Akıllı Telefonlar
OnePlus, Oppo ile birleştiğini duyurdu!
OnePlus ve Oppo, ilgili Ar-Ge ekiplerini birleştirmeye karar verdikten beş ay sonra, iki şirket dün OnePlus’ın Oppo ile “daha fazla entegre olacağını” duyurdu. Başka bir deyişle bu iki şirketin birleştiği anlamına geliyor.
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OnePlus bağımsız olarak çalışmaya devam edecek
Daha fazla ortaklık koşulları altında, iki akıllı telefon markası geçmişte olduğu gibi sadece ekipleri ve kaynakları paylaşacak. Bununla birlikte, OnePlus bağımsız olarak da kendi içerisinde çalışabilecek. OnePlus yıllardır BBK Holding çatısı altında Oppo ile çalışıyor ve bu son adım daha çok işlerin ticari yönü ile ilgili olduğu görünüyor, bu nedenle OnePlus ve Oppo tüketicileri açısından pek bir şey değişmediğini en azından şimdilik söyleyebiliriz. Şirket yaptığı açıklamada, yeni duyurulan birleşmenin “sizin için daha iyi ürünler yaratmak için daha fazla kaynağa sahip olacağı” anlamına geldiğini söyledi. Bu birleşme aynı zamanda akıllı telefonlarına “daha verimli olmasını, örneğin daha hızlı ve daha kararlı yazılım güncellemeleri getirmesi” yönünde amaçları olduğunu bildirdi.. Bununla birlikte, bu birleşmenin başarısını nasıl planladıklarını da ileriki dönemde alçılayacaklarını bildirdiler. OnePlus ve Oppo şu anda birbirlerinden bağımsız yazılım ekipleri ile çalışıyorlar, ancak iki marka gelecekte daha yakın bir şekilde çalışacağını ve oraya ne gibi sonuçla çıkacağını şimdiden kestirmek çok güç.
OnePlus ve Oppo birleşmesi, daha uygun fiyatlı OnePlus telefonlarının piyasa çıkmasında da yardımcı olabilir. Keza One Nord 2’nin yeniden adlandırılmış bir Realme X9 Pro olması da beklentiler içerisinde. Yeri gelmişken Realme’nin Oppo’nun bir yan kuruluşu, yan şirketi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca geçen yılki Oneplus Nord N100, yeniden isimlendirilmiş Oppo A53 modeliydi. Buradan da anlaşılacağı gibi öncesinden de yakın olan marka şimdi tam anlamıyla birleşme yoluna giriyor.
Bu birleşmeden beklenen bir başka konu daha var; yazılım. Yazılım konusunda OxygenOS kullanan OnePlus, arayüzün hızlı olması sayesinde sevilirken, fazlasıyla stock android a 2rayüzüne benzerliği ve fazla özelleştirmenin olmaması konusuyla eleştiriliyordu. Bu birleşme sayesinde belki de OnePlus, tamamen Oppo’nun kullandığı ve daha fazla özelleştirme sunan ColorOS arayüzüne geçiş yapacak. Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak istemesi sebebiyle hali hazırda çıkarttığı cihazlara (OnePlus 9 serisi ve OnePlus 8 serisi) ColorOS’a geçiş yapmasına izin veriyor. Zaten Çin’deki OnePlus cihazların ColorOS ile satışa çıktığını dipnot olarak ekleyelim.
Kamera konusunda da sade arayüzüyle kullanıcılardan tepki çeken marka, Hasselblad ile iş birliği yaparak pro modunu 9 serisinde geliştirmişti. Ancak yeteri kadar beklentiyi karşılamayan marka ColorOS ile bu sorunu da tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu birleşmenin gerçek sonucunun tüketiciler için nasıl görüneceğini zaman gösterecek. Ancak şu anda, Oppo ve OnePlus bir sonraki Huawei ve Honor olmayı hedefliyor gibi görünüyor.
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Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 13 serisindeki beklentiler neler?
iPhone 12 ailesinin çıkmasının üzerinden yaklaşık 9 ay olmuşken Apple iPhone 13 ailesi hakkında birçok söylenti çıkmaya başladı bile. Sızıntılara göre Apple iPhone 13 serisinde birçok yeniliği birlikte getirecek.
