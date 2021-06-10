OnePlus 9 Pro’nun dxOMark puanı açıklandı!

Oneplus’ın amiral gemisi katili sloganıyla üst seviyede özellikler sunan telefonlarından artık tamamen bir amiral gemisi olma serüveni OnePlus 8 Pro ile başlamıştı. Kamera konusunda birçok yeniliği beraberinde getiren marka 2021’de bu çıtayı biraz daha yukarıya taşıyarak OnepLus 9 Pro modelini çıkarmıştı. OnePlus, kamera konusunda kendisini kanıtlamış en büyük markalardan biri olan Hasselblad ile iş birliği yapmıştı.

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Öncelikle OnePlus 9 Pro’nun teknik özelliklerine göz atalım:

Ekran tarafında 120 Hz’e kadar otomatik olarak adaptif yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED LTPO ekran bulunuyor. Qualcomm’un en üst seviye telefonlara sunduğu 5G destekli Snapdragon 888 işlemcisi, 8 RAM / 128 GB veya 12 RAM / 256 GB depolma seçeneklerine de sahip. Kablosuz hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh büyüklüğünde 65W şarj aletiyle doldurulabilen bir batarya bulunuyor. Kamera bölümünde, OnePlus “mobil fotoğrafçılığı bir sonraki seviyeye taşımak” amacıyla ikonik fotoğrafçılık şirketi Hasselblad ile bir ortaklığı bulunuyor. OnePlus 9 Pro, normal, ultra geniş ve telefoto modüllerinin yanı sıra 2 MP monokrom sensör içeren dörtlü bir kameraya sahip. Birincil kamera geçen yılki OnePlus 8 Pro’ya çok benziyor ve 48 MP 2×2 OCL Quad-Bayer sensöre sahip. Ultra geniş kamera, 14 mm eşdeğeri odak uzaklığı ve f/2.2 diyafram açıklığıyla kağıt üzerinde de benzer görünüyor. OnePlus, 9 Pro’da ultra geniş için Sony IMX 766, 50 MP, 1/1.56 ″ sensöre geçti. Telefoto kamera da keza 8 Pro’ya çok benzeyen OIS destekli 77 mm eşdeğeri, f/2.4 diyafram lensli 8 MP sensör kullanıyor. Bu lens, Samsung Galaxy S21 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi rakiplerde mevcut olan lenslerin gerisinde gibi gözükse de 3x optik yakınlaştırmayı sizlere sunabiliyor. Video kısmında da OnePlus 9 Pro, 4K çekiminden farklı olarkta 30 fps’de 8K çözünürlüklü videolar çekmenize olanak tanıyor.

OnePlus 9 Pro dxOMark’tan 124 puan aldı!

dxOMark’ın yaptığı açıklama: “Toplam da alınan 124 puan, OnePlus 9 Pro’yu fotoğrafçılık için en iyi akıllı telefonlar sıralamamızda ilk 10’un hemen dışında konumlandırıyor. Bu skor, 123 puan alan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G’den (Snapdragon) daha iyi ve 130 puan alan Apple’ın iPhone 12 Pro Max’in biraz daha gerisinde. 9 Pro’nun fiyat etiketi OnePlus fiyatını ultra premium fiyat segmentimize yerleştirirken, Apple ve Samsung’un amiral gemisi cihazlarından önemli ölçüde daha ucuz kalıyor ve akıllı telefon fotoğrafçılığı meraklıları için iyi bir değer teklifi yapıyor.” sözlerine yer verdi.

Toplam skoru 124 puan olan Oneplus 9 Pro fotoğraf konusunda 129 puan almayı başardı. Fotoğraf çekimi için dxOMark’ın yaptığı açıklama: ” OnePlus 9 Pro’nun 129’luk Fotoğraf puanı, temel çekim tekniklerinin çoğunu doğru algıladığının iyi bir göstergesi. Dinamik aralık, yüksek kontrastlı koşullarda çekim yaparken genellikle iyi korunan parlak vurgularla etkileyici. Arkadan güçlü aydınlatmalı çekimlerde insanları hedef alan pozlamaları biraz düşük olabiliyor ve test eden ekibimiz ara sıra pozlamada dengesizlikleri gözlemledi, ancak çoğu zaman güzel pozlamalar için 9 Pro’ya güvenebilirsiniz. Beyaz dengesi de çoğu çekimde oldukça nötr ve renkler genellikle iyi, doygun. Yeşilimsi tonlar genellikle portrelerin biraz doğal görünmesini sağladığından, cilt tonundaki doğruluk biraz daha iyileştirilebilir. Ayrıntı özellikle dış mekan çekimlerinde etkileyici seviyede ve ışık seviyeleri düşse bile cihaz ince ayrıntıları koruyabiliyor. Otomatik odaklama hataları da bazen meydana gelebiliyor. Parlak, dengeli aydınlatma koşullarında odaklanmanın oldukça hızlı ve doğru olmasına rağmen, OnePlus 9 Pro, düşük ışıkta olduğu kadar yüksek kontrastlı sahnelerde de biraz zorlandığı görülebiliyor. Yakın çekim (makro) konusunda , renk doğruluğu, örtüşme, hare, ton kayması gibi çok sayıda yapaylık da görülebiliyor.” şeklinde oldu.

Video çekimi içinde dxOMark tarafından teste giren OnePlus 9 Pro 109 puan aldı. 9Pro’nun video testi için dxOmark: “Hareketli görüntü meraklıları, hem iç hem de dış mekandaki performansından etkilenecek. Pozlamalar doğru, gürültüleri iyi ele alıyor, kontrol ediyor ve otomatik odaklamada hızlı tepki veriyor. Düşük ışıkta bazı otomatik odaklama hataları ve ayrıntı kaybı oluşurken, çoğu kayıtta düşük ışıklı çekimlerde sahne kaymaları ve fark edilir derecede yapaylıklar görülebiliyor, ancak genel olarak OnePlus 9 Pro’nun video performansı hakkında beğeniyi hak eden tarafı eksilerinden çok daha fazla.” olarak açıklama yaptı.