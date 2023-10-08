Google’ın geçtiğimiz günlerde resmi olarak Android 14 kararlı sürümünü piyasaya sürmesinin ardından, diğer Android üreticileri de kolları sıvadı. OnePlus da bu sırada OxygenOS’un en son versiyonu olan Android 14 tabanlı OxygenOS 14‘ü kararlı hale getirmek için canla başla çalışıyor. Şirket, şimdi de OnePlus 9 için OxygenOS 14 Kapalı Beta programını başlattı. OnePlus 9 OxygenOS 14 Beta güncellemesi ile coşuyor!



OnePlus 9 OxygenOS 14 Beta Programında!



Bu program, geliştiricilerin ve ileri düzey kullanıcıların OxygenOS’un en son sürümünü elde etmeleri ve uygulamalarını, cihazlarını test etmeleri için bir fırsat sunuyor.

OxygenOS 14 Kapalı Beta programı, genel yazılım deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Geliştiriciler, bu sürümde hataları tespit ederek OnePlus’a bildirecek. Ancak, bu yazılım önceden yazılım yükleme deneyimi olmayan kullanıcılara önerilmiyor, çünkü bu işlem veri kaybına ve geri dönülemez hasarlara neden olabilir.

Şu ana kadar OxygenOS 14’ün cihaz performansını artırabileceğini ve genel sistem optimizasyonunu iyileştirebileceğini biliyoruz. OPPO’nun ColorOS yazılımına benzer bir görünüm de beklenenler arasında. Ancak bu kapalı beta programı olduğu için bildiklerimiz sınırlı.

OxygenOS 14 Kapalı Beta, henüz bazı hatalar içeriyor ve ana cihazınız için günlük kullanıma uygun değil. Özellikle üçüncü taraf uygulamaların bazıları Android 14 uyumluluğu taşımadığı için düzgün çalışmayabilir.

Bilinen bazı sorunlar arasında şunlar yer alıyor:

-Yüksek Verimli Görüntü açıldıktan sonra fotoğraf çekerken flashback sorunu.

-Ön kamera ile güzelleştirme efekti çubuğunu ayarlarken simgenin ilerleme çubuğu sorunu.

-Play Store’daki uygulamaların yavaş güncellenmesi.

OnePlus 9 serisi kullanıcıları OxygenOS 14 Kapalı Beta programına katılmayı düşünüyorlarsa, belirtilen gereksinimlere de uymaları gerekiyor.

OnePlus 9 için OxygenOS 14 Kapalı Beta sürümünün gereksinimleri:

-Kullanıcı OnePlus/9/9 Pro/9 RT Hindistan varyantına sahip olmalıdır

-Katılımcının OnePlus Topluluğu üyesi olması gerekir.

-Katılımcılardan Düzenli Geri Bildirim Raporlaması istenmektedir.

-CBT Telegram grubunda diğer üyelerle geliştirme ile ilgili dostça bir grup konuşması.

-Katılımcılar CBT kurulum paketini kapalı grup dışında paylaşmamalıdır.

Program, OnePlus Topluluğu üyeleri için tasarlanmış olup ilk 500 kullanıcı ile sınırlı. Ayrıca, gereksinimlere uyulduğundan da emin olunması gerekiyor. Katılımcılar, program şartlarına uydukları teyit edildikten ve programa katıldıktan sonra OxygenOS 14 Kapalı Beta güncelleme paketini üç gün içinde alabilecekler.

OxygenOS 14, birçok önemli iyileştirmeyle geliyor. Bunlar arasında cihazın donanımının çok daha verimli kullanımını sağlayan CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch ve HyperRendering adı verilen iyileştirmeler yer alıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni güncellemesi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!