Akıllı Telefonlar
OnePlus geciken güncellemeler sebebiyle özür diledi
Çinli üretici OnePlus, ilk günlerinden beri kullanıcılarını güncelleme konusunda mutlu etmeyi hedefledi. Bu konuda başarılı da olan şirketin telefonları Google’ın Pixel modellerinden sonra ilk güncelleme alan telefonlar oluyor ve güncelleme desteği rakiplerine göre daha uzun devam ediyordu. Ancak OnePlus 5 ve 5T modellerine son verilen güncellemelerde ciddi ‘bug’lar bulundu. Şirket ise bu sorunları düzelten yeni bir güncelleme vermekte oldukça gecikti ve sebebini de açıklayan bir metin yayınladı.
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OnePlus açıklamada neler dedi?
Soruna konu olan modeller OnePlus 5 ve 5T sırasıyla 2017 yılının haziran ve kasım aylarında tanıtılmıştı. Yaklaşık 3 yıldır güncelleme desteği alan bu ürünler son güncellemelerini geçtiğimiz aylarda almıştı. Ancak bu güncellemeyle cihazlara Android 10 ile beraber birçok sorun da geldi. Kullanıcılardan gelen birçok şikayetin ardından sorunlar hala çözülmese de şirket forumlarında aşağıdaki resmi açıklamayı yaptı.
OnePlus’tan yapılan açıklamaya göre, sorunları çözecek olan güncellemenin gecikmesinin sebebi iletişim modüllerinde bulunan ‘bug’lar. Şirkete göre bu sorun kullanıcı deneyimini oldukça ciddi şekilde etkileyecekti ve çözümü için de birçok farklı takımın sürekli iletişim halinde olup işbirliği içinde çalışması gerekti. Bu sebeple de OnePlus 5 ve 5T’ye gelecek olan stabil güncelleme zamanında sunulamadı.
Şirket hala güncellemenin ne zaman telefonlara dağıtılacağını belirtmezken gelişmelerden kullanıcıları haberdar edeceğini bildirdi. Her ne kadar bazı kullanıcılar OnePlus’tan telafi amaçlı Android 11 ve OxygenOS 11 güncellemesi isteseler de bu talep pek gerçekçi görünmüyor. Android 10 güncellemesiyle gelen EIS’te bozulma gibi sorunların düzeltildiği güncellemeden sonra bu cihazların ömrünun sonuna geldiği söylenebilir.
Akıllı Telefonlar
Ekran altı kameralı telefon Vsmart Aris Pro tanıtıldı!
Taylandlı telefon üreticisi VinSmart’ın yeni tanıttığı modeli Vsmart Aris Pro, ekran altı kameraya sahip olan ikinci telefon oldu. Geçtiğimiz günlerde Çin’e sınırlı olarak satışa sunulan ZTE Axon 20 5G’den sonra bu özelliği taşıyan ikinci telefon olarak tarihe geçen cihaz, firmanın tanınırlığının artması açısından büyük önem taşıyor.
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VinSmart ayrıca ekran altı kamera taşıyan telefonlara özel bir yapay zekayla fotoğraf işleme algoritması geliştirmek istiyor. Firma, bu amaç doğrultusunda VinAI Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü ile anlaştıklarını bildirdi.
Vsmart Aris Pro neler sunuyor?
Belki de Taylandlı firma VinSmart’ı çoğumuz tanımıyoruz. Ancak ekran altı kamera gibi önemli bir inovasyonda bu kadar erken adım atmaları oldukça sevindirici. Tanıtılan Vsmart Aris Pro 6.39 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip. Tabii ki bu ekranın alametifarikası altında gömülü halde bulunan 20 MP değerindeki ön kamera.
Ön kamera konusunda sunduğu bu yenilikle dikkat çeken cihaz, arka tarafta kasanın üst tarafında konumlanmış dörtlü bir kamera sistemine sahip. Ana kamera 64 MP değerine sahipken ona 8 MP’lik ultra geniş açı lensi, 2x optik yakınlaştırmaya sahip 8 MP’lik telefoto kamera ve 2 MP’lik makro lens eşlik ediyor. Cihaz, tüm işlemleri yapabilmek için gücünü 4000mAh’lik bir bataryadan alıyor. Bu batarya Quick Charge 3.0 desteği ile hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Kalbinde Snapdragon 730 işlemcisini barındıran model 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ikilisiyle bir standardı tutturuyor.