Bakmakta fayda var: OnePlus, Oppo ile birleştiğini duyurdu!
2021 model iPhone’ların piyasaya sürülmesine 4 aydan kısa bir süre kaldı ve yeni modellerin diğer tanıtımlar gibi Eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Daha iPhone 12 ailesinin çıkmasından hemen sonra iPhone 13 için söylentiler çıkmaya başlamıştı bile. Genellikle Apple, telefonları hakkında en az sızıntı veren markaların başında geliyor.
iPhone 12 ailesinde olduğu gibi yeni iPhone modelleri de üç farklı boyutta dört farklı telefon olarak gelecek. Bunlar 5,4 inç mini, 6,1 inç standart ve Pro, 6,7 inç Pro Max olarak sıralanıyor. Tasarım tarafında çok büyük değişiklikler olmasa da beklentiler arasında daha küçük bir çentik, daha büyük bir kamera çerçevesi ve lensleri, yeni nesil A işlemci ve daha büyük bir pil ile batarya ömründe iyileştirmeler yer alıyor.
İçindekiler
Yeni iPhone serisinin ismi ne olacak?
Geçmişten günümüze iPhone isimlerine bakacak olursak bir sene numara ile bir sene de o numaranın S takısı almış haliyle devam etti. Ta ki Apple 10. yıl dönümü şerefine iPhone X telefonunu çıkaran kadar. Bundan sonraki yılda isimlendirme XR, XS ve XS Max olarak devam etti. Sonrasında numaralı seriye geri dönen Apple iPhone 11 isimlendirmesiyle karşımıza çıktı. Geçen sene ise S takısı beklenirken tekrardan numarayla devam etti ve iPhone 12 olarak telefonları karşımıza çıkarttı. Şimdi ise 2021 iPhone modellerinin isminin ne olacağı merak konusu. Sızıntılara göre yeni isimlendirme iPhone 12S veya iPhone 13 olacağı yönünde.
Yeni iPhone tasarımlarında radikal değişiklik olacak mı?
iPhone X modeliyle hayatımıza çentik denilen kesik ekran modelini sokan Apple, XS, 11 ve 12 serisiyle bu tasarımı devam ettirdi. Geçen sene küçültülmesi beklenen çentik tasarımın bu sene hayata geçmesi bekleniyor. Sızıntılardan gelen fotoğraflarda bu iddiayı kantılar nitelikte. Geçen sene de bu şekilde sızıntılar vardı ancak bu beklenti gerçekleşmemişti. Ek olarak bu çentiğin küçültülme sebeplerinden birisinin de Apple’ın yeni seride parmak izini ekran altına entegre edeceği iddiası. Face ID modüllerini kaldırarak çentiği küçültecek olan Apple Ultrasonic parmak izi okuyucu kullanabilir. Hatta Qualcomm’dan bu entegreyi alabileceği de konuşulanlar arasında.
iPhone 12 ile köşeli tasarıma geçen marka yeni seride de bu tasarımı devam ettirecek gibi gözüküyor. Ayrıca geçen seneden kalan sızıntılarda herhangi bir girişin olmayacağı konuşuluyordu fakat bu beklenti de gerçekleşmemişti. Bu sene de bu yeniliğin gelmeyeceği hatta yeni modellerde USB Type-C yuvasının bu modellerde de gelmeyeceği ve Lightning girişiyle devam edeceği belirtiliyor.
Standart model ve Mini modelinin arka kamera yapısında da farklılıklar bekleniyor. 12 serisinde alt alta bulunan kameralar bu sefer çapraz şekilde konumlanması bekleniyor. Pro modellerde ise kamera sensörlerinin büyümesi sebebiyle kamera çıkıntısının da artması olasılığı bulunuyor.
Ekran tarafında yenilikler gelecek!
iPhone 12 serisinde gelmesi beklenen yüksek ekran yenileme hızının (Hertz) bu sene gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hali hazırda iPad Pro modellerinde ProMotion Display olarak 120Hz kullanan Apple, yeni iPhone modellerinde de 120Hz ekran yenileme hızını kullanması bekleniyor. LTPO OLED ekran kullanmaya devam edecek olan modellerin ekran üretimini de muhtemelen Samsung ve LG üstlenecek. Geçen sene 5G teknolojisini telefonlarına entegre eden marka 120Hz ekranı getirmemesinin ana sebebi olarak pil kapasitesinin düşük olması ve pil harcaması olduğu düşünülmüştü.
