Mobil
OnePlus Galeri uygulaması, OxygenOS 11’in tasarımıyla yenilendi
OnePlus, Android 10 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm cihazları için Galeri uygulamasını güncelledi. Google Play Store üzerinden yüklenebilen uygulama, OxygenOS 11′in tasarım dilini kullanıcılarla buluşturuyor.
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OnePlus, OnePlus 8 serisi için ilk Android 11 geliştirici ön izlemesini yayınladıktan kısa bir süre sonra, tüm kullanıcıları için OxygenOS 11′in tasarım diline göre revize ettiği Hava Durumu uygulamasını yayınlamıştı. Bunu takiben şirket, aynı işlemi Notes uygulamasında da yapmış ve uygulamayı bütün OnePlus kullanıcılarının beğenisine sunmuştu.
OnePlus Galeri için OxygenOS 11 güncellemesi!
OnePlus, benzer stratejisini şimdi Galeri uygulamasında da yapmaya başladı. Google Play Store üzerinden yayınladığı 4.0.77 numaralı güncellemeyle şirket, OxygenOS 11 kullanıcı arayüzünün tasarım değişikliklerini tüm kullanıcılarının deneyimlemesine imkan veriyor.
Güncellenen kullanıcı arabirimi, tek elle daha kolay kullanım için çeşitli iyileştirmelerle donatılmış. En dikkat çekici değişiklik ise tüm medyalarınızın, daha kolay erişebilmeniz için hafif alta kaydırılmış olması. OxygenOS 11 UI değişikliklerine ek olarak güncelleme, OnePlus Galeri uygulamasının başlama hızını artırıyor ve hata düzeltmeleri için çeşitli optimizasyonlar da içeriyor.
İşte OnePlus Galeri 4.0.77 güncelleme notları:
- Uygulama başlatma hızı optimize edildi.
- OxygenOS 11 UI stiline güncellendi.
- Eksik ekran görüntüleri ve fotoğraflarla ilgili sorunlar düzeltildi.
Bugünden itibaren yeni güncelleme, Google Play Store’dan indirilmek üzere tüm OnePlus kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda. Güncelleme bildirimi telefonunuza gelmediyse veya otomatik olarak güncellenmediyse, buradaki bağlantı üzerinden OnePlus Galeri’yi en son sürüme güncelleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
iPhone kullanıcıları, telefonlarının 5G’yi desteklediğine inanıyor!
Çoğu ülkede 5G ağları henüz emekleme döneminde olmasına rağmen, tüm iPhone kullanıcıları bunu bilmiyor. Dahası, çoğu akıllı telefonlarının zaten 5G’yi desteklediğinden emin.
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iPhone kullanıcıları, 5G’ye sahip olduklarını zannediyor!
Yakın tarihli bir Küresel Kablosuz Çözümler (GWS) anketi, iPhone sahiplerinin neredeyse yarısının (% 49) telefonlarının beşinci nesil özellikli olduğuna inandığını gösteriyor.
Ankete katılanların %29’u akıllı telefonlarının 5G’yi destekleyip desteklemediğini bilmiyor. Bu yıl yeni bir cihaz alanlardan bahsedecek olursak, %24’ü akıllı telefonlarının 5G ağına bağlı olup olmadığından emin değil. Ayrıca %38’i operatörlerinin kendi bölgelerinde 5G bağlantısı sunup sunmadığını bilmiyor.
Mevcut nesil Apple iPhone cihazlarının beşinci nesil ağı desteklemediğini ve Apple’ın yeni nesil telefonlarını bununla donatmayı planladığını belirtmek gerekiyor.
Apple, 5G Maliyetini azaltmak için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatını düşürecek
Analist Ming-Chi Kuo’nun yeni bir araştırma raporuna göre Apple, 5G teknolojisinin artan maliyetlerini dengelemek için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatlarını düşürmeyi ve akıllı telefonlar için perakende fiyatlarını yükseltmeyi hedefliyor.
Analist, yeni akıllı telefonlara tam 5G desteği eklemenin bileşen maliyetlerini 125-135 dolar artıracağını söyledi. Dolayısıyla şirket, diğer bileşenlerin maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.
Bu arayış Apple’ı ilk olarak pil kartına yönlendiriyor. Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, daha az katman içeren daha basit, daha kompakt bir tasarıma doğru ilerliyor. iPhone 12 için üretilmesi planlanan hibrit kart, iPhone 11 serisindeki muadil bölümden %40 daha ucuz olacak.
Mobil
Outlook Android sürümüne takvim senkronizasyonu desteği geldi
Microsoft, Outlook hizmetinin Android sürümü için yayınladığı son güncellemede uygulamaya çift yönlü takvim senkronizasyonu desteği getirdi. Bu özellik sayesinde takvim etkinliklerinizi, Google ve Samsung’un Takvim uygulamalarıyla eşitleyebileceksiniz.
