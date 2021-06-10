Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Pro’nun dxOMark puanı açıklandı!
Oneplus’ın amiral gemisi katili sloganıyla üst seviyede özellikler sunan telefonlarından artık tamamen bir amiral gemisi olma serüveni OnePlus 8 Pro ile başlamıştı. Kamera konusunda birçok yeniliği beraberinde getiren marka 2021’de bu çıtayı biraz daha yukarıya taşıyarak OnepLus 9 Pro modelini çıkarmıştı. OnePlus, kamera konusunda kendisini kanıtlamış en büyük markalardan biri olan Hasselblad ile iş birliği yapmıştı.
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Öncelikle OnePlus 9 Pro’nun teknik özelliklerine göz atalım:
OnePlus 9 Pro dxOMark’tan 124 puan aldı!
dxOMark’ın yaptığı açıklama: “Toplam da alınan 124 puan, OnePlus 9 Pro’yu fotoğrafçılık için en iyi akıllı telefonlar sıralamamızda ilk 10’un hemen dışında konumlandırıyor. Bu skor, 123 puan alan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G’den (Snapdragon) daha iyi ve 130 puan alan Apple’ın iPhone 12 Pro Max’in biraz daha gerisinde. 9 Pro’nun fiyat etiketi OnePlus fiyatını ultra premium fiyat segmentimize yerleştirirken, Apple ve Samsung’un amiral gemisi cihazlarından önemli ölçüde daha ucuz kalıyor ve akıllı telefon fotoğrafçılığı meraklıları için iyi bir değer teklifi yapıyor.” sözlerine yer verdi.
Toplam skoru 124 puan olan Oneplus 9 Pro fotoğraf konusunda 129 puan almayı başardı. Fotoğraf çekimi için dxOMark’ın yaptığı açıklama: ” OnePlus 9 Pro’nun 129’luk Fotoğraf puanı, temel çekim tekniklerinin çoğunu doğru algıladığının iyi bir göstergesi. Dinamik aralık, yüksek kontrastlı koşullarda çekim yaparken genellikle iyi korunan parlak vurgularla etkileyici. Arkadan güçlü aydınlatmalı çekimlerde insanları hedef alan pozlamaları biraz düşük olabiliyor ve test eden ekibimiz ara sıra pozlamada dengesizlikleri gözlemledi, ancak çoğu zaman güzel pozlamalar için 9 Pro’ya güvenebilirsiniz. Beyaz dengesi de çoğu çekimde oldukça nötr ve renkler genellikle iyi, doygun. Yeşilimsi tonlar genellikle portrelerin biraz doğal görünmesini sağladığından, cilt tonundaki doğruluk biraz daha iyileştirilebilir. Ayrıntı özellikle dış mekan çekimlerinde etkileyici seviyede ve ışık seviyeleri düşse bile cihaz ince ayrıntıları koruyabiliyor. Otomatik odaklama hataları da bazen meydana gelebiliyor. Parlak, dengeli aydınlatma koşullarında odaklanmanın oldukça hızlı ve doğru olmasına rağmen, OnePlus 9 Pro, düşük ışıkta olduğu kadar yüksek kontrastlı sahnelerde de biraz zorlandığı görülebiliyor. Yakın çekim (makro) konusunda , renk doğruluğu, örtüşme, hare, ton kayması gibi çok sayıda yapaylık da görülebiliyor.” şeklinde oldu.
Video çekimi içinde dxOMark tarafından teste giren OnePlus 9 Pro 109 puan aldı. 9Pro’nun video testi için dxOmark: “Hareketli görüntü meraklıları, hem iç hem de dış mekandaki performansından etkilenecek. Pozlamalar doğru, gürültüleri iyi ele alıyor, kontrol ediyor ve otomatik odaklamada hızlı tepki veriyor. Düşük ışıkta bazı otomatik odaklama hataları ve ayrıntı kaybı oluşurken, çoğu kayıtta düşük ışıklı çekimlerde sahne kaymaları ve fark edilir derecede yapaylıklar görülebiliyor, ancak genel olarak OnePlus 9 Pro’nun video performansı hakkında beğeniyi hak eden tarafı eksilerinden çok daha fazla.” olarak açıklama yaptı.
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Akıllı Telefonlar
Hangi MediaTek daha iyi? | realme 7 vs GM21 Pro vs Note 8 Pro
MediaTek işlemciler özellikle orta seviye telefonlarda fazlasıyla bulunuyor. Markaların Qualcomm’dan sonra en çok tercih ettikleri işlemcilerden birisi de MediaTek. Orta seviyede yaklaşık 2500TL-3500TL bandında olan üç MediaTek işlemciye sahip olan telefonları sizler için karşılaştırdık.
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realme 7′ de MediaTek Helio G95, General Mobile GM21 Pro’da MediaTek Helio G90 ve son olarak Redmi Note 8 Pro’da da MediaTek Helio G90T işlemcisi bulunuyor. Birbirinin neredeyse aynısı olan bu telefonlarda günlük kullanımda ne gibi farklılıklar var, hangi işlemci diğerlerinden üstün bunun cevabını bu videoda veriyoruz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi Fanları ile 1.000’inci Xiaomi Mağazasını kutluyor!
