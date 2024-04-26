Fransa’da Honor 200 Lite 5G akıllı telefonunun piyasaya sürülmesinin ardından, Honor şimdi de kendi ana pazarı olan Çin’de yeni tableti olan Honor Pad 9 Pro modelini tanıttı. Bu lansman, markanın Honor Pad 9’u MWC 2024’te tanıtmasından yaklaşık iki ay sonra gerçekleşti. Honor Pad 9 Pro güçlü özellikleri, devasa ekranı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. İşte Honor Pad 9 Pro özellikleri ve fiyatı.

İşte Honor Pad 9 Pro Özellikleri



Yeni Honor tablet yüksek performansı ve etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Tablet, 2560 x 1600 çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 12,1 inç TFT LCD ekranıyla göz kamaştırıyor. Ekran ayrıca tüm DCI-P3 renk uzayını kapsayan 1,07 milyar renk sunarak kullanıcılara canlı ve net bir görüntü deneyimi sağlıyor.

Tabletin donanımı da oldukça etkileyici. MediaTek Dimensity 8100 yonga setiyle güçlendirilen Pad 9 Pro, 12GB’a kadar RAM ve 256GB depolama seçenekleri sunuyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 üzerinde çalışan tablet, 35W hızlı şarj desteğiyle donatılmış 10.050mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca tablet, ses deneyimini önemseyerek 4 hoparlör ve 4 tweeter ile donatılmış.

Kamera özellikleri açısından da tablet oldukça iddialı. 13MP arka kamera ve 5MP ön kamera, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekme imkanı sunuyor. Ayrıca tablet, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece 6,64 mm kalınlığında olan Honor Pad 9 Pro, yaklaşık 589 gram ağırlığıyla kullanıcıların taşıması kolay bir cihaz olma özelliği taşıyor.

Bağlanabilirlik açısından da tablet oldukça zengin özelliklere sahip. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G özellikleri ve Type-C bağlantı noktası sayesinde kullanıcılar yüksek hızda internete bağlanabilecek ve diğer cihazlarla kolayca iletişim kurabilecekler.

Honor Pad 9 Pro Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Honor’un yeni tableti, iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor: Yıldız Gri ve Gök Mavisi. Fiyatlandırma ise oldukça rekabetçi. Honor Pad 9 Pro fiyatı 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyon için 303 dolar, 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip versiyon için ise 345 dolar olarak belirlenmiş.

Yeni Honor Pad tablet, yüksek performansı, şık tasarımı ve rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu yeni tablet, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve eğlence deneyimini zenginleştirmek için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bu cihazda Google servisleri olduğunu da yeniden hatırlatalım. Huawei ile Honor uzun bir süre önce yollarını ayırdı ve Huawei cihazlarda bulunan Google servisleri eksikliği Honor cihazlarda bulunmuyor. Bu cihazı tüm işleriniz için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor cephesinin yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!