Yeni nesil 5G destekli Bionic işlemci ve WiFi 6E
Her yeni iPhone modelinde işlemcisini daha da güçlendiren Apple bu seferde A15 işlemcisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu işlemcinin üretimini de TSMC üstlenecek. Özellikle dünyada yaşanan çip kriziyle Apple nasıl baş edecek merak konusu. Ek olarak , iPhone 12 modellerinde kullanılan X55 yongasından daha küçük bir alanda daha yüksek güç verimliliği sunan 5 nanometrelik bir süreç üzerine inşa edilen Qualcomm’un Snapdragon X60 5G modemi kullanılacak. X60 modemi geliştirilmiş hızlar ve kapsama alanı için mmWave ve 6GHz altı bantlardan 5G verilerinin aynı anda toplanmasına izin veriyor.
Yeni iPhone, daha büyük pil
Çin sosyal ağ sitesi Weibo’dan gelen bir söylentiye göre, iPhone 13 modellerinin hepsinde daha büyük pillere sahip olacağını öne sürüyor. iPhone 13 Pro Max’in 4352 mAh pile sahip olduğu söylenirken, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’da 3095 mAh pile sahip olacak. iPhone 12 mini’deki 2227 mAh pil büyütülerek iPhone 13 Mini’de ise 2406 mAh pil içermesi bekleniyor. Yeni işlemci ile birlikte pil verimliliği de arttıracağı için eksi modele göre %15-20 arası daha iyi bir batarya performansı olacağı söz konusu.
Kamera tarafındaki yenilikler
Apple her sene kamera tarafında iddialı modeller çıkarmayı başarıyor. Bu iddiasını yeni modellerde de devam ettirecek gibi gözüküyor. iPhone 13 Pro modellerinin, Apple’ın “tasarım ve üretim avantajları” ile mümkün olduğu söylenen 5 elemanlı bir lensten 6 elemanlı bir merceğe yükseltmesiyle geliştirilmiş bir Ultra Geniş lensle gelmesi bekleniyor. Ekran analisti Ross Young, 2021 iPhone serisinin tamamının iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörlerini kullanacağına ve alt modellere genel iyileştirmeler getireceğine inanıyor. Ming-Chi Kuo, iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’nun, iPhone 12’nin önceki modellerinde olduğu gibi f1.6 diyafram açıklığına sahip aynı geniş açılı lense sahip olacağını söylüyor. iPhone 13 Pro Max’in ise f1.5 diyafram geniş açılı merceğe sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Lidar sensörün önceki modellerde olduğu gibi sadce Pro modellerinde olacağı konuşuluyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Lite incelemesi! | Kamera odaklı yerli üretim telefon!
Türkiye’de üretilmeye başlanan cihazlar arasına bir yenisi daha eklendi. Oppo Reno5 Lite orta segmentte seyreden fiyat ve özellikleriyle birçok kullanıcının radarına girmeyi başarıyor. Kamera özellikleriyle ön planda olan cihazın tüm özellikleri videomuzda!
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OPPO Reno 5 Lite Teknik Özellikleri;
KASA;
• 6.43 inç
• 172 gr
• Android 11 İşletim Sistemi
• Color OS 11 Arayüzü
• Boyutlar; 160.1 x 73.2 x 7.8 mm Ekran;
• AMOLED
• 800 nit’e varan parlaklık
• 60 Hz ekran yenileme hızı
DONANIM;
• MediaTek Helio P95
• 8 gb ram
• 128 gb rom
• 4310 mAh batarya/ 30 Watt Hızlı Şarj
KAMERA;
• 48 MP Ana Kamera
• Yapay Zeka Sahne Algılama Modu
• F 1.7 diyafram açıklığı
• 4k 30 FPS video çekim özelliği
• 8 MP Geniş Açılı Kamera f 2.2
• 2 mp makro kamera
• 2 mp derinlik sensörü
32 MP ÖN KAMERA
Ön Kamera ve arka kamerada dijital görüntü sabitleyici(EİS) sensörü
Güvenlik Kanadı;
• Parmak izi okuyucu
• Yüz tanıma özelliği,
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Akıllı Telefonlar
Leica Leitz Phone1, Sharp Aquos R6 ile benzerliğiyle dikkat çekiyor!
