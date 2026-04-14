Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve teknoloji dünyasında büyük bir merakla beklenen katlanabilir iPhone projesi, ekran teknolojisindeki kritik bir yenilikle gündeme geliyor. Mevcut katlanabilir cihazların en büyük dezavantajı olan ekran kırışıklığı, Apple’ın yeni patentleri ve mühendislik çözümleriyle tarihe karışabilir. Şirket, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için ekranın katlanma bölgesindeki fiziksel deformasyonu önleyecek radikal bir adım atıyor. Peki, merakla beklenen iPhone Ultra modelinin ekranı gerçekten pürüzsüz bir deneyim sunabilecek mi?

iPhone Ultra ve pürüzsüz ekranın gizli formülü

TrendForce tarafından paylaşılan son raporlar, Apple’ın iPhone Ultra modelinde kırışıklık sorununu aşmak için özel bir yapıştırıcıya güvendiğini gösteriyor. Teknoloji devi, ekran paneli ile koruyucu katman arasında Optik Olarak Şeffaf Yapıştırıcı (OCA) adı verilen özel bir materyal kullanmayı planlıyor. Bu yapıştırıcı, viskoelastik özellikleri sayesinde ekran yavaşça büküldüğünde şekil değiştirerek stresi azaltıyor, ani bir güç uygulandığında ise sertleşerek ekranı koruyor. Bu sayede katlanabilir telefon pazarındaki en büyük şikayet olan kalıcı iz oluşumu engellenmiş oluyor.

Teknik açıdan bakıldığında bu yapıştırıcı, mikroskobik çatlakları doldurma özelliğine de sahip. Ekran katlandıkça cam yüzeyinde oluşan küçük deformasyonlar bu sıvımsı yapıyla destekleniyor. Apple ayrıca Ultra İnce Cam (UTG) katmanını, katlanma bölgesinde daha ince, diğer bölgelerde ise daha kalın olacak şekilde tasarlıyor. Bu değişken kalınlık yapısı, cihazın menteşe bölgesindeki esnekliğini artırırken ekranın geri kalanının dayanıklılığından ödün vermemesini sağlıyor. Bu yöntem, katlanabilir iPhone modelinin rakiplerinden çok daha uzun ömürlü bir panele sahip olmasını sağlayabilir.

Donanım ve menteşe mekanizmasındaki zorluklar

Cihazın üretim sürecinde Apple, ekran panelleri için Samsung Display ile iş birliği yapıyor. Güney Kore’den gelen bilgilere göre, 2026 yılı sonuna kadar 8-9 milyon adet civarında özel panel üretilmesi planlanıyor. Ancak iPhone Ultra için en kritik parça olan menteşe mekanizmasının geliştirme süreci devam ediyor. Amerika merkezli Amphenol şirketi tarafından tasarlanan menteşelerin henüz istenilen stabilite seviyesine ulaşmadığı ve bu durumun seri üretim takviminde bazı gecikmelere neden olabileceği iddia ediliyor.

Menteşe tasarımı, bir katlanabilir telefon için sadece fiziksel bir bağlantı noktası değil, aynı zamanda ekranın ömrünü belirleyen ana unsurdur. Apple, menteşe ile ekran arasındaki sürtünmeyi ve baskıyı azaltmak için cam katmanlarını özel bir dizilimle yerleştiriyor. Tayvan kaynaklı verilere göre, iPhone Ultra üzerindeki kırışıklık derinliği sadece 0,15 mm civarında olacak. Bu değer, piyasadaki mevcut rakiplerin sunduğu görsellikten çok daha pürüzsüz bir yüzey anlamına geliyor ve kullanıcıların ekrana baktığında katlanma çizgisini fark etmesini zorlaştırıyor.

Yazılım ve kullanıcı deneyiminde yeni bir dönem

iPhone Ultra sadece donanımıyla değil, yazılımıyla da farklı bir segmenti hedefliyor. iOS işletim sisteminin bu cihaz için özel olarak optimize edilmiş bir sürümü kullanılacak. iPadOS benzeri çoklu görev yetenekleri sayesinde kullanıcılar, yan yana uygulama çalıştırma ve sürükle-bırak gibi özellikleri küçük bir telefon formunda deneyimleyebilecek. Cihazın iç ekranı bir iPad mini boyutuna ulaşırken, dış ekranı ise standart bir iPhone büyüklüğünde kalarak tek elle kullanımı destekleyecek.

Teknik özellikler tarafında ise Apple’ın en güçlü yongası olan A20 Pro ve 12GB RAM kapasitesi gibi üst düzey donanımlar bekleniyor. Ayrıca cihazda Face ID yerine, kullanım kolaylığı ve maliyet verimliliği nedeniyle yan tuşa entegre edilmiş Touch ID sensörünün yer alacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise her biri 48MP çözünürlüğünde olan çift arka kamera kurulumunun kullanılacağı sızan bilgiler arasında yer alıyor. Katlanabilir iPhone modelinin eSIM desteğiyle geleceği ve pil kapasitesinin ise 5.800 mAh seviyelerine kadar çıkabileceği öngörülüyor.

