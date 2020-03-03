OnePlus 8 serisi telefonlar, Nisan’da tanıtılabilir

OnePlus geçtiğimiz yıl OnePlus 7 ve 7 Pro modellerini Mayıs ayında tanıtmıştı. Bu yılın amiral gemisi modelleri OnePlus 8 ve 8 Pro ise Nisan ayında tanıtılacak gibi görünüyor.

Hindistan merkezli TechRadar sitesinin haberine göre şirkete yakın kaynaklardan gelen dedikodular, OnePlus’a ait yeni amiral gemisi modellerin Nisan ayı ortasında tanıtılacağı yönünde. OnePlus cephesinden yeni serinin tanıtım etkinliği tarihi ile ilgili herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Fakat şimdiye kadar sızan bilgilere göre seride, Vanilla adıyla sızan OnePlus 8, 8 Pro ve 8 Lite olmak üzere 3 yeni telefonun bulunması bekleniyor. Lite versiyonunun diğer cihazlar ile aynı anda tanıtılmaması ihtimali de haberde yer alan detaylar arasında bulunuyor.

İlginizi çekebilir: OnePlus 8 Pro, canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!

OnePlus’ın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni ürünlerinin tanıtımı için Hindistan lansmanı ve global lansman olmak üzere, aynı gün içinde iki ayrı lansman yapması bekleniyor. Fakat bu yıl çoğu firma Koronavirüs salgını nedeniyle tanıtım etkinliklerini internet üzerinden yapmayı tercih etti. Tanıtım etkinlikleri konusunda bu yolu izleyen firmalar artarken, OnePlus’da önlem olarak böyle bir yöntem izleyebilir. Virüs salgınına karşı önlem almanın yanında tek lansman ile yeni cihazlarını tüm dünyaya tanıtabilir.

Haberimize konu olan tarih ve bilgilerin sızıntılara dayandığını belirtelim. OnePlus etkinliği ile ilgili kesin tarihin içinde bulunduğumuz Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.