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Microsoft, e-posta hizmeti Outlook’u son zamanlarda sıradan bir servis olmaktan çıkarıp ek işlevlerle donatmaya başladı. Şirketin Outlook için yaptığı bu ek özellikler silsilesine, son güncelleme sayesinde takvim senkronizasyonu desteği de dahil olmuş durumda.
Takvim senkronizasyonu sayesinde, Outlook’taki takvim verilerinizi Google ve Samsung’un Takvim uygulamalarıyla eşitleyebileceksiniz. Görünüşte küçük ve önemsiz gibi gelen bu özellik, esasında kullanıcıları birden fazla takvim uygulamasıyla boğuşma derdinden kurtardığı için elzem bir noktada yer alıyor.
Outlook için çift yönlü takvim senkronizasyonu desteği geldi
Üstelik Microsoft sadece Google ve Samsung’un değil, diğer takvim uygulamalarıyla da eşitlenebileceğini belirtti. Outlook’un Google Play Store sayfasında değişiklikle ilgili şu ifadeler yer alıyor:
“Android cihazınızda Outlook ve diğer takvimler arasında etkinlikleri senkronize etmek mi istiyorsunuz? Android için Outlook artık Microsoft 365, Office 365 ve Outlook.com hesapları için 2 yönlü takvim eşitlemesini destekliyor. Diğer takvim uygulamalarında (Samsung Takvim, Google Takvim, vb.) oluşturulan etkinlikler artık Outlook’tan görüntülenebilir / düzenlenebilir ve bunun tersi de geçerlidir!”
Değişiklik günlüğünde yalnızca Samsung Takvim ve Google Takvim’den bahsedilirken, Microsoft Outlook için sunulan yeni özellik diğer popüler takvim uygulamalarıyla da çalışabiliyor. Bunun yanı sıra eşitleme iki yönlü olduğundan, Outlook’ta oluşturduğunuz etkinlikler kullandığınız diğer takvim uygulamasına da kaydedilecek. Ayrıca, düzenlemeleri hangi uygulamada yapmayı seçerseniz seçin, kayıtlı etkinliklerinizde yaptığınız tüm değişiklikler bağlı tüm uygulamalarla otomatik olarak senkronize edilecek.
Microsoft 365, Office 365 veya Outlook.com hesabınız varsa, hemen şimdi Play Store üzerinden Microsoft Outlook’un en son sürümüne güncelleyerek yeni çift yönlü takvim senkronizasyon özelliğini deneyebilirsiniz.
Apple
iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin depolama seçenekleri sızdırıldı
Twitter’da paylaştığı akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin 5 Ekim itibarıyla distribütörlere gönderilmeye başlanacağını paylaştı. Pro modellerin de aynı etkinlikte duyurulacağını ancak distribütörlere ulaştırılmasının kasım ayını bulacağını iddia etti.
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iPhone 12 ve iPhone 12 mini, 64 GB depolama alanıyla başlayacak
Jon Prosser, mayıs ayında yaptığı paylaşımda, iPhone 12 serisinin minimum 128 GB depolama alanıyla satışa sunulacağını belirtmişti. Son paylaşımında ise; iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde en düşük depolama alanının 64 GB’dan başlayacağını belirtti. Pro modeller ise minimum 128 GB’dan başlayacak. Bir başka Twitter hesabı olan L0vetodream, yine mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri için 64 GB vurgusunda bulunmuştu.
Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020
Zaman zaman yanılabiliyor
Jon Prosser, özellikle Apple ile ilgili yaptığı paylaşımlarda bazen tutarsız olabiliyor. Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği bir paylaşımda, yeni Apple Watch ve iPad modellerinin basın bültenleri aracılığıyla tanıtılacağını iddia etmişti. Eylül 2020‘de yaptığı bir başka paylaşımda ise, söz konusu basın bültenlerinin 8 Eylül Salı günü dağıtılacağını iddia etti fakat söz konusu tarihte hiçbir ürün tanıtılmadı. Bunun yerine Apple, 8 Ekim tarihinden bir hafta sonra yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıttığı ‘Time Flies’ etkinliğini gerçekleştirdi. Jon Prosser, bu ayın başında yaptığı bir paylaşımda, sekizinci nesil bir iPad ve daha düşük fiyatlı bir Apple Watch modelinin Apple’ın ‘Time Flies’ etkinliğinde tanıtılacağını fakat yeni iPhone’lar ve AirPods Studio kulaklıklarının tanıtılmayacağını doğru tahmin etmişti.
Yeni iPhone modellerinin 13 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.