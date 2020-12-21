Haber
Amazon, şirket içi Covid-19 artışı nedeniyle bir deposunu kapattı
Amazon, çalışanları arasında tespit edilen asemptomatik pozitif vakalardaki artış nedeniyle ABD’nin New Jersey eyaletindeki deposunu kapattığını duyurdu. Amazon’un yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Robbinsville kasabasında bulunan depo Noel sonuna kadar kapalı kalacak.
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Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız bir haberde, ABD’deki Covid-19 vakalarında yaşanan yoğun artış nedeniyle Apple’ın Kaliforniya’daki mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurmuştuk. Kararın uzun sürmeyeceğini ve kapatılan mağazaların en kısa sürede yeniden açılacağını belirten Apple’dan sonra, benzer bir hamle Amazon kanadından geldi. ABD’li e-ticaret devi, New Jersey eyaletinde bulunan deposunu geçici olarak kapattığını duyurdu.
Pozitif vakaların şirket içinde arttığını söyleyen Amazon, New Jersey’deki deposunu kapalı tutacak
Amazon’un deposunu kapatmasının tek sebebi ABD’deki Covid-19 vakalarının halk arasındaki artışı değil. Elbette bu da bir sebep ancak Amazon’un deposunu kapatma kararında, pozitif vakaların şirket çalışanları arasındaki artışının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Öyle ki Amazon, ekim ayından bu yana toplam 20.000 çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bu sebepten mütevellit vakanın çalışanları arasında daha fazla yayılmasının önüne geçmek isteyen şirket, New Jersey’in Robbinsville bölgesindeki deposunu kapattığını duyurdu. Business Insider’a açıklama yapan bir Amazon sözcüsü, deposundaki çalışanlar arasında yapılan testler sonucunda pozitif vakalarda artış tespit ettiklerini ve daha fazla yayılmasını önlemek maksadıyla da depoyu kapattıklarını vurguladı.
Açıklamasında deponun 26 Aralık’a kadar kapalı kalacağını ve sonrasında yeniden faaliyetlerine başlayacağını ifade eden sözcü, “Şirket içi COVID-19 test programımız aracılığıyla, New Jersey’in kuzeyindeki PNE5 tesisimizde asemptomatik pozitif vakaların sayısında bir artış tespit ettik. Ve bölgeyi ihtiyat nedeniyle proaktif olarak 26 Aralık’a kadar kapattık.” ifadelerini kullandı.
Çalışmalarına evden devam edecek olan çalışanlarının maaş ödemelerini eksiksiz bir biçimde yapmaya devam edeceklerini de ifade eden Amazon sözcüsü, kapatılan depodaki toplam vaka oranının yüzde kaç olduğuna dairse herhangi bir bilgi vermedi.
Konu dışı
TP-Link, 2021 yılında kurumsal pazarda büyümeyi hedefliyor
Hem bireysel, hem de kurumsal müşterilerine özel çözümler sunabilen TP-Link, 2020 yılını değerlendirirken; 2021 yılı hedeflerini de açıkladı. Başarılı bir 2020 geçiren şirket, 2021’de ise özellikle kurumsal ağ çözümleri alanında büyüme hedefliyor.
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TP-Link, 2021 yılı için hedeflerini yükseltti
Tüm dünyada ve Türkiye’de zor bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle her sektör ve her firma yılbaşındaki projeksiyonlarını değiştirmek zorunda kaldı. Yılı daha iyi geçiren sektörler de oldu; bunlardan biri de bizim içinde bulunduğumuz sektördü” dedi. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim ve evden çalışmanın evlerde güçlü, her yerden erişilen, stabil bir internet bağlantısını daha önemli hale getirdiğini vurgulayan Dinçer, “Özellikle belli ürün gruplarına aniden ve çok yüksek talep oluştu. TP-Link’in dünya çapında büyük üretici olması sonucunda bu talebe hızlıca cevap verebildik. İthalatta, özellikle taşıma açısından sorunlar, maliyet yükseklikleri olmasına rağmen bunları karşıladık ve hızlıca çok adette ürünü tüketicilere ulaştırdık. Zor ama başarılı bir yıl geçirdik” dedi.
2020 yılını ciddi bir büyüme ile kapatacaklarını belirten Dinçer, 2021 yılında ise kurumsal pazarda büyüme hedeflediklerini açıklıyor. Son yıllarda kurumsal ağ projelerine ağırlık verdiklerini, bu alana yatırım yaptıklarını ve sonuçlarını da almaya başladıklarını ifade eden Dinçer, “2020 yılında pek çok ağ projesi ister istemez ertelendi, beklemeye alındı. Yeni normal ile bu planlanan projelerin bir kısmı gerçekleştirilse de pek çoğu 2021 yılına sarktı. Buna ek olarak faaliyetlerini durdurma noktasına gelen sektörlerin de 2021’de normalleşmeye bağlı olarak çözüm talepleri olacak. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık ve kurumsal ağ çözümleri pazarında büyüme kaydedeceğimiz bir yıl hedefliyoruz” diyor.
