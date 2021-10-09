OnePlus 9RT Sonunda Resmileşti: 13 Ekim’de Geliyor!

OnePlus, firmanın ilk telefonu olan OnePlus One modelinden beri “amiral gemisi katili” olarak tabir edilen cihazlar üretmesiyle biliniyordu. Ülkemizde resmi satışları kısa süre önce başlasa da şimdiden birçok kişiye ulaşmayı başaran OnePlus, özellikle “T” serisi ile fiyat/performans dengesini oldukça iyi kurmuştu.

Firmanın sevilen serisine şimdi de yeni bir cihaz geliyor. Uzun zamandır hakkında çeşitli dedikodular dolaşan OnePlus 9RT’nin duyurusu sonunda resmileşti. OnePlus 9RT, firmanın Oppo ile olan ilişkisi dolayısıyla ilk etapta Çin’de tanıtılacak. Firmanın resmi kanallarının Weibo’dan yaptığı açıklamaya göre, tanıtım 13 Ekim’de gerçekleşecek. Beklenen cihaz için OnePlus 9 modelleri arasında en uygun fiyatla satılan OnePlus 9R’nin yenilenmiş bir versiyonu olmuş diyebiliriz.

Snapdragon 870, AMOLED Ekran, 50 MP Sony IMX766 Sensör İle Geliyor!

OnePlus 9RT, önceki modelle bazı özellikleri paylaşıyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.55 inç boyutlu FHD+ AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci gibi özellikler önceki modelden miras kalanlar. Ekran konusundaki bilgiler neredeyse kesin, ancak işlemci konusunda Snapdragon 888’in de tercih edilebileceği konuşuluyor. Yine de, daha uygun fiyatlı olan ve ısınma gibi konularda Snapdragon 888’e göre daha iyi işler çıkaran 870’in kullanılacağı iddiaları daha baskın.

Kamera konusu ise önceki modele göre gelişme olan bir alan. OnePlus 9RT’de firmanın sevilen cihazlarından biri olan Nord 2 modelinde de kullanılan Sony’nin IMX766 sensörü ana kamera olarak tercih edilmiş. Bu sensörün, OnePlus 9R’de bulunan 48 MP değerindeki Sony IMX586 sensörden daha iyi işler çıkaracağını söylemek mümkün.

Bunun yanında cihazda 4.500 mAh değerinde bir batarya bulunacağı ve 65 Watt hızlı şarj desteği sunulacağı da tanıtım öncesi konuşulan detaylardan bazıları. Günümüz akıllı telefonları için ortalama büyüklükte sayılabilecek batarya, 65 Watt gibi bir güçle kısa zamanda şarj olacaktır. Xiaomi’nin Mi Mix 4 ve Mi 11T Pro gibi cihazlarda 120 Watt’lık bir şarj gücü sunduğu düşünüldüğünde 65 Watt biraz geride gibi görünüyor. Fakat ülkemizde 8.000 liranın üzerinde satılan birçok amiral gemisi modelde bu değeri görmediğimizi hatırlatmakta fayda var.

Son olarak yazılım konusunda da önemli bir adım atılıyor ve cihaz Android 12 üzerine kurulu OxygenOS 12 önyüklü olarak geliyor. OnePlus’ın Oppo ile olan ilişkisi, OxygenOS 12’nin bizleri ColorOS benzeri bir tasarımla karşılayacağını işaret ediyor. Yeni sürümü bizler de merakla bekliyoruz.

Tanıtımın Tek Kahramanı OnePlus 9RT Değil

13 Ekim’de yapılacak tanıtımda yer alması beklenen bir başka ürün de OnePlus’ın Buds Z2 kablosuz kulaklıkları. Bu kulaklık, Bluetooth 5.2 desteği ve IPX4 sertifikası ile bizleri karşılayacak.

Ayrıca her bir kulaklıkta 40 mAh boyutunda bir batarya da bulunuyor. 520 mAh kapasiteli şarj kutusu sayesinde Buds Z2 modeli 27 saatlik oynatma süresi sunuyor. Bu sürenin aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi kullanılırken alındığını da belirtelim.

Peki siz bu tanıtım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer haberler için bizi takip etmeyi unutmayın!

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