Uluslararası pazarlara yönelik 1.000’inci mağazasını açan küresel teknoloji lideri Xiaomi, büyüme hedeflerine yönelik önemli bir kilometre taşına ulaştı. Xiaomi, bu başarısını hem sanal hem de fiziksel ortamlarda Mi Fanları ile düzenlediği 1.000’inci Xiaomi Mağazası etkinlikleriyle kutluyor.
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Bu noktaya gelinmesinde büyük rol oynayan Mi Fanlarını unutmayan şirket, etkinlikler kapsamında özel hediyeler ve promosyonlar sunuyor. Türkiye’ye özel olarak hazırlanan çalışmalar kapsamında 64 GB Redmi 9C’de 100 TL ve tüm Redmi Note 10’da 200 TL indirim yapılacak. Yerli üretilen Redmi 9T alan herkese Mi True Wireless Earphones 2 Basic hediye edilecek. Seçili modelleri satın alan kullanıcılara da 1500 adet ‘Teşekkürler’ tshirt’ü verilecek. Bunların yanında belirli ekosistem ürünlerinde de yine çok özel indirimler Türkiye’nin 29 şehrinde 59 adet Mi Store’da Mi Fanlarını bekliyor.
Dünya genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Xiaomi’nin 1.000’inci mağazası açılıyor
Xioami’nin bu başarısı, dünyanın dört bir yanında fiziksel mağazaların karşı karşıya kaldıkları tüm zorluklara rağmen elde edilmesi de ayrı bir başarı. Xiaomi’nin 1.000’inci mağazası, şirketin tüketiciler arasındaki gücünü ve küresel pazarlardaki büyüme potansiyelini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
Xiaomi Mağazaları, Xiaomi iş ortakları tarafından kurulan ve işletilen perakende satışlara yönelik fiziksel mağazalar. Uluslararası Xiaomi Mağazalarının tamamı Xiaomi standartlarına uygun olarak işletilmekte ve yalnızca resmi Xiaomi ürünlerini satıyorlar. Bu nedenle Xiaomi Mağazaları, şirketin çevrimdışı perakende işini yansıtan yüksek standartlı resmi temsilcileri olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Küresel Xiaomi Mağazası kampanyası 5 yıl önce başladı
Xiaomi’nin ilk küresel mağazası 2016 yılında Singapur’da Mi Fannlarına hizmet vermeye başladı. 2016 yılından bu yana mağaza sayısı dünya genelinde hızla arttı ve yalnızca 2020 yılında eklenen 363 mağaza ile çok önemli bir büyüme ivmesi yakalandı. 2020 yılının sonunda dünya genelinde 63 pazarda hizmet veren Xiaomi Mağaza sayısı toplamda 841 mağazaya ulaştı.
Xiaomi, bu önemli büyümeyi kutlamak için kurulduğu günden bu yana şirketin yanında olan ve ürünlerine inanan birçok Xiaomi kullanıcısının ve Mi Fanlarının bu desteğini karşılıksız bırakmayarak hem sanal hem de fiziksel ortamda 1000. Xiaomi Mağazası kutlamalarını başlatıyor.
Kutlamalar, birçok fiziksel mağazada yapılacak büyük indirimlerin yanı sıra internet üzerinden de paralel olarak yürütülecek bir promosyon kampanyasıyla başlayacak. Etkinliğe özel hediyeler, bu noktaya gelmede büyük rolü olan Mi Fanlarına şükran ifadesi olarak birçok farklı dilde hazırlanan “Teşekkürler” ibaresiyle özel olarak tasarlanmış bir Xiaomi logosuyla birlikte verilecek.
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Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Serisi ile Bu Yaz Çok Farklı Olacak!
OPPO’nun kısa bir süre önce tüketicilerle buluşturduğu Reno5 Serisi, sunduğu üstün kamera ve fotoğraf özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Reno5 modeli, Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 44MP çözünürlüğü bulunan selfie kamerası harika çekimler yapmanızı sağlıyor. Reno5 ve Reno5 Lite modelinde bulunan Çift Görüntülü Video özelliği de hem ön hem de arka kameradan aynı anda çekim yapmanıza imkan sunuyor.
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Hem ön hem de arka kameradan aynı anda video çekebilirsiniz
44MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 ve 32MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 Lite, kullanıcılara ilham vermek için bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor. Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile videolar eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaştığınızda arkadaşlarınız arasında fark yaratabilirsiniz!
Hem fotoğraf hem de videolarınızla öne çıkın
64MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modeli ise fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.
Yazın en eğlenceli videolarını çekebilirsiniz
Reno5, ortamdaki ışığı tespit ettiği Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliği ile portre video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor. Ultra Video Sabitleme 3.0 özelliğine sahip Reno5, kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor.
OPPO’nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde ise güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor. Monochrome Video ise her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor.
Yaz fotoğraflarına yapay zeka dokunuşu
Fotoğraf özelliklerine bakıldığında, Reno5 ve Reno5 Lite Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte geliyor. Böylece kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştiriyor. Her iki modelde bulunan Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmeniz mümkün. Yaz boyunca oluşturduğunuz tüm videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilirsiniz
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