Cihaz siyah, gri, mavi ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Kutudan Android 10 ile çıkan telefon nano olması şartıyla çift SIM kartı da destekliyor. Önümüzdeki yıllarda sık sık karşılaşabileceğimiz ekran altı kamera teknolojisini barındıran ilk cihazlardan biri olan Vsmart Aris Pro, yaklaşık 431 dolar gibi bir fiyatla belirli mağazalarda ön satışa sunuldu.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A02, Geekbench’te görüntülendi!
Geçtiğimiz yıl Samsung, Galaxy akıllı telefon serisini Galaxy A ve M serileri ile tam anlamıyla yeniden icat ederek kullanıcılara sundu. Bu seriler, amiral gemilerinde bulunan bazı özellikleri orta ve alt segmente getirerek piyasada yer edindi. Bu yıl şirket Galaxy A01 ile birlikte bu telefonlara erişilebilirliği genişletmek için bir adım daha attı. Bu telefon, Samsung ekosistemine girebilmek için en uygun modellerden biri oldu.
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Samsung Galaxy A02, Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Galaxy A01‘in ardından şirket, Samsung Galaxy A02 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün yeni cihazın bazı teknik özellikleri ve performans skorları Geekbench‘te görüntülendi. Galaxy A02, SM-A025F model numarası ile kıyaslama platformundan geçti. Geekbench listesine göre bu telefon 1,8 GHz Qualcomm yonga setine sahip olacak. Bu yonga setinin 2018 yılına ait Snapdragon 450 yonga seti olma ihtimali yüksek görünüyor. Yonga seti sekiz adet Cortex-A53 çekirdeği içeriyor. Çıktığı dönemde Snapdragon 4xx serisine ait 14 nm üretim sürecinden geçen ilk yonga seti olmuştu.
Snapdragon 450, temel kullanım için yeterli bir yonga setidir. Fakat RAM miktarı konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil. Cihazın 2 GB RAM‘i bulunacak ve bu günümüzde telefonu zorlayabilecek bir miktardır. Kasım ayından itibaren tüm 2 GB RAM içeren telefonlar Android Go ile geleceği için bu telefonun daha erken çıkması bekleniyor. Galaxy A02, Geekbench 4.2.0‘a göre tekli çekirdekte “744“, çoklu çekirdekte ise “3887” skor alıyor. Geekbench skorları Galaxy A01 ile benzerlik gösterse de daha güçlü bir telefon olacağı kesin.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin 108 MP kameralı telefonu ortaya çıktı!
Şu sıralar Mi 10T serisi üzerine çalıştığı bilinen Xiaomi, perde arkasında yeni telefonlar geliştirmeye devam ediyor. Xiaomi’nin 108 MP çözünürlüklü arka kameraya sahip olduğu belirtilen yeni modeli, markanın kamera performansına odaklanan en ucuz akıllı telefonu olacak!
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Xiaomi’nin gizemli telefonu fiyat/performansa oynuyor!
Sertifikasyon sürecinde ortaya çıkan iki telefon, şimdilik Gaugin ve Gaugin Pro kod adlarıyla isimlendiriliyor. Telefonların özellikleriyle ilgili ise çok az bilgi bulunuyor. 5G şebeke desteği olduğu görülen telefonlardan Gaugin, 64 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera sensörüne sahip olacak. Gaugin Pro’nun arka kamera paketine ise 108 megapiksel çözünürlüklü sensör liderlik edecek. Yani telefonların kamera odaklı yapısıyla dikkat çekmeye çalışacağı görülüyor.
Daha önce Xiaomi Mi 10, Mi Note 10 ve Mi CC9 serilerinde 108 megapiksellik Samsung ISOCELL kamera sensörüne yer verilmişti. Xiaomi’nin aynı çözünürlükte arka kamera sensörü kullanacağı bir diğer model de önümüzdeki günlerde duyuracağı Mi 10T Pro olacak. “Gaugin Pro” olarak adlandırılan telefon ise daha çok bütçe sınıfına odaklanacağı için bu modellerden farklı bir çizgide ilerleyecek. Hatta bazı kaynaklara göre, bu durumdan ötürü iki telefonun Redmi markası altında konumlandırılacağı da iddia ediliyor.
Xiaomi Gaugin ve Gaugin Pro ile ilgili daha fazla detayın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Dolayısıyla gizemli telefonların teknik detayları hakkında konuşmak için şimdilik çok erken olduğunu belirtelim.