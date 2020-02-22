OnePlus 8 Pro canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!

Geçtiğimiz Ekim ayında OnePlus 8 Pro‘ya ilk kez sızan CAD renderları ile bakmıştık. Şimdi ise telefonun canlı görüntüleri ortaya çıktı. OnePlus 8 Pro‘nun arkasını gösteren bu resim yeni bir şey açığa çıkarmıyor ancak önceki sızıntıları destekliyor.

İlginizi çekebilir: OnePlus 8 ve 8 Pro’nun çıkış tarihi hakkında sızıntı iddiası!

reklam

OnePlus 8 Pro canlı görüntüleri bize neler gösteriyor?

Merkezde dikey olarak hizalanmış üç kamera var, ayrıca sol tarafa yerleştirilmiş bir flaş mevcut. Aşağıda ise bir 3D ToF sensörünün olduğunu görüyoruz. Elimizdeki görseller önceki sızıntıların bir kısmını doğrulamış oluyor. Ayrıca OnePlus 8 Pro versiyonuna benzeyen bir görselde OnePlus 8‘den geliyor. OnePlus 8‘de 3D ToF kamera bulunmuyor ve renderlara göre Pro versiyondan daha küçük bir çeneye sahip. Ayrıca daha ince bir üst çerçevesi var.

Cihazın özellikleri ile ilgili neler sızdırılmıştı?

Elimizdeki sızıntılara göre OnePlus 8 Pro‘nun 6.65 inçlik AMOLED bir ekran ile geleceğini tahmin ediyoruz. İşlemci tarafında ise Snapdragon 865 kullanacak olan telefonda 8 GB RAM veya 12 GB RAM seçeneklerinin olacağı öngörülüyor. Depolama alanı olarak 128 GB ve 256 GB varyasyonları ile geleceği düşünülüyor. Kamerası ile ilgili tahminler ise üçlü kamera düzeni olacağı yönündeydi, canlı görsellerle birlikte bu tahmin kesinleşti.

OnePlus 8‘in bir Lite çeşidi de var ancak farklı bir tasarıma sahip ve arkada ikili bir kamera kurulumu ile geliyor.