OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi katili OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, OnePlus Ace 2V adıyla görüntülendi. Küresel pazarda OnePlus Nord 3 adıyla satışa sunulması beklenen cihazın resmi tanıtım görseli sızdırıldı!

OnePlus Ace 2V Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

OnePlus’ın yeni amiral gemisi katili, Yeşim Yeşili ve Ay Siyahı renkleriyle ortaya çıktı. Cihazın tasarımını daha önceki sızıntı haberlerinden görmüştük. Ortaya çıkan resmi tanıtım görselleri de sızdırılan görselleri doğruluyor.

Firmanın ikonik sessize alma tuşu dışında kardeşi olan Snapdragon 8+ Gen 1’li OnePlus Ace 2 ile tasarım konusunda hiçbir ortak noktaya sahip olmayan cihaz, OnePlus 11 modelinden tanıdığımız renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Bir süredir kimlik krizi yaşayan cihazın adının OnePlus Ace 2 Dimensity Edition olması beklenirken, OnePlus herkese ters köşe yaparak cihazın adını OnePlus Ace 2V olarak belirlemiş. Oldukça ilginç diyebileceğimiz bu adlandırmaya rağmen, geçtiğimiz gün AnTuTu testinde ortaya çıkan ve performans tablosunun üst sıralarında kendine yer bulan cihaz, Dimensity 9000 yonga setiyle piyasada çok ses getirecek gibi duruyor.

Sızdırılan tanıtım görsellerinde cihazın tanıtım tarihi de yer alıyor. Buna göre OnePlus’ın yeni amiral gemisi katili Çin pazarı için 7 Mart tarihinde tanıtılacak. Küresel pazarda OnePlus Nord 3 adıyla satılması beklenen cihazın küresel pazar lansmanının ise Temmuz ayında gerçekleştirileceği konuşuluyor.

Cihazın satışına dair bir yol haritası da sızdırılmış durumda. Buna göre tanıtımı bir hafta sonra yapılacak olan cihazın ön sipariş dönemi yarın, yani 28 Şubat tarihinde başlayacak.

Bir süredir teknoloji gündeminin en sıcak konularından biri olan OnePlus Ace 2V’nin tanıtımını bizler de merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus’ın yeni canavarı sizce ülkemize de gelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!