OnePlus Galeri uygulaması, OxygenOS 11’in tasarımıyla yenilendi

OnePlus, Android 10 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm cihazları için Galeri uygulamasını güncelledi. Google Play Store üzerinden yüklenebilen uygulama, OxygenOS 11′in tasarım dilini kullanıcılarla buluşturuyor.

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OnePlus, OnePlus 8 serisi için ilk Android 11 geliştirici ön izlemesini yayınladıktan kısa bir süre sonra, tüm kullanıcıları için OxygenOS 11′in tasarım diline göre revize ettiği Hava Durumu uygulamasını yayınlamıştı. Bunu takiben şirket, aynı işlemi Notes uygulamasında da yapmış ve uygulamayı bütün OnePlus kullanıcılarının beğenisine sunmuştu.

OnePlus Galeri için OxygenOS 11 güncellemesi!

OnePlus Gallery OxygenOS 10 OnePlus Gallery OxygenOS 11

OnePlus, benzer stratejisini şimdi Galeri uygulamasında da yapmaya başladı. Google Play Store üzerinden yayınladığı 4.0.77 numaralı güncellemeyle şirket, OxygenOS 11 kullanıcı arayüzünün tasarım değişikliklerini tüm kullanıcılarının deneyimlemesine imkan veriyor.

Güncellenen kullanıcı arabirimi, tek elle daha kolay kullanım için çeşitli iyileştirmelerle donatılmış. En dikkat çekici değişiklik ise tüm medyalarınızın, daha kolay erişebilmeniz için hafif alta kaydırılmış olması. OxygenOS 11 UI değişikliklerine ek olarak güncelleme, OnePlus Galeri uygulamasının başlama hızını artırıyor ve hata düzeltmeleri için çeşitli optimizasyonlar da içeriyor.

İşte OnePlus Galeri 4.0.77 güncelleme notları:

Uygulama başlatma hızı optimize edildi.

OxygenOS 11 UI stiline güncellendi.

Eksik ekran görüntüleri ve fotoğraflarla ilgili sorunlar düzeltildi.

Bugünden itibaren yeni güncelleme, Google Play Store’dan indirilmek üzere tüm OnePlus kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda. Güncelleme bildirimi telefonunuza gelmediyse veya otomatik olarak güncellenmediyse, buradaki bağlantı üzerinden OnePlus Galeri’yi en son sürüme güncelleyebilirsiniz.