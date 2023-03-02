OnePlus, geçtiğimiz ay tanıttığı ve çokça ilgi çeken Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle donatılmış OnePlus Ace 2 modelinin bir de MediaTek Dimensity işlemciye sahip bir modeli olacağını duyurmuştu. Kısa bir süre önce resmi tanıtım görselleri sızdırılan OnePlus Ace 2V, şimdi de Geekbench performans testinde ortaya çıktı!

Dimensity 9000 İşlemcili OnePlus Ace 2V Geekbench’i Fethetti!

Geekbench veritabanında, PHP110 model numarasıyla ortaya çıkan Ace 2V’nin Geekbench 5’in tek çekirdek testinden 926 puan ve çoklu çekirdek testinden 3602 puan aldığı görülüyor. Bu skorların Snapdragon 8+ Gen 1’e oldukça yakın olduğunu söylemek mümkün.

Bu haberle beraber Dimensity 9000 yonga setine sahip olduğu doğrulanan OnePlus Ace 2V, 3.05GHz hızında çalışan bir Cortex-X2 çekirdeği, her biri 2.85GHz hızında çalışan üç Cortex-A710 çekirdeği ve her biri 1.80GHz hızında çalışan dört Cortex-A510 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip.

Geekbench ayrıca cihazın 16GB belleğe ve entegre bir Mali G710 GPU’ya sahip olacağını da doğruluyor. Tasarımıyla kardeşine hiçbir benzerlik göstermeyen cihaz, performans konusunda kardeşine çok daha fazla benziyor. OnePlus Ace 2V, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili kardeşi gibi en yorucu işlerin bile üstesinden kolayca gelebilecek bir işlemciye sahip.

Tasarımıyla realme modellerini andıran cihaz, OnePlus 11’e benzer renk seçenekleri sunsa da, ayrık kamera modülü ve köşeli tasarımıyla kardeşinin örnek aldığı OnePlus 11’den ayrılıyor.

Mat bir arka yüzeye sahip olduğu görülen cihazın tasarımını bazıları çok beğense de, bu tasarımdan nefret edenlerin sayısı da azımsanmayacak düzeyde. Son 2 yıldır tasarım konusunda herkese “Ya sev, ya nefret et” ifadesini yaşatan firmanın yeni modelinin tasarımında da bunu yaşayacağız gibi görünüyor.

7 Mart’ta tanıtılacağı ortaya çıkan cihaz, şimdiden çok ses getirmiş durumda. Firma bu modelle beraber Dimensity işlemcisini kullanan cihaz sayısını da artıracak. Hatırlatmak gerekirse, firma son olarak bu işlemciye ilk tablet modeli olan OnePlus Pad’de yer vermişti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus’ın yeni amiral gemisi katili sizce kardeşi gibi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!