Huawei ile uzun bir serüvenden sonra Sharp Aquos R6 ile uzun süreli işbirliğine atılan Leica sonunda kendi akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Bugün erken saatlerde Tokyo’da yapılan basın toplantısında duyurulan Leitz Phone 1, Leica’nın kendi markasını taşıyan ilk cep telefonu olma unvanını taşıyor. Kamera üreticisi Leica, Leitz Phone 1’in aslında yenilenmiş bir Sharp Aquos R6 olduğunu açıklamasa da göründüğü üzere telefonlar birbirlerine çok benziyor. Ancak Leica yaptığı basın toplantısında “gerçek Leica kamera deneyimi” alıgısını vurguluyor ve kullanıcı arayüzüyle de bunu gözler önüne seriyor.
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Adını Leica’nın orijinal markasından alan Leitz Phone 1, ikonik kameralarıyla benzer bir tasarım dilini paylaşıyor ve bir Leica Red Dot ibaresi arka tarafta bulunuyor. Ayrıca manyetik dairesel lens kapağı ile birlikte geliyor. Ancak deri sırt görünümlü bir tasarımı yerine cihaz, “Leica gümüşü” metalik gövdeyle uyumlu mat siyah bir cam kapağa sahip. Ek olarak da 9,5 mm kalınlığında ve 212 ağırlığında bir telefonla karşı karşıyayız. Telefon ile birlikte verilen çanta ile de arka tarafı koruyabilmenize olanak tanıyor.
Diğer teknik özelliklere baktığımızda ise Aquos R6 gibi, Leitz Phone 1 de f/1.9 ana kamera bulunuyor. Mobil kameralarda bir devrim olan için 1 inç büyüklüğündeki bu sensör 20 megapiksel çözünürlüğe sahip ve ön tarafta 12,6 megapiksel kamerası bulunuyor. 6.6 inç büyüklüğünde IGZO OLED ekranı, 2.730 x 1.260 çözünürlüğün yanı sıra 240Hz değişken ekran yenileme hızı sunuyor (hareket bulanıklığını azaltmak için 120Hz kullanıyor). Ayrıca Qualcomm Snapdragon 888 amiral gemisi işlemcisini ve 12 GB RAM ile güçlendirilen model, Aquos R6’nın iki katı olan 256 GB depolama alanına sahip ve microSD kart aracılığıyla 1 TB’a kadar hafızayı genişletebiliyorsunuz. Büyük sayılacak bir değer olan 5.000 mAh pil ve IP68 toza/suya dayanıklılık sertifikasına da sahip.
Leitz Phone 1, Leica tarafından özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip Android 11 ile geliyor. Kamera tarafında ise beklenildiği gibi bir çok özelleştirme sunan marka, Leica hayranlarını mutlu etmesi gereken siyah beyaz fotoğraflar çekmek için bir “Leitz Looks” modu sunuyor. Bunun dışında, açılış konuşmasında gösterilen ekran görüntülerine göre, arayüz büyük ölçüde stok Android’e benziyor.
Şimdilik, Leitz Phone 1 Japonya’ya özel bir telefon olacak ve 187.920YEN veya yaklaşık 1.700 $ fiyatla satışa çıkıyor. Ön siparişler 18 Haziran’da başlayacak ve telefon Temmuz ayı sonlarında satışa sunulacak. Henüz global olarak satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında bir bilgi olmamakla birlikte Türkiye’ye gelmesi hakkında da bilgi bulunmuyor.
Son olarak lansmandan sonra görücüye çıkan telefonun ilk bakış videosu da Twitter aracılığıyla bir hesaptan paylaşıldı:
ライカの「LEITZ PHONE 1」。カメラ機能は残念ながら試せずhttps://t.co/wZlU7GF85w pic.twitter.com/Z28dH8qMhm
— 小口貴宏 / EngadgetJP (@TKoguchi787) June 17, 2021
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