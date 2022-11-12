OnePlus Buds Pro 2 TWS kulaklıkların lansman zaman çizelgesi ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Kulaklıklar geçen hafta itibari ile üretim aşamasına girdi. Hatırlarsanız ki yeni kulaklığın selefi Buds Pro TWS Temmuz 2021’de resmiyet kazanmıştı. Aradan neredeyse bir buçuk yıl geçti. Bu nedenle, şirketin Buds Pro’nun halefini yakında piyasaya sürecek.

Bugün, OnePlus Buds Pro 2 TWS kulaklıkların teknik özellikleri internette ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay, sızıntı yapan Steve Hemmerstoffer yaklaşan ses ürününün özelliklerini kullanıcıları ile paylaştı. Başka bir ünlü yazar olan Mukul Sharma şimdi de Buds Pro 2’nin lansman zaman çizelgesiyle ilgili ayrıntıları MySmartPrice ile paylaştı. Gelin hep beraber hafızalarımızı tazeleyelim.

İçindekiler OnePlus Buds Pro 2 Kulaklıklarının Muhtemel Özellikleri

OnePlus Buds Pro 2 Kulaklıklarının Muhtemel Özellikleri



Söylediğimiz gibi, Buds Pro 2 TWS kulaklıkların seri üretimine Asya ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde başlandı. Güvenilir popüler kaynaklar, Buds Pro 2 TWS’nin OnePlus 11 akıllı telefonla birlikte piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Buds Pro 2, selefi ile aynı kulak içi tasarımını benimseyecek. Seri beğenilen kulak içi silikonları da koruyacak. Ses cihazı 11mm ve 6mm çift ses sürücüleri ile beraber gelecek. Buds Pro 2, çoğu amiral gemisi TWS gibi Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisini destekleyecek. OnePlus TWS, 45dB’ye kadar uyarlanabilir gürültü engelleme ile kullanıcılarını dış dünyadan soyutlayacak.

Yeni canavarın diğer ürünlerden önemli bir farkı ortam gürültüsüne bağlı olarak gürültü engelleme yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayabiliyor olması. Bu sayede dışardan gelen anormal bir ses kullanıcıların dinleme kalitesini düşüremeyecek. Ses ürünü ayrıca, orijinal OnePlus Buds Pro’ya kıyasla üstün sesli aramalar sağlayan üç mikrofona sahip olacak.

Öte yandan Buds Pro 2, LHDC 4.0 ses codec’i ile uzamsal sesi destekleyecek. TWS kulaklıklar, ANC devre dışı bırakıldığında 38 saatlik bir pil ömrü sunacak, ANC açıkken yeni ses aygıtlarının 22 saate kadar dayanabileceği iddia ediliyor. OnePlus’ın yaklaşan TWS kulaklıkları hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel. Ünlü kaynaklara göre şirket, Buds Pro 2’yi 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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