OnePlus Ace 3 Pro nihayet resmi olarak tanıtılıyor. Şirket, bugünün erken saatlerinde cihazın kendisiyle ilgili bilgileri açıklıyor. Resmi duyuruyla birlikte artık tüm verilere sahibiz. Akıllı telefonun neler sunduğunu görelim.

İçindekiler Müthiş soğutma sistemi ile OnePlus Ace 3 Pro tanıtıldı

Müthiş soğutma sistemi ile OnePlus Ace 3 Pro tanıtıldı

OnePlus Ace 3 Pro, Genshin Impact’te 120 FPS oynanışı destekleyen tek Android telefon olarak öne çıkıyor. Telefonun kalbinde, e-spor sınıfı oyun ayrık grafik çipiyle desteklenen güçlü Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bulunuyor. Bu güç merkezi, 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanıyla eşleştiriliyor. OnePlus’ın “bellek geni rekombinasyonu 3.0” ve özel depolama teknolojisi sayesinde yıllar süren kullanımdan sonra bile sorunsuz çalışma iddiasında. OnePlus Ace 3 Pro, Genshin Impact’te yerel 120 FPS oynanışı destekleyen tek Android telefon olduğu için oyuncular son derece mutlu olacak.

OnePlus, Tiangong soğutma sisteminin ikinci neslini Ace 3 Pro’da tanıtıyor. Bu yenilikçi sistem, önceki nesle göre %36’lık bir iyileşmeye işaret eden yeni, geniş 9126mm² 10.000 seviyeli VC ısı dağıtım alanına sahip. Telefon ayrıca gelişmiş termal iletkenlik için endüstrinin ilk 2K süper kritik termal iletken grafitine ve konforlu uzun oyun oturumları için düşük sıcaklıklı havacılık alüminyum orta çerçevesine sahip. Yapay zeka küresel sıcaklık kontrolü yönetimi, hassas soğutmaya başka bir katman daha ekliyor.

İnsan vücudunun neden olduğu sinyal engelini ortadan kaldıran yenilikçi çift altın oyun anteni, istikrarlı bir oyun deneyimi sağlıyor.

Cihaza güç veren, 100W hızlı şarjı destekleyen, uzun ömürlü 6100mAh batarya bulunuyor. Resmi testler, orta düzeyde kullanımla tek şarjla iki güne kadar dayanabileceğini gösteriyor. Çarpıcı 1,5K “Oryantal Ekran”, ıslak koşullarda daha iyi dokunma tepkisi için 8T LTPO devre tasarımına ve Rain Touch 2.0 teknolojisine sahip. Telefon ayrıca IP65 toza ve suya dayanıklı, ultra ince parmak iziyle kilit açma özelliğine sahip ve göz korumasına öncelik veriyor.

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Görüntüleme tarafında, Ace 3 Pro güçlü bir Sony IMX890 50 megapiksellik amiral gemisi ana kameraya sahip. Bu kamera, Find serisinin amiral gemisi görüntüleme algoritmasıyla destekleniyor. OnePlus Ace 3 Pro, üç standart renkte geliyor: Titanyum Ayna Gümüşü, Yeşil Alan Mavisi ve Supercar Porselen Koleksiyonu. Sınırlı sayıda üretilen Supercar Porcelain Collector’s Edition da mevcut. Fiyatlar 440 dolardan başlıyor ve en yüksek özelliklere sahip sınırlı sürüm için 632 dolara kadar çıkıyor. Telefon, 3 Temmuz sabah 10’dan itibaren satışa sunulacak.