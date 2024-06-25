OnePlus kısa süre önce OnePlus Ace 3 Pro akıllı telefonunu 27 Haziran’da saat 19:00’da (CST) piyasaya süreceğini duyurdu. OnePlus Ace 3 Pro lansman tarihi yaklaştıkça, marka yakın zamanda bir dizi spesifikasyonunu ve özelliğini doğruladı. Şimdi, AnTuTu kıyaslamasına göre performans rakamlarını da açıklandı.

OnePlus Ace 3 Pro lansman tarihinde hangi özellikleri göreceğiz?

Markanın resmi Weibo hesabında paylaşılan bir postere göre, Snapdragon 8 Gen 3 destekli Ace 3 Pro’nun 2.326.659 puanlık AnTuTu kıyaslama puanına ulaştığı iddia ediliyor. Bilmeyenler için AnTuTu puanları CPU, GPU, RAM, UX ve depolamanın birleşik puanlarının bir değerlendirmesidir. Karşılaştırıldığında, geçen hafta AnTuTu’da en yüksek puanı alan akıllı telefonlar 2.105.621 puan aldı. Bununla birlikte, bu puan daha çok birden fazla cihazın ortalamasıdır. Yine de, ham performans söz konusu olduğunda OnePlus Ace 3 Pro’nun en iyi cihazlar arasında olmasını bekleyebiliriz.

Ayrıca marka, cihazın 9126 mm²’lik ultra geniş bir buhar odasına (VC) sahip olacağını da doğruladı. Termal yönetimde %36’lık bir iyileşme sağladığı ve bunun da cihazın oyunlar gibi zorlu görevleri çalıştırırken çalışmasını daha kararlı hale getireceği iddia ediliyor.

Diğer açıklamalar, cihazda 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanını doğruladı. Genshin Impact gibi zorlu oyunlarda en yüksek çözünürlük ayarlarında bile 59,7 FPS’ye kadar çıkmasını bekleyebiliriz.

Daha fazla ayrıntının 27 Haziran OnePlus Ace 3 Pro lansman tarihi öncesinde açıklanması bekleniyor. Lansman konusuna gelince, OnePlus ayrıca 27 Haziran’da OnePlus Pad Pro’yu ve yeni 100W Super Flash Power Bank’ı tanıtmayı planlıyor. Tabletin, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve geniş 12,1 inç 3K 144Hz ekran içereceği için oyun ve çoklu görevler için ideal bir makine olması bekleniyor.

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OnePlus Ace 3 Pro lansman tarihi yaklaştıkça, cihazın yüksek performanslı özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor. OnePlus Ace 3 Pro lansman tarihi, teknoloji meraklıları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor ve bu yeni cihazın pazarda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.