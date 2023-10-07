Galaxy S24 serisiyle ilgili yeni detayların ortaya çıkmasıyla beraber, seride kullanılması muhtemel olan Exynos 2400 işlemcisi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle ilgili sızıntılar da başlamıştı. Snapdragon 8 Gen 3 gizemini korurken, Samsung cephesi Exynos 2400’ün üstündeki perdeyi kaldırdı. Samsung, System LSI Tech Day 2023 etkinliğinde tanıttığı Exynos 2400 ile büyük bir yeniliğe imza atıyor. Bu yeni işlemci, özellikle yapay zeka yetenekleri ve AMD destekli GPU’su ile dikkat çekiyor!

Samsung Exynos 2400 Yapay Zeka ve AMD Dopingi ile Güçlenmiş!

Exynos 2400, Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon işlemcileri arasında yer alacak ve muhtemelen Galaxy S24’te kullanılacak. Samsung, bu yeni yonga setinin Exynos 2200’e göre %70 daha hızlı CPU performansı ve 14,7 kat daha hızlı yapay zeka işleme kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, bu yeni canavar AMD’nin son GPU mimarisi olan Xclipse 940 GPU ile donatılmış. Bu, daha gelişmiş oyun ve raytracing performansı sunuyor.

Exynos 2400’ün özellikle dikkat çeken bir özelliği, Üretken Yapay Zeka’yı desteklemesi. Bu yapay zeka yeteneği, metinden görüntü oluşturabilme kabiliyetine sahip. Bu, yaklaşan akıllı telefonlarda, ki bu muhtemelen Galaxy S24 serisi olacak, daha yaratıcı ve etkileyici yapay zeka deneyimleri sunacak.

Samsung, Exynos 2400’ün getirdiği bu yenilikleri, System LSI Humanoid platformu ile birleştirerek daha güçlü ve proaktif yapay zeka çağını başlatmayı hedeflediğini belirtiyor. Ayrıca, yeni nesil 5G modeminin, akıllı telefonlarda uydu iletişimi sunan NB-IoT (Narrowband Internet of Things) NTN (Non-Terrestrial Networks) teknolojisi ile uyumlu olduğu bilgisi de tanıtımda yer aldı. Bu, muhtemelen Galaxy S24 serisinde acil durum mesajlaşması için iki yönlü uydu iletişimine olanak tanıyacak.

Samsung’un 4nm üretim süreciyle üretileceği iddia edilen bu işlemci, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile beraber Galaxy S24 serisinde yer alacak gibi görünüyor. Samsung’un Exynos’u tamamen terk edeceği düşünülse de, böyle olmayacağı çok açık. Zira şirket geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 FE’yi de Exynos 2200 işlemci ile duyurmuştu.

Samsung, Exynos 2400 hakkında daha fazla ayrıntıyı ilerleyen günlerde paylaşacak. Ancak bu yeni işlemci, Samsung’un teknoloji ve yapay zeka konusundaki iddialı adımlarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Exynos 2400 iddia edildiği kadar güçlü olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlra kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!