Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni bir araştırma paylaştı. Araştırmada Mart ayı içerisindeki toplam araç sayıları, bu araçların ne kadarı otomobil ne kadarı motosiklet; araçların renkleri, yakıt tipleri açıklandı. Detaylara bakalım.

Türkiye motorlu taşıtlarda en çok hangi rengi seviyor?

Mart ayı içerisinde %39.6 ile en çok gri renkli araçlar tercih edildi. Gri rengi ise şu renkler izledi:

%24,8 beyaz

%12 mavi

%11,9 siyah

%6,4 kırmızı

%2,7 yeşil

%1,2 turuncu

%0,6 mor

%0,4 sarı

*Volkswagen Golf 8 GTI Clubsport 45

Türkiye’deki toplam araç sayıları, Türkiye artık motosiklet ülkesi oluyor

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mart ayı içerisinde toplamda 226.617 araç trafiğe kayıt edildi. Bu araçların %45,5’ini motosikletler, %39,1’ini ise otomobiller oluşturuyor. 2024 itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, 29.367.254 olarak kaydedildi. Bunun %52,8’ini otomobiller, %18,1’ini ise motosikletler oluşturuyor.

En çok hangi yakıt tipini seviyoruz?

TÜİK verisine göre Mart ayı içerisinde en çok benzinli araçlar tercih edildi. Bunun en önemli sebebi ise dünya genelinde artık birçok aracın dizel yerine benzinli, hibrit ya da elektrikli olarak üretilmesi.

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2024 yılının ilk çeyreğinde toplamda 278.891 adet otomobil trafiğe kayıt edildi. Bu otomobillerin %66,1’i benzinli, %12,9’u dizel, %12,7’si hibrit, %7,1’i elektrikli ve %1,2’si LPG olarak tercih edildi.