Şirketin, 2021 yılı için Türkiye’de üretim tesisi açma projesi var
TP-Link, son yıllarda kurumsal ürün ailesine ciddi yatırımlar yapıyor; ayrıca model sayısını ve çözüm grubunu genişletiyor. Her büyüklükte kuruma uygun ağ çözümünü ürün portföyüne ekleyen ve ürün ailesini sürekli büyüten şirket, özellikle kolay yönetilen ürünlerle kurumların ağ yönetim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. TP-Link’in kurumsal ürünlerinin de her açıdan kullanıcı dostu olduğunu söyleyen Dinçer, “Özellikle kurumsal Wi-Fi ürün ailemiz olan Omada serisi, işletmelere kullanım açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ücretli ve ücretsiz olan bulut tabanlı Omada yönetim yazılımları ile kurumsal ağı her yerden, her zaman yönetmek mümkün oluyor” diyor. Zengin ürün grubunun yanı sıra yetkin çözüm ortakları ile kurumlara anahtar teslimi ağ projeleri sunan TP-Link’in kaliteli ve uygun fiyatlı ürün stratejisi kurumsal ürün grubu için de geçerli.
Şirketin, 2021’de Türkiye’de üretim tesisi açma projesi de mevcut. Bireysel çözümlerde oturmuş bir dağıtım ve satış kanalı olduğunu söyleyen Dinçer, “2020 yılındaki yoğun talepten sonra 2021 yılında bireysel çözümlerde daha durağan bir pazar bekliyoruz. TP-Link olarak 2021 yılında da pazarı domine etmeyi sürdüreceğiz ve liderliğimizi koruyacağız. Özellikle Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojilerine yaptığımız yatırımın sonuçlarını 2021’den itibaren almaya başlayacağız” diyor. 2021 yılına yetiştirmeyi planladıkları önemli projenin ise Türkiye’de üretim tesisi açmak olduğunu açıklayan Dinçer, “Belli model ya da ürün gruplarını burada üretme planımız var. Bunu hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Üretim tesisini açınca, Türkiye ofisi olarak çok daha farklı bir konuma geleceğiz. TP-Link’in bu pazara inancı ve güveninin bir göstergesi ve de Türkiye ofisinin 10 yıllık başarısının belgesi olacak” diyor. Üretim tesisi konusunda çok heyecanlı olduklarını belirten Dinçer, en geç 2022 yılında bu projenin hayata geçmiş olmasını hedeflediklerini açıklıyor.
Sağlık/Tıp
ABD, yapacağı COVID-19 aşılarını gruplara ayırdı
ABD, CDC komitesinin bağımsız olarak belirlediği şekilde COVID-19 aşılarını yapacağını duyurdu. Aşıyı yapmak için, yaşlılara ve temel görevlerde çalışanlara öncelik sağlanacak.
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ABD vatandaşları, COVID-19 aşıları için sıraya girdi
CDC, öncelik verilen yaşlılar ve temel çalışanların 49 milyon kişiyi kapsadığını açıkladı. Bunun yanında öncelik verilen grup aşılandıktan sonra, dozların 65 ila 74 yaş arasındaki kişilere, sağlık sorunları olan 16 ila 65 yaş arasındaki kişilere ve daha sonra öncelikli sayılmayan kişilere bu dozların verilmesi gerektiğini söyledi. Sıralamalar bu şekilde yapılırken öncelik sahibi olmayan vatandaşlar da büyük endişe içerisinde. Fakat diğer ülkeler gibi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da sabırla beklemeyi sürdürüyor.
CDC, Amerika’nın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nin, kamu salığı ve kamu güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan bir birimidir
Bilindiği üzere aşılar, ithal ediliyor. Bu yüzden aşı sayısı kısıtlı. CDC, Aralık ayında 20 milyon kişiyi, Ocak ayında 30 milyon kişiyi ve Şubat ayında 50 milyon kişiyi aşılamak için mevcut dozların ülkeye gelmesini bekliyor. Bunun yanında CDC çalışanı, Kathleen Dooling, bir açıklamasında şunları söyledi: Bu ortamda çalışmak ve gerekli kararları almak çok zor. Öncelikli vatandaşları belirlerken biz de çok zorlanıyoruz. Fakat aşı, zaman geçtikçe herkese ulaşacak.
