiniz.