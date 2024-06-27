Xiaomi cephesi, amiral gemisi katili “T” serisiyle harika işlere imza atmaya devam ediyor. Xiaomi 13T ve 13T Pro modelleri, güncel amiral gemilerine kafa tutan özellikleri ve Leica destekli kameralar ile büyük ses getirmişti. Şimdiyse Xiaomi T serisi, Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro ile yenileniyor. Beklenen lansman öncesi Xiaomi 14T Pro özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan Xiaomi 14T kamera özellikleri, bu modelin DxOMark testlerinde üst sıraya oynayacağını gösteriyor. Peki Xiaomi 14T Pro özellikleri nasıl? İşte bilmeniz gerekenler.

İşte Sızdırılan Xiaomi 14T Pro Özellikleri: Kamera Canavarı Olacak

Son aylarda hakkında birçok spekülasyon yapılan Xiaomi 14T Pro, Tayland’ın NBTC sertifikasyonunu alarak piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştı. Bu sertifika, telefonun yakın bir tarihte resmiyet kazanacağını gösteriyor. Ancak, sertifikada Xiaomi 14T Pro özellikleri hakkında fazla bilgi yer almadı, yalnızca model kodu 2407FPN8EG açıklandı.

NBTC’nin web sitesinde yer alan bilgilere göre, Xiaomi 14T Pro kamera özellikleri Camera FV-5 veritabanında listelendi. Ana kameranın çözünürlüğü 12.6MP olarak belirtilmiş, ancak bu muhtemelen piksel gruplamasından kaynaklanıyor ve gerçek çözünürlüğün bunun 4 katı olan 50MP olabileceği düşünülüyor. Ön kamera ise 8.1MP çözünürlüğe sahip. Bunu da 16MP olarak düşünebiliriz.

NBTC sertifikası bu konuda bilgi vermese de sızıntılar yoluyla Xiaomi 14T Pro özelliklerinin henüz duyurulmamış Redmi K70 Ultra ile benzer olacağını biliyoruz. Buna göre Xiaomi 14T Pro özellikleri arasında Dimensity 9300+ yonga seti, 1.5K 144Hz ekran, 5,500 mAh pil ve 120W hızlı şarj olacak.

Ayrıca cihazın IP68 su ve toz dayanıklılığına sahip olacağı ve arkada 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamera ve 2MP makro kamera bulunacağı belirtiliyor. Redmi K70 Pro’nun kamera sistemi ise 50MP ana kamera, 50MP telefoto kamera ve 12MP ultra geniş kamera birimlerinden oluşurken, selfie kamerası 16MP sensör kullanıyor. Yani Xiaomi 14T Pro, Redmi K70 Pro ve Ultra arasında bir cihaz olarak konumlandırılacak diyebiliriz.

Xiaomi 14T Pro’nun onaylanması, cihazın çıkış tarihinin çok da uzak olmadığını gösteriyor. Kullanıcılar, bu güçlü özelliklerle donatılmış yeni nesil akıllı telefonu sabırsızlıkla bekliyor. Özetle, Xiaomi 14T Pro özellikleri ve fiyatları göz önüne alındığında, bu cihazın piyasada büyük ilgi göreceği açıkça ortada.

Güçlü teknik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri çekmesi beklenen Xiaomi 14T Pro, kullanıcıları tatmin edecek gibi görünüyor. Ancak fiyatların resmi olarak açıklanması ve cihazın piyasaya sürülmesi için biraz daha beklememiz gerekecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 14T Pro neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!