Eyalet ve yargı mercileri aşıların dağıtımı konusunda bazı kararlar aldı. Bu kararları, CDC sayesinde şekillendirdi. Öncelikli vatandaşları ve yaş gruplarını ayırırken her değişken göz önünde bulunduruldu.
Geçtiğimiz hafta bir grup aşılanmaya başladı. Bu grup öncelik verilen sağlık çalışanlarıydı. Toplamda 500.000’den fazla kişi aşılanırken birçok vatandaş aşı için sora beklemekte. ACIP (Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi), olası bir ikinci dalgada aşılamalar için ana hedefi belirledi. Öncelik olarak ölümlerin önlenmesi ve ikinci olarak toplumsal işlevi korumak. Bilindiği üzere 75 yaş üstü bireyler yüksek risk grubu olarak geçiyor. Komite, ön saflarda çalışanların- sağlık çalışanları, itfaiyeciler, öğretmenler gibi- evden çalışmadığını vurgulayarak önceliğin onlara verilmesini söyledi. Bu grupları sağlıklı tutmak, diğer kurumların hizmet vermesine yardımcı olacaktır.
Komitenin aşılanması gerektiğini söylediği üçüncü grup yemek servisi, inşaat, ulaşım, atık su ve medyada çalışanlar gibi temel çalışanları içeriyor. Kalp hastalığı veya diyabet gibi altta yatan sağlık koşullarına sahip daha genç kişilerde olduğu gibi 65 ile 74 yaş arasındaki kişiler de COVID-19 nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riski yüksek.
Verilen bu grupların en kısa sürede aşılanmayı beklediği aşikar. Yapılan aşının işe yaraması ve aksi bir yan etki göstermemesi bekleniyor. Vatandaşlar yeni süreç için sabırsız.
Akıllı Telefonlar
Redmi 8 sahiplerine müjde: Global MIUI 12 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonları arasında ön planda olan Redmi 8 modelinin global versiyonu MIUI 12 güncellemesini almaya başladı. Beraberinde birtakım arayüz değişiklikleriyle gelen güncelleme, Redmi 8’in performansında da önemli iyileştirmeler yapıyor.
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Xiaomi’nin bütçe dostu akıllı telefonlarından bir tanesi olan Redmi8, fiyatına göre sunduğu özellikler hasebiyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Öyle ki 19 milyon satış adedine ulaşarak Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefonlarından birisi olan Redmi 8’in, hatırlarsanız kutudan ilk çıktığındaki işletim sistemi Android Pie tabanlı MIUI 10 idi.
Piyasaya çıkmasından bir hafta kadar sonraysa Redmi 8’e MIUI 11 güncellemesi gelmiş, hatta bu yılın başlarında da Xiaomi cihaza Android 10 güncellemesini vermişti. Şimdiyse Xiaomi, Redmi 8 modelinin global versiyonu için MIUI 12 kullanıcı arayüzünü resmi olarak yayınladı. Bugün itibarıyla yayınlanan güncelleme, Redmi 8’e önemli performans iyileştirmeleri ve arayüz değişiklikleri getiriyor. Ayrıca MIUI 12’nin, Redmi 8 için yayınlanan ikinci ve son MIUI güncellemesi olduğunu da ekleyelim.
Xiaomi Redmi 8’e gelen V12.0.1.0.QCNMIXM paket ismine sahip 2.1 GB boyutundaki MIUI 12 güncellemesi, cihazın Android sürümünü değiştirmiyor. Yani Redmi 8’in hala Android 10 tabanlı olduğunu ve Xiaomi’nin bu telefona Android 11 güncellemesini vermeyeceğini belirtmemizde fayda var. OTA kanalı üzerinden yayınlanan MIUI 12 güncellemesiyle gelen en önemli yenilik ise Kontrol & Bildirim Merkezi özelliği. Kullanıcıların denetim merkezi üzerinde daha efektif bir biçimde kontrole sahip olmalarına imkan veren yenilik, böylelikle Redmi 8’e eklenmiş oldu.
Redmi 8 için gelen Android 10 tabanlı MIUI 12 yenilikleri
Kontrol Merkezi
- Bildirimleri açmak için sol üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Denetim merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Bildirim paneli açıkken, aynı anda kontrol merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Yatay modda iken kontrol merkezinin düzeninde iyileştirmeler yapıldı.
Redmi 8 – Karanlık mod ve Sistem
- Cihaz koyu modda iken, duvar kağıtlarının parlaklığı ve renklerinde iyileştirmeler yapıldı.
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