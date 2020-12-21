OnePlus 9 kamera özellikleri sızdırıldı!

Vivo’nun küresel pazarlarda da piyasaya süreceği bütçe dostu yeni akıllı telefonu Vivo Y31, özellikleri ve tasarımı ile Google Play Console’da görüntülendi. Özellikleri ve ön kısmı meydana çıkan Vivo Y31’in, giriş seviyesi telefonlarda sektör standardı haline gelen damla çentiğe sahip olduğu görülüyor.

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Kurulduğu yıldan beri kardeşleri OPPO, OnePlus ve Realme ile beraber BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren Vivo, ürettiği uygun fiyatlı akıllı telefonlarla Dünya’nın dört bir yanındaki kullanıcıların gönlünde taht kurmayı başarıyor. Türkiye’de de resmi olarak varlığını sürdüren Vivo, hem küresel pazarda hem de Türkiye’de pazar payını arttırmaya devam ediyor. Öyle ki 2020’nin ikinci çeyrek raporlarında Vivo’nun akıllı telefon pazarında %8’lik bir paya sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Akıllı telefon endüstrisinde varlığını hızla büyüten Vivo’nun yeni uygun fiyatlı telefonu Vivo Y31, özellikleri ile beraber bugün itibarıyla Google Play Console’da kendisini gösterdi. V2036 model numarasıyla piyasaya çıkacak olan bu cihazın şimdilik sadece ön tarafı görülüyor.

Vivo Y31, ön taraftan bakıldığında işte böyle görünüyor

Özellikle 2019 yılından itibaren, giriş seviyesi akıllı telefonlarda damla çentik tasarımının moda haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Hatta neredeyse sektör standardı olmaya bile yüz tutmakta olan damla çentik, Vivo’nun yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Vivo Y31 modelinde de karşımıza çıkıyor. Normal bir giriş seviyesi akıllı telefondan pek de bir farkı olmadığı açıkça belli olan Vivo Y31’in ekran çerçevelerinin ise, segmentine göre kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Vivo Y31 ile birlikte kullanıcılar, cihazda toplam dört adet fiziksel düğmeye sahip olacaklar. Üç tanesi sağ tarafa konumlandırılmış olan düğmelerden iki tanesi ses açma-kapama, onun altındakiyse güç düğmesi olacak; sol tarafa yerleştirilen düğmenin ise Google Asistan için ayrıldığı belirtiliyor. Burada küçük bir parantez açalım; bugüne kadar uygun fiyatlı akıllı telefonlarda özel Google Asistan düğmesi hiç görmemiştik, bu sebepten mütevellit haberimizin bu kısmına şerh düşmemizde fayda var. Zira Vivo Y31 piyasaya çıktığı zaman o soldaki düğmenin daha farklı bir işleve sahip olma ihtimali de var.

Vivo Y31’in teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 (Qualcomm SM6115)

RAM: 7,680 MB

Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2408

DPI: 440

Android sürümü: Android 11

GPU: Qualcomm Android 610

Google Play Console’da ortaya çıkan bilgilere göre Vivo Y31, Qualcomm Snapdragon 662 yonga setine sahip olacak. Bünyesinde, 2000 MHz saat hızında çalışan 4x Qualcomm Kryo 2600 çekirdeği; 1800 MHz saat hızında çalışan 4x Kryo 2600 çekirdeği barındıran Snapdragon 662, Vivo Y31’e bir de Adreno 610 GPU hediye ediyor.

Google Play Console’daki görüntüleri ve özellikleri dışında başka bir bilgiye sahip olmadığımız Vivo Y31’in fiyatı ve çıkış tarihiyse belirsizliğini koruyor.