OPPO, geçen yıl Aralık ayında ilk katlanabilir telefonu olarak OPPO Find N’yi duyurmuştu. Söylentilere göre OPPO Find N2 olarak adlandırılan ikinci nesil model de Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülecek. Bugün Weibo’da ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Find N2’nin OnePlus 11’de görülen aynı kamera setine sahip olacağını ortaya koyuyor.

OPPO Find N2, OnePlus 11 İle Aynı Kamera Modülüne Sahip !

Digital Chat Station’a göre, OnePlus 11 ve OPPO Find N2 aynı üçlü kamera ünitesiyle donatılacak. Her iki cihaz da 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kamera ile gelecek. Ünlü yazar ayrıca, Find N2’nin ana kamera için OIS (optik görüntü sabitleme) ile geleceğini iddia ediyor. Ancak aynı işlevselliğin OnePlus 11’de olup olmayacağına dair bir onay yok. Önceki sızıntılar Find N2’nin daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi için MariSilicon X NPU çipine sahip olacağını iddia etmişti. Kameraların yazılım tarafından devam edecek olursak, her iki cihaz da Hasselblad kamera optimizasyonları sunacak. Görünüşe göre Find N2, kapak ekranında aynı OnePlus’daki 32 megapiksel kameraya ve katlanan ekranda aynı 32 megapiksel ön sensöre ev sahipliği yapacak. Bu kameraların her ikisi de önceki modelde (Find N) zaten mevcut olduğunu söylemekte fayda var.

Find N2 ve OnePlus 11 aynı arka kameralara sahip olacak olsa da, muhtemelen farklı yonga setleriyle güçlendirilecekler. Find N2 mevcut Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ile gelecek. OnePlus 11’in ise önümüzdeki hafta piyasaya çıkması muhtemel Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılacağı söyleniyor.

OPPO Find N2 Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Söylentilere göre Oppo yeni bir katlanabilir için zemin hazırlıyor. Bugün, bu telefonun sunacağı bazı özellikler gündeme düştü. Güvenilir yazar Digital Chat Station yeni telefon ile ilgili bilgileri kullanıcılarıyla paylaştı. Yazara göre, Oppo Find N2, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca Oppo Find N2, 120 Hz yenileme hızına sahip 7,1 inç LTPO AMOLED katlanabilir bir ekrana sahip olacak. Bununla beraber sızıntı yapan kişi telefonun 4.520 mAh bataryaya sahip olduğunu da belirtiyor. Telefonun arka kısımda suni deri kaplama barındırması muhtemel. Yazılım açısından, yeni katlanabilir telefon kutudan çıktığında ColorOS 13 ile Android 13’ü beraber çalıştıracak.

