Samsung ekosisteminde devrim niteliğinde bir adım olarak görülen Quick Share ve AirDrop entegrasyonu, kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırdı. Yıllardır süregelen Android ve iOS arasındaki dosya paylaşım engeli, bu yeni teknoloji sayesinde sonunda aşılıyor. Ancak bu büyük gelişme, beraberinde bazı teknik pürüzleri de getirerek Galaxy kullanıcılarını şaşırttı. Peki, bu yeni paylaşım sistemindeki eksiklikler günlük kullanımı nasıl etkiliyor?

Samsung cihazlarda AirDrop ile paylaşılan dosyalarda veri kaybı

Samsung mühendislerinin Galaxy S26 serisi için özel olarak hazırladığı bu uyumluluk katmanı, dosya transferi sırasında kritik verilerin silinmesine neden oluyor. Kullanıcıların Android ekosisteminden iOS cihazlara gönderdiği fotoğraflar artık konum ve kamera bilgilerini içermiyor. Sistemin henüz gelişim aşamasında olması, bu tür veri aktarım hatalarının temel sebebi olarak görülüyor.

Şirketin resmi topluluk forumlarında paylaşılan raporlar, sorunun yaygınlığını gözler önüne seriyor. Birçok kullanıcı, Quick Share üzerinden yaptıkları transferlerde fotoğrafların sadece görüntü olarak iletildiğini belirtiyor. Görselin nerede çekildiği veya hangi kamera ayarlarının kullanıldığına dair bilgiler ise hedef cihazda görünmüyor.

Samsung yetkililerinden resmi açıklama ve çözüm sözü

Samsung cephesi, gelen şikayetler üzerine hızlı bir inceleme başlatarak durumu resmen onayladı. Şirket yetkilileri, forumlardaki şikayetlere yanıt vererek “Apple cihazlarıyla dosya paylaşırken konum bilgileri iletilmiyor” ifadesini kullandı. Bu durum, özellikle fotoğraflarını harita üzerinde organize eden kullanıcıları olumsuz etkiliyor.

Kamera lensi ve çekim ayarları gibi teknik veriler konusunda ise araştırmalar devam ediyor. Bazı kullanıcılar lens verilerinin de tamamen silindiğini savunurken, sızıntılar bu verilerin bazen aktarılabildiğini ifade ediyor. Samsung, bu karmaşık hatanın kaynağını tam olarak belirlemek için testlerini sürdürüyor.

Android dünyasında yeni bir dönemin sancıları

Android işletim sisteminin Apple cihazlarıyla bu kadar yakın temasa geçmesi, teknik açıdan oldukça zorlu bir süreci temsil ediyor. Quick Share özelliğine eklenen bu yeni fonksiyon, aslında her iki platformun farklı güvenlik duvarlarını aşmayı hedefliyor. Bu tür büyük çaplı yeniliklerde, ilk haftalarda çeşitli hataların yaşanması teknoloji dünyasında normal karşılanıyor.

Samsung yetkilileri, kullanıcıların yaşadığı bu veri kaybını gidermek adına kapsamlı bir yazılım güncellemesi hazırlıyor. Gelecek olan yeni yama ile birlikte konum verilerinin transfer protokolüne sağlıklı bir şekilde dahil edilmesi planlanıyor. Kullanıcıların bu süreçte sistem güncellemelerini yakından takip etmeleri ve uygulamayı güncel tutmaları öneriliyor.

Bu AirDrop uyumluluğu her ne kadar şu an için kusursuz çalışmasa da, iki rakip platform arasındaki iletişimi kolaylaştırması adına kritik bir önem taşıyor. Dosya transferi sırasında yaşanan bu veri kaybı, tamamen yazılımsal bir optimizasyon sorunu olarak görülüyor. Donanımsal bir engel bulunmadığı için çözümün hızlı bir şekilde sunulacağı tahmin ediliyor.

Metadata nedir?

Metadata, dijital bir dosyanın içeriği hakkında bilgi sağlayan tanımlayıcı veriler kümesini ifade eder. Fotoğraf dosyalarında bu bilgiler çekim koordinatlarını, tarih bilgisini ve kamera ayarlarını kapsar.

