Türkiye’nin savunma ve havacılık ekosistemi, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ile gövde gösterisi yapıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen etkinlikte, yerli teknolojilerin küresel pazardaki yerini sağlamlaştıran stratejik adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Baykar, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ihracat süreci için Endonezya merkezli PT Republik Aero Dirgantara (Republikorp) ile kritik bir çerçeve anlaşması imzaladı. Peki, Baykar Endonezya anlaşması kapsamında kaç adet insansız savaş uçağı teslim edilecek?

Bayraktar KIZILELMA ihracat yolculuğuna Endonezya ile başlıyor

Bayraktar KIZILELMA ihracat defterinin ilk sayfası, Cakarta merkezli Republikorp ile imzalanan anlaşmayla resmen açıldı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından duyurulan anlaşma, sadece bir satış sözleşmesi değil, aynı zamanda uzun vadeli bir operasyonel ortaklığı simgeliyor. Bu adım, Türkiye’nin insansız platformlardaki yetkinliğini, geleneksel İHA segmentinden jet motorlu insansız savaş uçağı seviyesine taşıdığını kanıtlıyor.

İmzalanan çerçeve anlaşmasına göre, Endonezya’ya yönelik ilk etapta 12 adetten oluşan bir Bayraktar KIZILELMA ihracat filosunun kurulması hedefleniyor. Teslimat takvimi için 2028 yılı işaret edilirken, anlaşmanın içerisinde çok daha geniş kapsamlı bir opsiyon paketi yer alıyor. Endonezya tarafı, operasyonel ihtiyaçlara göre ilerleyen dönemde 4 filoyu kapsayan toplam 48 adetlik ek sipariş verme hakkını saklı tutuyor.

Bu iş birliği, SAHA 2026 fuarının en hacimli duyurularından biri olarak kayıtlara geçti. Bayraktar TB2 ve AKINCI sistemlerinin ardından gelen bu üçüncü tip ürün satışı, iki ülke arasındaki savunma bağlarını perçinliyor. 2022 yılında ilk uçuşunu yapan ve seri üretim çalışmaları tamamlanan KIZILELMA’nın, bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.

Anlaşmanın teknik detayları ve yerel üretim hedefi

Baykar Endonezya anlaşması yalnızca uçak gövdesi tedarikini kapsamıyor; sistemlerin sürdürülebilirliği için bölgede ciddi bir altyapı kurulumu da öngörülüyor. Anlaşma metninde, KIZILELMA platformlarının Endonezya’daki bakım ve idamesine yönelik yerel bir üretim ve bakım merkezinin kurulması maddesi yer alıyor. Bu yaklaşım, kullanıcı ülkeye lojistik bağımsızlık kazandırırken Baykar’ın bölgedeki servis ağını da genişletiyor.

Anlaşma kapsamında öne çıkan maddeler

İlk etapta 12 adet (1 filo) Bayraktar KIZILELMA teslimatı yapılacak.

Teslimat süreci 2028 yılında başlayacak.

İleriye dönük 4 filo (48 adet uçak) için opsiyon hakkı bulunuyor.

Endonezya’da yerel üretim ve bakım merkezi kurulacak.

Sistemlerin bakım, onarım ve idamesi yerel imkanlarla desteklenecek.

Republikorp Grup Başkanı Norman Joesoef, imza töreninde yaptığı açıklamada iki kurum arasındaki iş birliğinin sürekliliğine vurgu yaptı. KIZILELMA, gelişmiş radar kesit alanı özellikleri ve yüksek manevra kabiliyetiyle modern hava muharebesinin standartlarını değiştirmeyi hedefleyen bir platform. Endonezya gibi geniş bir takımada coğrafyasına sahip ülkeler için bu tür düşük görünürlüklü ve yüksek süratli sistemler stratejik önem taşıyor.

Savunma sanayiinde ihracat başarısı genellikle sistemin sahada kanıtlanmasıyla gelirken, KIZILELMA daha seri envanter girişini tamamlamadan dış pazardan talep görerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı. SAHA 2026 kapsamında imzalanan bu protokol, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir merkez olma vizyonunu destekleyen en somut örneklerden biri durumunda.

İnsansız Savaş Uçağı nedir?

İnsansız Savaş Uçağı (UCAV), jet motoruna sahip olan ve düşük radar görünürlüğü (stealth) gibi özelliklerle donatılan, pilot kabini bulunmayan modern hava platformudur. Geleneksel İHA’lardan farklı olarak hava-hava muharebesi yapabilme ve agresif manevra kabiliyetine sahip olmasıyla ayrışır.

İlginizi Çekebilir: ASELSAN füze savunma sistemi göreve hazır! Bayraktar KIZILELMA’yı koruyacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bayraktar KIZILELMA ihracat hamlesi, Türk savunma sanayiinin küresel rekabet gücünü nasıl etkileyecektir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!